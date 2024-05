Guida a SpaceY: 7 Consigli per Guadagnare Più Bitcoin su iOS e Android

Se sei alla ricerca di un modo per guadagnare un po’ di Bitcoin mentre giochi a divertenti giochi mobili, ci sono molti giochi play-to-earn gratuiti su iOS e Android che ti pagano in satoshi (1/100.000.000 di BTC) mentre giochi e visualizzi annunci pubblicitari.

Non tutti valgono il tempo speso, ma ne abbiamo selezionati alcuni che riteniamo interessanti.

Uno di questi è SpaceY, un divertente gioco di estrazione di asteroidi sviluppato da Fumb Games che ti paga in Bitcoin mentre esplori la galassia per raccogliere risorse. È semplice e diretto, ma c’è un po’ di strategia nel mix – modi per aumentare i tuoi guadagni sfruttando ogni opportunità che si presenta lungo il percorso.

A differenza di Bitcoin Miner, sempre di Fumb, SpaceY non offre molte opportunità dirette per guadagnare più Bitcoin. Tuttavia, se giochi in modo intelligente, potrai accumulare più satoshi senza spendere soldi veri. Ecco sette consigli per aiutarti a fare proprio questo.

Tocca quei Satoshi

Questo è il consiglio più semplice della lista. Ogni tanto, mentre estrai un asteroide, apparirà un avviso sullo schermo e un’icona arancione di satoshi fluttuerà lentamente lungo il percorso tra i tuoi avamposti di estrazione e la tua navicella spaziale. Avrai diversi secondi per reclamare il satoshi, quindi basta toccare l’icona e prendere quel satoshi.

Potrebbe valere solo una frazione di un centesimo di Bitcoin, ma, con il tempo, questi satoshi si accumulano.

Aggiorna le Tue Navi

Guadagnerai monete di gioco aprendo il gioco ogni giorno, estraendo asteroidi, partecipando a eventi casuali e completando altri compiti. Queste monete si accumuleranno, ma non c’è motivo di accumularle inutilmente. Usale invece per aggiornare i tuoi avamposti di estrazione. Ciò consentirà ai tuoi avamposti di estrarre gli asteroidi più velocemente, e ogni asteroide estratto ti fa guadagnare un satoshi. In altre parole, migliori avamposti equivalgono a maggiori guadagni in Bitcoin.

Richiedi la Ricompensa Giornaliera

Giocare quotidianamente è il modo migliore per mantenere il tuo slancio di guadagno in SpaceY, poiché c’è una ricompensa di accesso giornaliera che migliora con ogni giorno consecutivo di gioco. Anche se non otterrai direttamente Bitcoin da queste ricompense, puoi ottenere una grande quantità di monete di gioco, crediti viola per acquistare monete e altri potenziamenti, e scatole che contengono potenziamenti per migliorare i tuoi avamposti di estrazione.

Usa i Tuoi Potenziamenti

I potenziamenti sono aggiornamenti che possono supercaricare i tuoi avamposti di estrazione, migliorandone la velocità e l’efficienza, insieme ad altre statistiche. Esistono diversi livelli di potenziamenti, che vanno da un miglioramento del 2% fino a un enorme 1.000%. Assicurati di usare i potenziamenti che hai per migliorare le tue navi e cerca attivamente di ottenerne di più.

Segui gli Avvisi

Ogni tanto, un pulsante rosso “avviso” lampeggia sullo schermo. Toccandolo si rivela un prompt di storia, come ad esempio una nave civile attaccata dai predoni o un cluster di asteroidi e meteoriti che possono essere estratti. Anche se a volte non guadagnerai nulla, non ci sono apparenti svantaggi nell’interagire con questi prompt. Quindi, anche se sono casuali e ripetitivi, potresti ottenere ricompense.

Guarda gli Annunci

A differenza di Bitcoin Miner, gli annunci in SpaceY sono completamente opzionali. Tuttavia, come con la maggior parte dei giochi mobili gratuiti, ci sono vantaggi reali nel guardare gli annunci video. Per esempio, guardare un annuncio può supercaricare un boost che accelera le tue capacità di estrazione o raddoppiare le ricompense che guadagni quando accedi.

Ricomincia da Capo – Sul Serio!

Potrebbe sembrare illogico, ma SpaceY ti dà l’opzione di ricominciare il gioco da capo mantenendo alcuni dei benefici che hai accumulato, aumentando significativamente i tuoi guadagni di monete di gioco. Questa funzione si chiama “Salto Temporale” ed è simile a una modalità “Nuovo Gioco+” in alcuni videogiochi. Ricominciare il gioco ti permetterà di guadagnare Bitcoin più velocemente.

SpaceY è un gioco divertente e semplice che ti permette di guadagnare un po’ di Bitcoin mentre ti diverti. Seguendo questi consigli, potrai massimizzare i tuoi guadagni senza spendere soldi reali. Tuttavia, è importante ricordare che le criptovalute sono asset finanziari con alti rischi e volatilità, quindi gestisci sempre i tuoi investimenti con attenzione e fai ricerche approfondite prima di prendere decisioni.