Guida alla Graduatoria Carta Dedicata a Te Torino 2024: Come Verificare l’Idoneità e Ottenere il Bonus

Il Comune di Torino ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari della Carta Dedicata a Te per il 2024.

Questo articolo ti guiderà passo passo su come consultare la graduatoria, verificare la tua idoneità e cosa fare per ottenere il contributo economico previsto per le famiglie in difficoltà.

Cos’è la Carta Dedicata a Te?

La Carta Dedicata a Te è un’iniziativa di sostegno economico, del valore di 500 euro, destinata alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. La misura, che non richiede la presentazione di domanda, viene assegnata automaticamente e comprende anche un bonus carburante per le spese di mobilità. Nel 2024, il Comune di Torino ha reso disponibile una graduatoria che elenca i beneficiari in base al numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE.

Graduatoria Carta Dedicata a Te Torino 2024

Il Comune di Torino ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari della Carta Dedicata a Te nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. I nomi e i cognomi non sono presenti nella lista, ma i beneficiari sono identificati dal numero di protocollo della DSU ISEE 2024. Solo le famiglie che rientrano tra gli idonei selezionati avranno diritto a ricevere la Carta.

Come Consultare la Graduatoria e Verificare l’Idoneità

I cittadini residenti nel Comune di Torino possono verificare la propria idoneità consultando la graduatoria pubblicata o accedendo all’area riservata del portale comunale dedicato alla Carta Solidale. È necessario essere in possesso del numero di protocollo DSU ISEE 2024, un codice alfanumerico che si trova sulla propria Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il Comune ha inoltre messo a disposizione un servizio online, accessibile tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS), per controllare la propria posizione in graduatoria. Questo servizio è disponibile sul portale comunale, dove sarà possibile vedere il proprio numero di protocollo.

Cosa Fare se Non Sei in Graduatoria

Se il tuo numero di protocollo non appare nella graduatoria, significa che non sei stato selezionato per ricevere la Carta Dedicata a Te. Tuttavia, se ritieni di avere i requisiti, puoi contattare il Comune di Torino o l’INPS per richiedere chiarimenti. È importante verificare che tutti i documenti siano aggiornati e correttamente presentati.

Quante Carte Dedicata a Te Sono State Assegnate a Torino?

A Torino sono state assegnate 9.553 Carte Dedicata a Te nel 2024. La distribuzione è stata gestita dall’INPS, che ha incrociato i dati con quelli comunali per determinare le famiglie più bisognose.

Quando Arriverà la Carta Dedicata a Te?

La distribuzione della Carta Dedicata a Te per i beneficiari di Torino inizierà entro la fine di settembre 2024. Le famiglie idonee riceveranno una comunicazione dal Comune, che indicherà l’ufficio postale presso il quale ritirare la Postepay pre-caricata. La carta sarà consegnata già attiva, pronta per essere utilizzata.

Chi Ha Diritto alla Carta e Casi di Esclusione

I beneficiari della Carta Dedicata a Te sono selezionati in base al loro ISEE e alla disponibilità di fondi. Tuttavia, alcune categorie di famiglie, come quelle che ricevono altre forme di sostegno economico o inclusione sociale, potrebbero essere escluse. In questi casi, è importante consultare la propria DSU e verificare che i dati siano corretti.

La Carta Dedicata a Te rappresenta un importante strumento di supporto per le famiglie in difficoltà economica. Consultando la graduatoria del Comune di Torino e seguendo le istruzioni per il ritiro della Postepay, sarà possibile usufruire del contributo. Assicurati di monitorare regolarmente il portale comunale per eventuali aggiornamenti e comunicazioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, puoi contattare direttamente il Comune di Torino o l’INPS.