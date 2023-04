Guida per principianti a XM Broker: recensione completa

XM è un broker online e un sito di trading che consente ai clienti di negoziare una vasta gamma di attività.

Fondato nel 2009, il gruppo XM fornisce ai trader la suite completa di piattaforme MetaTrader di MetaQuotes Software Corporation.

XM Group si è evoluto in un broker multi-asset online che offre 57 coppie di valute e 1000 CFD. Vengono offerti anche cinque CFD su criptovalute che coprono Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin e Ripple.

Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71,61% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

XM ha 2,5 milioni di clienti in 196 paesi in tutto il mondo. Finora, ha eseguito più di 1,4 miliardi di operazioni con un impressionante zero rifiuti o riquotazioni. Il team di gestione di XM ha visitato più di 120 città per incontrare partner e clienti.

La storia di XM risale al 2009, anno della sua fondazione. Ora è un leader del settore e una società di investimento consolidata. XM ha attualmente più di 300 professionisti, ognuno dei quali ha una lunga esperienza nel settore finanziario.

XM ha una vasta esperienza e offre supporto in più di 30 lingue. Questo aiuta il broker a fare appello a quelli di tutto il mondo e di qualsiasi livello di abilità. XM ha anche 16 piattaforme di trading complete tra cui i clienti possono scegliere.

XM a colpo d’occhio

Intermediario XM Regolamento FCA (Regno Unito), CySEC (Cipro), ASIC (Australia), IFSC (Belize) Deposito iniziale minimo

$5 Conto Demo

Sì Copertura degli asset Forex, azioni, indici, materie prime, metalli preziosi, energie e criptovalute Influenza Da 2:1 a 888:1 a seconda dello strumento e della giurisdizione Piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5, Web Trader, Mobile

Come è regolato XM?

Il marchio XM (XM Group) è un gruppo di broker regolamentati online. La prima entità del gruppo è stata fondata nel 2009 a Cipro (regolamentata da CySEC con licenza 120/10) con il nome di Trading Point of Financial Instruments Ltd.

Nel 2015, il gruppo ha istituito un’entità (regolamentata ASIC, numero di licenza 443670) a Sydney, in Australia, e lo stesso anno ha ottenuto lo status normativo a Londra (regolamentato dalla FCA, numero di licenza 705428), sotto Trading Point of Financial Instruments UK Ltd.

Più recentemente, XM Global Limited è stata fondata nel 2017 in Belize (regolata dall’IFSC, con numero di licenza IFSC / 60/354 / TS / 18).

Altre informazioni legali

XM Global ha sede legale in No. 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A. XM Global (CY) Limited ha uffici a Cipro. Questo è al 36, Makariou & Agias Elenis, edificio ‘Galaxias’, 5 ° piano, ufficio 502, 1061, Nicosia, Cipro.

Chiunque sia interessato a fare trading con XM dovrebbe anche essere consapevole delle aree in cui non è disponibile. I residenti di alcuni paesi non possono ricevere servizi da XM Global Limited. Questi includono gli Stati Uniti, la Repubblica islamica dell’Iran e Israele.

È possibile visualizzare tutti i documenti legali rilevanti per XM nella pagina Documenti legali del sito web. Ciò include documenti come termini e condizioni, il programma bonus, il programma fedeltà, la politica sui conflitti di interesse e altro ancora. Al momento della scrittura, ci sono 12 documenti in questa sezione, tutti disponibili per il download come PDF.

Panoramica di XM



Il broker offre una piattaforma di trading avanzata e condizioni di trading flessibili per soddisfare una vasta gamma di clienti globali. La competenza di XM deriva dalla profonda conoscenza ed esperienza con i mercati finanziari globali.

Il broker è dedicato ad offrire servizi superiori. Questi includono valute di trading, CFD, metalli preziosi, energie e indici azionari.

XM offre anche la sua filosofia operativa come motivo per considerare la scelta di questa azienda come broker. La sua filosofia è quella di guadagnare la fedeltà come un modo per garantire la soddisfazione dei clienti. XM riconosce che credibilità e reputazione sono strettamente collegate.

