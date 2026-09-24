Scopri come le PMI possono accedere al fondo perduto veneto, usare il portale Agevolami e valutare le novità della riforma del project financing.

Il bando distretti commercio Veneto 2026 rappresenta un’opportunità concreta per le piccole e medie imprese del settore commercio, ristorazione e servizi. Con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, il provvedimento consente a ciascun distretto di presentare un unico progetto, capace di ottenere fino a 150.000 € di contributo a fondo perduto, purché la spesa complessiva non superi i 270.000 €.

Il bando distretti commercio Veneto 2026: regole essenziali

Le domande dovranno essere caricate sulla piattaforma Fondi.RVE dal promotore del distretto, indicando almeno tre PMI firmatarie di un Accordo Operativo anche sottoscritto dal Comune. Il periodo di presentazione va dalle 10:00 del 22 settembre 2026 alle 12:00 del 12 gennaio 2027; la valutazione avverrà a punteggio dopo la chiusura, con graduatoria entro 120 giorni.

Chi può partecipare e quali sono i finanziamenti disponibili

Per essere elegibili, le imprese devono operare in uno dei 118 distretti elencati nell’Appendice I del bando e svolgere attività rientranti nei codici ATECO ammessi (esclusi 46.1, 47.9, 56.4). L’aggregazione richiede almeno tre soggetti senza partecipazioni incrociate. L’intensità finanziaria è del 50 % per lo sviluppo dell’offerta commerciale e del 100 % per azioni di promozione, consulenza del promotore e premi. La spesa minima ammissibile è di 45.000 €, con un contributo minimo di 15.000 € per impresa.

Agevolami: il nuovo motore di ricerca per agevolazioni alle imprese

Il portale Agevolami realizzato da Confcommercio Trentino e Servizi Imprese, raccoglie in un unico spazio tutte le opportunità di contributi, incentivi e finanziamenti pubblici e privati. Grazie a filtri per settore, finalità, territorio e tipologia di agevolazione, gli imprenditori possono individuare rapidamente le misure più adatte al proprio business, senza navigare fra decine di siti istituzionali.

Funzionalità chiave e come accedere al portale

Il servizio è gratuito per gli associati a Confcommercio Trentino e per i clienti di Servizi Imprese. Una volta individuato un bando, è comunque necessario verificare i requisiti specifici dell’impresa e predisporre la documentazione richiesta. Agevolami conserva anche le schede di bandi scaduti, utili come riferimento per future edizioni o per possibili rifinanziamenti.

Riforma del project financing: il conflitto tra Italia e le nuove norme UE

Il Governo italiano ha avviato una bozza di riforma del project financing mirata a semplificare gli adempimenti preliminari per i promotori. Tra le modifiche più rilevanti, il posticipo di parte della documentazione economico-finanziaria e contrattuale fino alle fasi avanzate della procedura.

Principali differenze e impatti per i promotori

L’Unione Europea, nella proposta del 9 settembre, invece, prevede l’anticipazione di alcune verifiche di sostenibilità economica prima dell’avvio della gara d’appalto. Questa divergenza potrebbe creare tensioni operative, soprattutto per i grandi progetti infrastrutturali dove la valutazione dei rischi è cruciale. I promotor​i dovranno monitorare attentamente l’evoluzione normativa per evitare ritardi o incompatibilità tra la normativa nazionale e i criteri UE.