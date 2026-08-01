Economia a Sassari: Percorsi, Opportunità e Sbocchi Lavorativi

Scopri come il Corso di Laurea Magistrale in Economia dell'Università di Sassari prepara i futuri economisti con percorsi avanzati e opportunità internazionali.

L’Università di Sassari offre un Corso di Laurea Magistrale in Economia che si distingue per la sua formazione avanzata e le numerose opportunità professionali. Questo percorso è ideale per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in economia e inserirsi in contesti lavorativi altamente qualificati o proseguire con Master di secondo livello e programmi di dottorato.

Il corso è strutturato in due curricula distinti, ciascuno pensato per rispondere a specifici interessi e ambiti professionali. Il primo, Finanza, Impresa e Mercati offre un percorso con insegnamenti prevalentemente in italiano, arricchito da corsi bilingui e la possibilità di scegliere esami liberi in inglese. Il secondo, Economic Data Analysis ha un taglio più internazionale e quantitativo, richiedendo una certificazione linguistica di livello B2 in inglese.

Opportunità di Double Degree

Uno dei punti di forza del Corso di Laurea Magistrale in Economia è la possibilità di aderire a programmi di doppio titolo. Questo è particolarmente rilevante per il curriculum in Economic Data Analysis che permette agli studenti di conseguire una doppia laurea presso l’Università di Sassari e una delle università partner estere, come l’Université de Bordeaux l’Université de Corse o l’Università di Timisoara. Queste esperienze offrono un arricchimento formativo e culturale di grande valore, particolarmente apprezzate nel mercato del lavoro internazionale.

Modalità di Accesso

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Economia è necessario possedere una laurea triennale e superare una procedura di verifica che include la valutazione dei requisiti curriculari, un colloquio individuale e un test di lingua inglese. Gli studenti internazionali provenienti da paesi extra-UE dovranno seguire procedure specifiche indicate nella sezione dedicata agli International Students.

Obiettivi del Corso

Il corso mira a formare professionisti in grado di operare in ambienti complessi, sia nel settore pubblico che in quello privato. Le competenze acquisite includono la capacità di analizzare e interpretare fenomeni economici, prevedere scenari, valutare investimenti, progettare e applicare politiche pubbliche, regolare i mercati e supportare decisioni strategiche. Il programma prevede una solida preparazione iniziale nelle discipline giuridiche, economiche, aziendali, matematiche ed econometriche, per poi approfondire competenze teoriche e pratiche specialistiche.

Particolare attenzione è riservata all’analisi dell’incertezza, all’informazione imperfetta e all’utilizzo di strumenti quantitativi per l’analisi economica. Il corso riflette la crescente domanda di economisti capaci di comprendere i nuovi assetti internazionali, i processi di globalizzazione, il coordinamento macroeconomico e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche.

Sbocchi Lavorativi

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Economia avranno numerose opportunità professionali. Potranno accedere a ruoli qualificati all’interno di banche, assicurazioni, società finanziarie, fondi pensione, agenzie di rating, centri studi, organismi nazionali e internazionali, autorità di regolazione dei mercati e amministrazioni pubbliche. Inoltre, potranno lavorare come consulenti, funzionari o tecnici presso enti di sviluppo economico, consorzi fidi, agenzie territoriali o di promozione.

Il corso consente anche di accedere all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista con iscrizione alla Sezione A dell’Albo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 139/2005. A completamento dell’offerta formativa, il corso valorizza la conoscenza della lingua inglese, prevedendo diversi insegnamenti in lingua e offrendo esperienze internazionali che arricchiscono il curriculum degli studenti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Prof.ssa Bianca Biagi, Docente Responsabile del Corso di Laurea Magistrale in Economia, all’indirizzo email bbiagi@.