XM adotta anche misure per adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti man mano che diventano più esigenti e sofisticati. Questo viene fatto monitorando le tendenze e le tecnologie del settore. XM è orgogliosa di non aver mai compromesso i fattori che influiscono sulle prestazioni dei clienti. Ciò porta direttamente alla capacità del broker di offrire la migliore esecuzione e spread ridotti.

Una delle caratteristiche importanti di XM è lo sforzo dell’azienda di rimanere umano e connettersi con i clienti. Questo è il motivo per cui il management ha visitato più di 120 città in tutto il mondo per incontrare clienti e partner. XM ritiene che le interazioni umane abbiano un alto valore e mira sempre a fornire tali interazioni.

XM si impegna a offrire una gamma di opportunità di apprendimento per i trader di tutti i livelli di abilità. Parte di questo è ospitare seminari in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di dare ai trader le competenze necessarie per prendere decisioni di trading migliori. XM ha già ospitato centinaia di questi seminari, con ancora più in programma.

La Fondazione XM

XM gestisce anche la XM Foundation. Questa fondazione si concentra sulla creazione di pari opportunità attraverso l’azione umanitaria. La missione della XM Foundation è fare una differenza positiva per le persone e aiutarle a raggiungere il loro potenziale. Questo obiettivo si applica indipendentemente dalla religione, dall’origine etnica e dalla cultura.

La XM Foundation assiste lo sviluppo e l’accesso alle competenze professionali e all’istruzione attraverso l’avvio di progetti. Fornisce anche aiuti internazionali lavorando con fondazioni di aiuto umano internazionali e locali che sono attive.

La pagina XM Foundation sul sito web del broker XM include notizie e iniziative recenti della fondazione. Questi includono donazioni specifiche fatte e gli obiettivi di tali donazioni.

Quali tipi di account offre XM?

XM consente ai clienti di scegliere tra quattro tipi principali di account: Micro, Standard, XM Ultra Low e Shares Accounts. Tutti i tipi di account hanno condizioni di trading eccezionali e accesso illimitato a MT4 / MT4 con il trading EA.

XM offre anche la possibilità di negoziare lotti standard o micro e la stessa qualità di esecuzione tra i tipi di account. Ci sono aggiornamenti di mercato intra-day gratuiti e regolari oltre ad analisi tecniche. C’è anche assistenza clienti multilingue e Account Manager personali.

Account micro e standard

I conti Micro possono avere la valuta di base USD, GBP, EUR, CHF, JPY, AUD, PLN, HUF, RUB, ZAR o SGD. 1 lotto è 1.000 e non ci sono commissioni. Questo tipo di account ha una protezione dal saldo negativo, bonus di trading e bonus senza deposito.

Un conto islamico è facoltativo e il deposito minimo è di $ 5. La copertura è consentita. Il trading su MT4 deve soddisfare il volume minimo di scambi di 0,01 lotti, che è 0,1 lotti su MT5. Questi clienti possono avere solo fino a 200 posizioni aperte o in sospeso alla volta. C’è un limite di 100 lotti per biglietto.

La differenza principale per i conti standard con XM è che 1 lotto è 100.000. C’è una restrizione di 50 lotti per biglietto e il volume minimo di scambio è di 0,01 lotti. Oltre a questo, i conti standard e micro sono essenzialmente identici.

Conto XM Ultra Low

Un conto XM Ultra Low è disponibile con la valuta di base USD, GBP, EUR, SGD, AUD o ZAD. Non hai ancora commissioni e protezione dal saldo negativo. I conti islamici rimangono facoltativi. Non ci sono bonus di trading e nessun bonus di deposito, oltre alla copertura è consentita.

Il deposito minimo è di $ 50. C’è ancora un massimo di 200 posizioni aperte o in sospeso.

Gli account XM Ultra Low possono essere Standard Ultra o Micro Ultra.

Per Standard Ultra, il volume minimo di scambio è di 0,01 lotti e c’è un limite di 50 lotti per biglietto.

