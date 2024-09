Guida Completa alla Graduatoria Carta Dedicata a Te Palermo 2024: Come Verificare l’Idoneità

in

Il Comune di Palermo ha pubblicato la graduatoria della Carta Dedicata a Te per il 2024, un sostegno economico di 500 euro riservato alle famiglie che rispettano specifici requisiti ISEE.

In questa guida scoprirai tutti i dettagli relativi alla graduatoria, come verificare la tua idoneità e cosa fare per ottenere il contributo.

Cos’è la Carta Dedicata a Te 2024?

La Carta Dedicata a Te è una misura di sostegno economico messa a disposizione dal Governo italiano per aiutare le famiglie con difficoltà economiche. L’importo una tantum di 500 euro viene erogato tramite una Postepay pre-caricata, e può essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità. Nel 2024, la Carta include anche un bonus carburante per ulteriori spese.

Come Funziona la Graduatoria della Carta Dedicata a Te a Palermo?

La graduatoria del Comune di Palermo elenca i nuclei familiari idonei a ricevere la Carta, nel rispetto della normativa sulla privacy. Questo significa che i nomi dei beneficiari non sono pubblicati, ma l’elenco è basato sul numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE 2024.

Chi Ha Diritto alla Carta Dedicata a Te?

I destinatari della Carta Dedicata a Te sono le famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Non è necessario presentare una domanda, poiché l’INPS, in collaborazione con il Comune di Palermo, individua automaticamente i beneficiari sulla base dei dati presenti nella DSU.

Come Verificare se Sei Idoneo?

Per verificare se sei tra i beneficiari, è possibile consultare la graduatoria pubblicata dal Comune di Palermo. Sarà sufficiente avere il numero di protocollo della propria DSU ISEE 2024, un codice alfanumerico che si trova in alto a destra nel documento. Se il tuo numero di protocollo appare nella lista, significa che sei idoneo a ricevere il contributo.

Cosa Fare se Non Sei In Graduatoria?

Se non risulti idoneo, ma ritieni di soddisfare i requisiti, puoi contattare il Comune di Palermo per chiarimenti. È importante verificare di aver fornito correttamente tutti i documenti necessari e che il tuo ISEE sia aggiornato.

Quando e Come Riceverai la Carta?

A partire dal 9 settembre 2024, le famiglie idonee riceveranno una lettera dal Comune di Palermo con le istruzioni su come ritirare la Postepay precaricata. Il ritiro avverrà presso un ufficio postale indicato nella comunicazione e la carta sarà già attiva al momento della consegna.

Per evitare disguidi, il Comune consiglia di aggiornare i dati sul proprio citofono e sulla cassetta delle lettere.

Quante Carte Dedicata a Te Sono Disponibili a Palermo?

Per il 2024, a Palermo sono state assegnate 21.346 Carte Dedicata a Te, un numero determinato incrociando i dati dell’INPS con quelli del Comune.

La Carta Dedicata a Te rappresenta un importante sostegno per le famiglie in difficoltà economica. Consultando la graduatoria pubblicata dal Comune di Palermo e seguendo le istruzioni fornite, sarà possibile verificare la propria idoneità e ricevere il contributo.

Rimani aggiornato su tutte le novità relative ai bonus e alle agevolazioni economiche consultando regolarmente i canali di informazione ufficiali del Comune.