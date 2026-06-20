Guida pratica per inviare e ricevere crypto con Bitnovo Wallet

Breve guida che spiega come usare Bitnovo Wallet per ricevere e inviare criptovalute, con i controlli fondamentali da fare prima di confermare una transazione

La gestione delle criptovalute richiede attenzione ad alcuni passaggi chiave: installare e verificare l’account, conoscere gli indirizzi e scegliere la rete corretta. Con Bitnovo Wallet puoi sia ricevere sia inviare crypto direttamente dall’app, ma è fondamentale comprendere le regole che rendono ogni operazione irreversibile sulla blockchain. In questa guida troverai i requisiti iniziali, la procedura per ricevere e per inviare e gli errori più comuni da evitare.

Le operazioni spiegate non richiedono conoscenze tecniche avanzate, ma richiedono rigore nei controlli finali: indirizzo, criptovaluta e rete. Prenditi sempre qualche secondo in più prima di confermare: una transazione confermata sulla blockchain non può essere annullata. Nel testo si useranno termini chiave evidenziati con bold e concetti specifici in corsivo per chiarire i passaggi critici.

Requisiti iniziali per usare Bitnovo Wallet

Prima di poter inviare o ricevere fondi con Bitnovo Wallet devi avere l’app installata sul tuo dispositivo, un account creato e la procedura di verifica dell’identità completata tramite documento. La verifica è obbligatoria: senza di essa molte funzioni dell’app, inclusi gli invii, rimarranno bloccate. Per ricevere criptovalute non è necessario disporre già di fondi sul wallet: basta fornire il tuo indirizzo di ricezione o il relativo codice QR a chi deve inviarti le monete.

Come ricevere criptovalute con Bitnovo Wallet

Ogni asset all’interno di Bitnovo Wallet dispone di un indirizzo specifico. Per ricevere, seleziona la criptovaluta desiderata nell’app e copia l’indirizzo mostrato o condividi il QR generato. Ricorda: l’indirizzo è pubblico e serve solo a ricevere fondi, non dà accesso al tuo portafoglio. Dopo l’invio, l’accredito sul wallet dipende dalla velocità della rete: alcune transazioni sono istantanee, altre richiedono minuti. L’assenza immediata dei fondi non indica necessariamente un problema, spesso la rete sta ancora confermando la transazione.

Uso pratico del QR per ricevere

Il QR è comodo e riduce gli errori di trascrizione. Condividendolo il mittente può scansionarlo dalla propria app e inviare l’importo esatto senza digitare lunghe stringhe alfanumeriche. Il QR corrisponde direttamente all’indirizzo associato alla criptovaluta selezionata: se hai scelto Bitcoin, il QR vale per Bitcoin e non per altre monete.

Come inviare criptovalute da Bitnovo Wallet

Per inviare devi avere fondi disponibili e conoscere l’indirizzo del destinatario. Puoi incollare manualmente l’indirizzo o, preferibilmente, scansionare il QR del destinatario per evitare errori. Seleziona la criptovaluta da inviare, inserisci l’importo e passa alla schermata di riepilogo: l’app mostrerà criptovalutaimportoindirizzo di destinazione e rete. Questo riepilogo è l’ultima opportunità per verificare che tutto sia corretto prima della conferma.

Il momento della conferma e la natura irreversibile

Una volta confermata, la transazione viene registrata sulla blockchain e non può essere annullata, modificata né recuperata tramite supporto tecnico. Se l’indirizzo è corretto e la rete coincide con quella attesa dal destinatario, l’invio verrà completato senza problemi. In caso contrario, i fondi possono diventare inaccessibili. È quindi essenziale leggere con attenzione il riepilogo e assicurarsi che indirizzo, criptovaluta e rete corrispondano alle istruzioni del destinatario.

Errori frequenti e come evitarli

Gli errori più comuni sono tre: copiare male l’indirizzo, selezionare una rete diversa da quella utilizzata dal destinatario e inviare una criptovaluta diversa da quella richiesta. Un solo carattere mancante in un indirizzo alfanumerico può condurre i fondi a un destinatario sbagliato o a un indirizzo inesistente. Per ridurre il rischio, usa sempre il QR quando possibile e controlla il riepilogo prima di confermare.

Esempi pratici di errori

Se ti viene chiesto di inviare USDT su Ethereum e tu invii lo stesso token su un’altra rete, il destinatario potrebbe non ricevere nulla. Allo stesso modo, inviare ETH su una rete diversa da quella prevista può rendere i fondi irreperibili. Tre controlli rapidi — indirizzo correttocriptovaluta correttarete corretta — richiedono pochi secondi e spesso fanno la differenza tra un invio riuscito e la perdita definitiva dei fondi.

Questi comportamenti riducono notevolmente il rischio di perdite legate a errori umani nella gestione delle criptovalute.