Per Micro Ultra, queste cifre sono rispettivamente 0,1 lotti e 100 lotti.

Quali altri account offre XM?

I conti azionari sono sempre islamici e hanno un deposito minimo di $ 10.000. Non ci sono bonus di trading, bonus di deposito e la copertura non è consentita.

La dimensione del contratto è di 1 azione con un volume minimo di scambi di 1 lotto. I clienti possono avere un massimo di 50 posizioni aperte e in sospeso e la restrizione del lotto per biglietto dipende dalla quota.

XM può anche aiutare i clienti a creare conti personalizzati per il trading forex. Ciò consente la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente.

Conti islamici

Come accennato in precedenza, la maggior parte dei tipi di account disponibili su XM sono offerti come account islamici. I conti islamici o swap-free non hanno alcun interesse di rollover o swap per le posizioni overnight.

Per aprire un conto islamico, è sufficiente aprire un account normalmente e poi convalidarlo nell’Area Membri. A questo punto, basta contattare XM per cambiarlo in un account islamico. Tieni presente che XM si riserva la possibilità di revocare lo status di swap-free in caso di abuso.

Rispetto ad altri broker forex che offrono conti islamici, le offerte di XM si distinguono. Questo perché la maggior parte dei broker darà ai conti islamici spread più elevati. XM, tuttavia, non applica costi aggiuntivi sui conti islamici.

Inoltre, XM rimane rispettosa dell’idea di conti islamici, non utilizzando mai conti “swap-free sotto mentite spoglie”. Alcuni broker utilizzano questo tipo di account, in cui trasferiscono l’addebito degli interessi a una commissione diversa. Poiché si tratterebbe comunque di una tassa che copre gli interessi, va contro il commercio etico e leale.

Quali asset puoi negoziare con XM?

XM offre ai clienti la possibilità di negoziare più di 1.000 strumenti in sette classi di attività. Questi includono forex, singoli titoli, metalli preziosi, materie prime, criptovalute, energie e indici azionari.

È possibile visualizzare tutti gli strumenti specifici disponibili per il trading sulle singole pagine degli asset.

Ci sono 57 coppie forex disponibili, tra cui major, minori ed esotici.

Ci sono 1.210 CFD azionari. Puoi sfogliarli o cercarli, anche per paese.

I CFD azionari coprono 17 paesi.

Questi includono Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo, Norvegia, Finlandia, Svezia, Austria, Australia e Russia.

XM offre accesso a otto materie prime tramite CFD su futures. C’è accesso a 18 CFD su indici cash e 12 CFD su indici futures. XM consente inoltre ai clienti di negoziare due strumenti spot metallizzati, oro e argento. Infine, ci sono cinque CFD futures di energie.

Quali condizioni di trading offre XM?

Le condizioni di trading specifiche variano in base al tipo di conto. La leva per i conti Micro con scambi compresi tra $ 5 e $ 20.000 è compresa tra 1: 1 e 1: 888. Per scambi tra $ 20.001 e $ 100.000, è da 1: 1 a 1: 200. Per quelli pari o superiori a $ 100.001, è da 1: 1 a 1: 100. Questo è noto come leva dinamica.

In sostanza, la percentuale di margine aumenterà all’aumentare del volume per operazione. Gli spread sui conti Micro possono essere a partire da 1 pip. Non ci sono commissioni. Queste informazioni sono identiche per gli account standard.

Per i conti XM Ultra Low, la leva è identica, ma gli spread possono essere bassi come 0,6 pip. Non ci sono commissioni. Non vi è alcuna leva sui conti azionari e lo spread è per lo scambio sottostante. C’è una commissione con questo tipo di account.

È possibile visualizzare tutte le condizioni di trading per ogni asset specifico visitando la pagina della classe di attività. Lì troverai fluttuazioni minime dei prezzi, punto di partenza per spread, valori swap, spread medi e valore di un lotto.

Le informazioni fornite variano in base alla classe di attività e possono includere anche la dimensione minima e massima dell’operazione e la percentuale di margine. Tutte queste informazioni sono divise per tipo di account, in modo da sapere dove ti trovi per ogni risorsa specifica.

