Guida Completa al Contratto di Locazione ad Uso Foresteria: Come Funziona e Come si Registra

Il contratto di locazione ad uso foresteria rappresenta una forma particolare di affitto, in cui una persona giuridica, come una società per azioni (S.p.A.), una società a responsabilità limitata (S.r.l.) o una società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), affitta un immobile per fornire una soluzione abitativa ai propri dipendenti, collaboratori o funzionari.

Questo tipo di contratto è caratterizzato da una grande flessibilità e libertà contrattuale, permettendo alle parti di definire autonomamente aspetti cruciali come il deposito cauzionale, la durata del contratto e altre clausole specifiche.

Che Cos’è il Contratto di Locazione ad Uso Foresteria?

Il contratto di locazione ad uso foresteria è un accordo in cui una persona giuridica affitta un immobile per ospitare i propri dipendenti. Questa tipologia di contratto differisce dalle normali locazioni residenziali perché il conduttore è un’impresa, che utilizza l’immobile per esigenze aziendali. I principali beneficiari dell’immobile, tuttavia, sono i dipendenti, i collaboratori o i funzionari dell’azienda. Questo tipo di contratto è spesso utilizzato per agevolare il soggiorno dei lavoratori in caso di trasferimenti temporanei per progetti specifici o aperture di nuove sedi.

Caratteristiche del Contratto di Locazione ad Uso Foresteria

Il contratto di locazione ad uso foresteria presenta alcune caratteristiche peculiari:

Conduttore : Solo le persone giuridiche possono essere conduttori di questo tipo di contratto.

: Solo le persone giuridiche possono essere conduttori di questo tipo di contratto. Importo del Canone : È determinato liberamente dalle parti, senza vincoli di legge.

: È determinato liberamente dalle parti, senza vincoli di legge. Durata del Contratto : Non è definita dalla legge, ma deve essere concordata tra le parti, con un limite massimo di 30 anni.

: Non è definita dalla legge, ma deve essere concordata tra le parti, con un limite massimo di 30 anni. Cedolare Secca: Non è applicabile per questa tipologia di contratto.

Canone, Durata e Rinnovo

Nel contratto di locazione ad uso foresteria, le parti hanno piena libertà di determinare il canone di affitto e la durata del contratto. La durata può variare in base alle necessità delle parti, ma non può superare i 30 anni. Il contratto può prevedere un rinnovo automatico per un periodo equivalente a quello inizialmente stabilito, salvo diversa indicazione contrattuale. In assenza di clausole di rinnovo, il contratto si conclude automaticamente alla scadenza senza necessità di disdetta.

Tassazione

La tassazione per i contratti di locazione ad uso foresteria prevede che il conduttore sia una persona giuridica. Non è possibile applicare la cedolare secca, pertanto si applica l’imposta di registro, che ammonta al 2% del canone annuo, e l’imposta di bollo di 16 euro ogni quattro pagine del contratto, con un minimo di 32 euro. Le utenze dell’immobile sono solitamente intestate alla società conduttrice, ma questa può richiedere all’effettivo inquilino di contribuire alle spese.

Procedura di Registrazione del Contratto

Per registrare un contratto di locazione ad uso foresteria, è necessario compilare il modulo di registrazione e presentarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula. Questo evita sanzioni pecuniarie. Il modulo deve includere tutti i dettagli del contratto, compresi canone, durata e eventuali clausole aggiuntive.

Facsimile del Contratto di Locazione ad Uso Foresteria

Di seguito un esempio di contratto di locazione ad uso foresteria, utile come traccia per la redazione del proprio contratto:

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO FORESTERIA

Con la presente scrittura privata fra

Il/La Sig/Sig.ra ………………………………………… Nato/a a ………………………………… Prov. (………) Cap ……………. il giorno ……./……./………., C.F. …………………………………… Residente in ………………………… Prov. (………) Cap ……………….. Via ……………………………………, civ ………… , int ……………/…….

in seguito denominata per brevità parte locatrice

e

La Spett. Società ………………………………………… con sede in ……………………………… Prov. (………) Cap ……………. Via ……………………………………, civ ………… , int ……………/…….

partita IVA ………………………………………

legalmente rappresentata dal/dalla Sig/Sig.ra ………………………………………… Nato/a a ………………………………… Prov. (………) Cap ……………. il giorno ……./……./………., C.F. ……………………………………

di seguito denominata parte conduttrice

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, la parte locatrice concede in locazione transitoria (uso foresteria) alla conduttrice, che accetta, un alloggio sito in ……………………………… Prov. (………) Cap ……………. Via ……………………………………, civ ………… , int ……………/……. composto da ……………………………………

……………………………………………………………………………..

L’alloggio viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, in buone/ottime condizioni di manutenzione e completamente arredato come da inventario a parte sottoscritto dai contraenti e dovrà essere restituito nelle medesime condizioni, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

È espressamente vietata l’esecuzione di opere, addizioni e migliorie senza la preventiva autorizzazione scritta della Locatrice.

La Conduttrice ha domicilio nella propria sede legale in ……………………………… Prov. (………) Cap ……………. Via ……………………………………, civ ………… , int ……………/……. dichiarando di utilizzare l’alloggio esclusivamente per sopperire a necessità contingenti di propri dipendenti o collaboratori e pertanto concederà la disponibilità dello stesso in sublocazione e/o comodato al dipendente Sig/Sig.ra …………………………………… Nato/a a ………………………………… Prov. (………) Cap ……………. il giorno ……./……./………., C.F. ……………………………………

La durata della locazione viene convenuta in mesi/anni ………………………. con inizio dal giorno …../……/………..

e terminerà il giorno …../……/………..

Si riterrà ulteriormente rinnovata di mesi/anni …………………….., salvo disdetta da inviarsi almeno ……… mesi prima della scadenza.

Tenuto conto che l’alloggio verrà ceduto ad un dipendente, è consentita alla parte conduttrice la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo con preavviso di almeno …………………….. mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. .

Con un contratto di affitto aziendale ben definito, che include dettagli chiari sulle condizioni, l’uso inteso, le responsabilità e le modalità di pagamento, sia i proprietari che le aziende possono godere di una collaborazione positiva.

Quando gestito correttamente, può offrire soluzioni pratiche e convenienti per le aziende alla ricerca di alloggi temporanei e per i proprietari desiderosi di sfruttare i propri spazi in modo redditizio. La chiave del successo è una comunicazione chiara e una collaborazione aperta tra le parti interessate.

Luogo e data ……………………………………..

La parte locatrice ……………………………………..

La parte conduttrice ……………………………………..

Il contratto di locazione ad uso foresteria offre una soluzione flessibile e vantaggiosa sia per le aziende che per i proprietari immobiliari. La possibilità di stabilire liberamente i termini contrattuali permette di adattare l’accordo alle specifiche esigenze delle parti coinvolte. Una gestione corretta del contratto e una comunicazione trasparente sono essenziali per garantire una collaborazione proficua e priva di complicazioni.