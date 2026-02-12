Guida Completa alle Prove di Ingresso per Corsi di Economia e Scienze Statistiche

Per gli studenti che intendono intraprendere un percorso di studi in economia e commercio o in scienze statistiche, è fondamentale essere aggiornati riguardo alle prove di ingresso per l’anno accademico 2026-2027.

Questi test sono progettati per valutare le conoscenze pregresse degli studenti e si svolgeranno in due sessioni: la prima il 21 ottobre 2026 e la seconda il 10 febbraio 2027.

Modalità di iscrizione alle prove

Per partecipare alle prove di verifica, gli studenti devono registrarsi attraverso un modulo online disponibile dal 2 gennaio fino alle 12:00 del 31 gennaio 2026. È necessario autenticarsi utilizzando le credenziali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Durante la registrazione, gli studenti dovranno fornire i propri dati personali e compilare la domanda di iscrizione alla prova.

Informazioni pratiche per la registrazione

In caso di difficoltà durante la registrazione o la prenotazione del test, è possibile contattare il Centro ADA per ricevere assistenza. È fondamentale ricordare che, per accedere alle prove, gli studenti devono presentarsi con un documento di identità valido e un certificato di immatricolazione.

Svolgimento delle prove

Le prove si terranno in diverse aule, a seconda della sessione. Per la prima sessione, prevista il 21 ottobre 2026, gli studenti dovranno recarsi in aula 3 al piano terra, dove il riconoscimento inizierà alle 13:30 e il test avrà inizio alle 14:00. La seconda sessione, invece, si svolgerà il 10 febbraio 2026 in aula Master al quinto piano, con riconoscimento fissato per le 8:30 e inizio della prova alle 9:00.

Informazioni aggiuntive sulle prove

È consigliabile portare con sé un cellulare carico per facilitare lo svolgimento del test. Inoltre, sarà necessario presentarsi con un certificato attestante l’avvenuta immatricolazione. Gli studenti che supereranno la prova dovranno conseguire un punteggio di almeno trenta per considerarsi idonei.

Opzioni per gli studenti non idonei

Coloro che non partecipano alla prima sessione avranno la possibilità di iscriversi alla seconda. Gli studenti che non superano le prove o che non si presentano saranno soggetti a obblighi formativi aggiuntivi. L’università offre attività di tutorato individuale per colmare eventuali lacune, che saranno considerate risolte una volta soddisfatti i requisiti specificati nel regolamento di ciascun corso di studio.