Spread XM

È importante notare che XM utilizza spread variabili, così come il mercato forex interbancario. Offrendo spread variabili, XM è in grado di eliminare la necessità di un premio assicurativo. Ciò sarebbe necessario per gli spread fissi poiché tendono ad essere più alti degli spread variabili.

Ciò è ulteriormente ostacolato dal fatto che molti broker limitano il trading vicino agli annunci di notizie. Pertanto, il premio assicurativo richiesto diventa inutile.

Offrendo spread variabili, XM è in grado di evitare questi problemi per i trader. Non ci sono inoltre restrizioni relative al trading al momento dei comunicati stampa.

XM offre inoltre ai clienti l’accesso a prezzi pip frazionari. Ciò consente i migliori prezzi dai fornitori di liquidità XM.

In sostanza, una 5a cifra può essere aggiunta alle tipiche quotazioni di prezzo a 4 cifre. Ciò consente ai clienti di trarre vantaggio anche da piccoli movimenti di prezzo. Consente inoltre la quotazione più accurata e spread più stretti.

Leva e margini XM

In sostanza, i client con XM sono in genere in grado di selezionare la leva tra 1: 1 e 888: 1. Questo dipende dal tipo di conto, dall’asset e dalle dimensioni del trade. I requisiti di margine rimangono gli stessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei fine settimana e durante la notte. XM ti consente anche di richiedere una modifica alla leva selezionata, una diminuzione o un aumento.

XM avverte i trader che il trading con leva comporta un rischio. Tuttavia, aumenta anche i potenziali benefici derivanti dal trading. Per aiutare i clienti a gestire l’esposizione al rischio in tempo reale, XM offre la possibilità di monitorare il margine.

È possibile monitorare sia il margine libero che quello utilizzato, che si combinano come equity. Il margine utilizzato è la quantità di denaro che devi depositare per tenere uno scambio. Il margine libero si riferisce alla quantità ancora nel tuo conto di trading. Questo fluttuerà in base all’equità del conto. Puoi usarlo per assorbire perdite o aprire posizioni aggiuntive.

XM ha anche una politica di richiesta di margine che garantisce che il massimo rischio possibile non superi mai il patrimonio netto del conto. Se il capitale del tuo conto scende sotto il 50% del margine richiesto per le posizioni aperte, XM invia un avviso di richiesta di margine.

Questa è una notifica che il tuo account non ha un capitale sufficiente per supportare le posizioni aperte. Per coloro che in genere si impegnano nel trading telefonico, i rivenditori possono dare una richiesta di margine. Questo è essenzialmente un consiglio per depositare fondi o chiudere posizioni.

Per un’ulteriore protezione dei fondi, XM ha anche un livello di stop-out. Questo è il livello azionario che causa la chiusura automatica delle posizioni aperte. I clienti retail con account Standard, Micro o XM Ultra Low hanno un livello di stop-out del 20%.

Cosa dovresti sapere sulle posizioni overnight con XM?

Per le posizioni overnight, XM è orgogliosa di offrire tassi swap competitivi e trasparenti. La politica di rollover è che XM accrediterà o addebiterà i conti dei clienti e si prenderà cura degli interessi di rollover.

Questo vale per qualsiasi posizione tenuta aperta dopo le 22:00 GMT. È importante notare che i rollover non avvengono durante il sabato e la domenica poiché i mercati sono chiusi.

Nonostante ciò, le banche calcoleranno gli interessi sulle posizioni detenute durante il fine settimana. Pertanto, XM applica strategie di rollover a 3 giorni mercoledì.

Come si effettua un ordine con XM?

XM ti consente di effettuare una gamma di tipi di ordini. Questi includono trailing stop, stop, limiti e ordini di mercato. Posiziona il trade in qualsiasi momento della giornata, a condizione che sia durante l’orario di trading. C’è anche la possibilità di effettuare operazioni via telefono per coloro che preferiscono questo metodo.

Quali sono gli orari di trading?

Gli orari di trading su XM sono quelli del mercato. Per il mercato forex, un mercato chiuderà quando un altro si aprirà grazie ai mercati di New York, Sydney, Tokyo e Londra.

Ciò consente il trading 24/5 sul mercato forex. Gli orari di trading di XM vanno da domenica alle 22:05 GMT a venerdì alle 21:50 GMT. Questo vale per il trading telefonico.

Se si utilizza la piattaforma di trading al di fuori di questi orari, le negoziazioni non verranno eseguite. Invece, è possibile visualizzare solo le funzionalità pertinenti.

Qual è la politica di esecuzione XM?

Con XM, i clienti possono fare trading con esecuzione in tempo reale e senza requotes. Da quando la politica è iniziata nel 2010, XM non ha avuto alcun rifiuto di ordini e nessuna riquotazione. Il 100% degli ordini viene eseguito, con un impressionante 99,35% eseguito in un secondo.

Puoi effettuare ordini sulle piattaforme supportate da XM in qualsiasi momento durante l’orario di trading. Le posizioni rimangono aperte fino a quando il tuo trade di chiusura non viene eseguito. Il saldo del tuo conto verrà aggiornato in tempo reale per riflettere gli attuali prezzi di mercato. Tieni presente che c’è un massimo di 200 posizioni che possono essere aperte alla volta. Ciò include gli ordini in sospeso ed è per cliente.

XM offre prezzi pip frazionari che consentono di negoziare utilizzando spread più stretti. Consente inoltre la quotazione più accurata possibile.

I riempimenti per gli ordini di mercato avvengono con un semplice clic. Gli ordini di mercato possono essere evasi con un massimo di 50 lotti (o 5 milioni). Coloro che vogliono scambiare quantità ancora maggiori con ordini di mercato hanno due opzioni. È possibile effettuare il commercio per telefono o dividere l’ordine in diversi più piccoli.

I riempimenti per ordini limite e stop-loss sono garantiti con un massimo di 50 lotti. Questi si verificano al prezzo di mercato che è il migliore disponibile. Questa politica consente ai clienti di gestire il proprio rischio.

C’è una chiara politica per i gap di mercato tra la chiusura del venerdì e l’apertura della domenica. Questo può includere vacanze e fine settimana. XM eseguirà gli ordini stop e limit in sospeso al primo prezzo di mercato disponibile per la dimensione della posizione.

Anche in caso di illiquidità e volatilità, XM ha una politica competitiva. XM collabora con numerosi fornitori di liquidità per limitare significativamente il rischio di illiquidità. In condizioni di mercato volatili, XM eseguirà gli ordini al prezzo di mercato che è il migliore disponibile.

Quali piattaforme di trading puoi utilizzare con XM?

I clienti di XM hanno accesso a MT4 o MT5, entrambe popolari piattaforme MetaTrader. Sono disponibili su tutti i dispositivi e puoi fare trading tramite XM WebTrader nel browser.

Nonostante la popolarità e la prevalenza delle piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5, XM si distingue. XM è stato un pioniere nell’offrire una piattaforma MT4 che si concentra sulla qualità dell’esecuzione del trading. Il trading su MT4 con XM ti dà accesso a una leva tra 1: 1 e 888: 1. Non ci sono nemmeno rifiuti o riquotazioni.

MetaTrader 4

La piattaforma MetaTrader 4 per XM ti offre una gamma di funzionalità. Ci sono più di 1.000 strumenti disponibili per il trading tramite questa piattaforma. Con un unico login, puoi accedere a 8 piattaforme diverse.

C’è pieno supporto per Expert Advisors e trading con un clic. Scegli tra tre tipi di grafici e utilizza gli strumenti di analisi tecnica, che includono 50 indicatori più strumenti grafici.

Gli spread su questa piattaforma partono da soli 0,6 pip e c’è l’opzione di micro lotti. C’è anche la funzionalità VPS ed è consentita la copertura.

Inoltre, ci sono guide di aiuto integrate per MT4 e Metaquotes Language 4. La piattaforma è in grado di gestire una vasta gamma di ordini. Consente inoltre la creazione di indicatori personalizzati e periodi di tempo.

Puoi utilizzare MetaTrader 4 per gestire la cronologia delle tue operazioni nel database, inclusa l’importazione e l’esportazione. C’è anche un sistema di mailing interno e una garanzia di piena sicurezza e backup.

MetaTrader 4 è disponibile per PC, Mac, iPad, iPhone, Android, tablet Android e come WebTrader. Tutte le versioni hanno funzionalità simili e consentono di lavorare su un dispositivo e quindi passare a un altro.

MT4 Multiterminale

Sebbene MT4 Multiterminal sia tecnicamente una variante di MT4 per XM, ha funzionalità aggiuntive. Questa piattaforma è specificamente progettata per consentire ai trader di gestire più di un conto MT4 da un singolo terminale.

L’utilizzo di MT4 Multiterminal ti offre un unico login e password per accedere agli account. Supporta ben 128 conti di trading.

Hai ancora caratteristiche simili ad altre piattaforme MT4. MT4 Multiterminal offre tre metodi di allocazione, più tipi di ordini ed esecuzione e gestione in tempo reale.

MetaTrader 5

L’altra piattaforma principale disponibile da XM è MetaTrader 5. MT5 si basa sulle offerte di MT4, aggiungendo 1.000 CFD su azioni / azioni. Come tale, è una grande piattaforma multi-asset.

Ottieni ancora la stessa leva flessibile e nessuna riquotazione o rifiuto. C’è un unico login per sette piattaforme separate.

MT5 è disponibile per PC, Mac, iPad, iPhone, Android e tablet Android o come WebTrader.

MT5 consente la copertura, la piena funzionalità EA e il trading con un clic. Supporta tutti i tipi di ordine e gli spread partono da 0,6 pip.

Ci sono più di 80 oggetti di analisi tecnica più di 40 oggetti analitici. MT5 mostra la profondità del mercato delle ultime quotazioni di prezzo.

Questa piattaforma ti consente anche di visualizzare un impressionante 100 grafici contemporaneamente. Coloro che vogliono di più apprezzeranno l’ambiente di sviluppo MQL5 superiore integrato. C’è anche un tester multi-valuta, avvisi e un sistema di mailing interno.

Come puoi imparare ad usare le piattaforme XM?

Oltre ad altre risorse educative, XM offre ampie informazioni per guidare l’uso di MT4 e MT5. Nelle pagine di ogni piattaforma, troverai più video tutorial. Questi coprono cose come l’utilizzo di Expert Advisor, l’inserimento di ordini, la finestra del terminale, l’utilizzo di modelli e altro ancora. Ci sono 27 video tutorial solo per MT4.

In fondo alla stessa pagina, troverai le FAQ per MT4, inclusa la convalida e l’accesso al tuo account. XM ha una sezione FAQ simile per MT5.

Vale anche la pena notare che MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono molto utilizzati. Come tale, ci sono anche numerosi materiali di supporto e didattici disponibili online da terze parti.

Strumenti di trading XM

XM offre ai clienti l’accesso a una lunga lista di strumenti di trading algoritmico.

Questi includono River Indicator, Ribbon Indicator, Ichimoku Indicator, Bollinger Bands Indicator e ADX e PSAR Indicator.

Puoi farne uso contattando il tuo Account Manager personale. Questi integrano gli strumenti di trading algoritmico già integrati in MT4 e MT5.

XM offre anche ai titolari di conti live segnali forex gratuiti da Avramis Despotis nell’Area Membri. Oppure puoi utilizzare i segnali di trading MQL5. C’è anche un calendario economico e calcolatori forex.

Ricerca e istruzione

XM offre ai clienti l’accesso a un ampio centro di ricerca e formazione. Ci sono aggiornamenti giornalieri sulle principali sessioni di trading. Ci sono anche briefing giornalieri per eventi di mercato critici.

Venti professionisti del mercato multilingue gestiscono il centro per garantire informazioni aggiornate in una vasta gamma di lingue.

Che tipo di ricerca offre XM?

Ci sono homepage separate su XM per la ricerca e per l’istruzione. La sezione di ricerca include punti salienti e collegamenti alle sottosezioni. Il lato destro dello schermo mostra alcuni degli asset più comuni e i loro spread e prezzi attuali. Sotto questo, c’è un calendario di webinar.

La pagina Market Preview presenta anteprime giornaliere dell’European Open. Qui puoi trovare risorse da tenere d’occhio e alcuni approfondimenti di esperti. La sezione Notizie del mercato azionario è come sembra, con notizie relative alle azioni.

Gli articoli possono essere correlati alle notizie quando pertinenti o etichettati come analisi tecnica. C’è poi una pagina separata per le anteprime Forex, anch’essa con notizie e approfondimenti. Puoi anche trovare una pagina di analisi tecnica separata su XM. Questa pagina contiene recenti analisi tecniche di esperti su una serie di asset cruciali e sui loro movimenti.

La pagina Rapporti speciali contiene articoli più approfonditi, ma vengono pubblicati meno frequentemente. Le pagine precedentemente menzionate hanno nuovi articoli quasi ogni giorno, se non più spesso. Al contrario, ci sono rapporti speciali pubblicati una manciata di volte al mese, quando se ne presenta la necessità.

Coloro che preferiscono i video alla lettura apprezzeranno i video di analisi. Ci sono video per il Daily Forex News, Daily Technical Analysis, e Weekly Forex Outlook. Tutti i video presentano professionisti del settore, con le loro competenze elencate sotto il video.

Le notizie del Daily Forex includono sia notizie che analisi. L’analisi tecnica giornaliera si concentra sui mercati forex e include semplici indicatori tecnici. Il Weekly Forex Outlook copre i principali eventi della scorsa settimana ed esplora il loro effetto sulle principali valute. Esamina anche i dati economici che vedremo presto.

Webinar XM

Come la maggior parte dei broker, XM offre una serie di seminari e altri strumenti educativi per aiutare i trader a migliorare le loro abilità. Ciò include centinaia di seminari che sono già stati ospitati in tutto il mondo, con altri a venire.

Rispetto ad altri broker, XM fa un ottimo lavoro nell’offrire webinar. Sono disponibili 7 giorni su 7 da 37 istruttori webinar e in 19 lingue. Per visualizzare il programma, è sufficiente fare clic sulla lingua desiderata.

Le aule didattiche menzionate di seguito fungono anche da webinar giornalieri in inglese. Per altre lingue, troverai decine di webinar con argomenti mirati, come strumenti specifici.

Alcuni webinar sono più generali. Ogni webinar include il titolo, la descrizione, la data e l’ora, nonché ciò che puoi aspettarti di imparare. Puoi anche registrarti per i webinar proprio lì.

Se si visita la pagina del seminario, è possibile visualizzare i seminari recenti. Ci sono anche archivi per informazioni su quelli più vecchi. Cliccando su un seminario passato ti mostrerà il luogo e la data, nonché foto e notizie.

Nella parte superiore della pagina, vedrai i prossimi seminari. Al momento della scrittura, 16 erano elencati in una serie di paesi dalle Filippine al Messico.

Fai clic su “Registrati qui” per visualizzare le informazioni su data, ora, luogo e lingua dei seminari. Qui è anche possibile registrarsi per il seminario.

Quale altra formazione offre XM?

XM offre anche sale didattiche. Ce ne sono tre, ognuno costruito su misura. Tutti hanno una formazione interattiva dal vivo quotidiana nei giorni feriali. Includono la copertura di tutti gli argomenti con indicazioni in tempo reale e informazioni aggiornate.

Ogni aula didattica ha un programma progettato sistematicamente per aiutarti a rafforzare le tue abilità. Chiunque, che sia o meno un cliente di XM, può accedere alla Primary Education Room. Questa stanza si concentra su fondamentali, concetti di base, apertura di conti e trading, tra gli altri argomenti.

La sala di istruzione intermedia è aperta a coloro che hanno un account XM convalidato. Questa stanza aiuta con lo sviluppo delle strategie necessarie per affinare il pensiero strategico. Include anche l’istruzione su vari strumenti di analisi, come le bande di Bollinger e il nastro Avramis.

Infine, l’Advanced Education Room è aperta a chiunque abbia un account XM finanziato. Per accedervi, devi aver depositato un minimo di $ 500 USD negli ultimi tre mesi. Questa sala offre un’esperienza di trading reale utilizzando condizioni di trading simulate in tempo reale. Visitare questa stanza aiuta i clienti a utilizzare effettivamente tecniche di timeframe, tecniche di creazione di grafici, indicatori e altro ancora.

C’è anche una serie di video educativi disponibili su XM. Sono divisi dalle stesse distinzioni Primaria, Intermedia e Avanzata. Tutti i video sono primari o intermedi, quindi chiunque abbia un account XM convalidato può accedervi tutti.

Ci sono otto video, che coprono argomenti come un’introduzione ai mercati finanziari e gli elementi essenziali del trading per i livelli primari. I video intermedi coprono l’analisi fondamentale e tecnica, la gestione del denaro, la psicologia del trading e le strategie di trading.

Puoi anche trovare i tutorial video MT4 precedentemente menzionati nella sezione formazione di XM.

Assistenza clienti XM

XM offre supporto tramite live chat e telefono. È possibile contattare la società tramite il suo indirizzo registrato a No.5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A. Oppure puoi sfruttare l’indirizzo email di supporto o la chat dal vivo. Oppure puoi accedere al supporto telefonico. Sia la chat dal vivo che il supporto telefonico sono disponibili 24 ore su 24, 5 giorni su 5, per comodità. In questo modo, i clienti non devono aspettare per ottenere risposte a domande importanti.

L’assistenza clienti è disponibile in più di 30 lingue. Ciò consente a quasi tutti di comunicare con il team di supporto nella propria lingua preferita.

Se hai un reclamo, XM ti incoraggia a contattare il tuo Client Relations Manager o la Customer Care Company. La maggior parte dei reclami dei clienti può essere facilmente risolta tramite questo passaggio. In caso di reclamo irrisolto, XM ti chiede di contattare il dipartimento di conformità dell’azienda.

L’ufficio conformità gestisce tutti i reclami in modo imparziale. Intraprende inoltre le azioni necessarie in conformità con le procedure di gestione dei reclami di XM. Il Modulo di reclamo è facile da trovare all’interno dell’Area Membri.

Premi XM



Anche le terze parti indicano la loro approvazione per XM tramite premi e riconoscimenti. XM organizza i suoi premi e riconoscimenti in categorie.

Il suo più recente Forex Service Award è il titolo del Best FX Service Provider. Questo riconoscimento è stato assegnato dai City of London Wealth Management Awards 2019.

XM è stata anche nominata Best Forex Customer Service da Shares Magazine negli UK Forex Awards 2018.

Capital Finance International Magazine (CFI.co) ha nominato XM la migliore ricerca di mercato e formazione e il miglior supporto commerciale per il 2017.

Conclusione

XM è un broker internazionale che offre ai clienti l’accesso a oltre 1.000 strumenti in 7 classi di attività. XM ha un’elevata liquidità e nessuna riquotazione o rifiuto di ordini.

Ci sono quattro tipi di account tra cui scegliere, oltre alla possibilità di personalizzare un account. È disponibile un account demo e puoi aprire un conto live con soli $ 5.

A seconda di dove ti trovi, XM offre anche alcuni bei bonus di iscrizione tra cui un bonus senza deposito di $ 30 e un altro bonus del 100% corrispondente al tuo deposito fino a $ 5000.

XM ha un’eccellente area educativa per i clienti nuovi al trading, inclusi video, strumenti e webinar dal vivo è una delle migliori aree educative che abbiamo visto con un broker di questo tipo.

Non offrono la propria piattaforma di trading proprietaria, optando invece per supportare Meta Trader 4 e 5.

XM è una società grande e ben considerata con alcune buone offerte ed è ben regolamentata in modo da poterti sentire al sicuro quando scegli questo broker con cui fare trading.