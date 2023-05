Harmony One raggiungerà $1.000?

Riepilogo del protocollo Harmony Q1

Harmony Protocol ha introdotto Stream Sync, un processo di sincronizzazione che sfrutta algoritmi avanzati e strutture di dati per ridurre al minimo lo scambio di dati tra i nodi, riducendo il sovraccarico della rete e accelerando l’integrazione di nuovi nodi. Il team di sviluppo di Harmony ha lavorato su diversi aspetti delle transazioni cross-shard per migliorare le prestazioni e l’esperienza utente, tra cui l’implementazione di commit componibili, algoritmi di routing efficienti e coordinamento delle partizioni. Il meccanismo di rotazione dei leader aggiornato nel protocollo Harmony migliora la sicurezza e la stabilità della rete introducendo controlli di vitalità, verificando la reattività e la disponibilità del leader successivo e utilizzando le funzioni casuali verificabili (VRF) per generare candidati leader imprevedibili e unici. Altri aggiornamenti del protocollo durante Q1 includono Staged Stream Sync v1.0, aggiornamenti delle dipendenze SDK, un registro delle funzionalità, memorizzazione nella cache in modalità di archiviazione e varie correzioni di bug e miglioramenti per migliorare la stabilità e le prestazioni della rete. Il protocollo Harmony prevede di ottimizzare i calcoli dei leader dello shard e l’infrastruttura di rete e di ridurre il numero di nodi per migliorare la finalizzazione delle transazioni da 2 secondi a 0,8 secondi, offrendo un’esperienza blockchain più reattiva ed efficiente. Nel secondo trimestre, Harmony Protocol prevede di riallineare i validatori regolando la distribuzione dei token della tesoreria della fondazione, che include lo staking di token da 1,20 miliardi (24 milioni di dollari) tra i validatori in base alle prestazioni, alle misure di sicurezza e al tempo di attività. L’ottimizzazione del riallineamento dei token mira a mantenere una rete robusta e decentralizzata con un potere di voto uniformemente distribuito, riducendo la probabilità di cooperazione o centralizzazione. Harmony Protocol sta valutando l’utilizzo di ricompense di staking per supportare iniziative come il recupero delle risorse depegged, il supporto delle DApp e la promozione della crescita degli sviluppatori all’interno dell’ecosistema Harmony per guidare l’adozione e l’innovazione nello spazio blockchain. Harmony Protocol sta esplorando l’aggiornamento alle chiavi di firma Boneh-Lynn-Shacham (BLS) del validatore, che offre molteplici vantaggi, principalmente grazie alla loro proprietà di aggregazione unica, riducendo le dimensioni dei dati della firma della blockchain e diminuendo il calcolo richiesto per la verifica.

Previsione Harmony One Prezzo: Harmony One è un buon investimento?

Stephen Tse è il fondatore e CEO di Harmony, e Nick White è anche uno dei co-fondatori e un membro attivo della comunità Harmony.

Harmony ONE è un protocollo di livello 1 creato per superare i limiti della velocità e dell’interoperabilità delle transazioni. Harmony utilizza un protocollo di partizionamento orizzontale e una prova di puntata efficace per accelerare la velocità delle transazioni. Il meccanismo di puntata di Harmony promuove un ulteriore decentramento e previene il “overstaking” limitando i premi dei validatori.

Harmony ha subito una pressione al ribasso sulla sua attività di rete dopo la partenza di DeFi Kingdoms (DFK) e l’hack di Horizon Bridge

Dalla partenza di DFK nell’aprile 2022, il numero di utenti attivi è diminuito costantemente, con solo 3.800 utenti attivi giornalieri nel Q4 rispetto ai 26.000 durante il picco della piattaforma.

Anche l’ecosistema di Harmony ha affrontato sfide in corso, con TVL che è scesa a nuovi minimi a $ 4,8 milioni nel Q4, un calo dell’84% rispetto al Q3

La moneta Harmony ONE è un token nativo multiuso della rete Harmony. Uno è la crittografia nativa della rete Harmony ed è un token multiuso. Uno può essere utilizzato per pagare vari servizi e operazioni sulla rete, incluso il pagamento per l’archiviazione.

La crittografia Harmony ONE viene spesso utilizzata per pagare diverse operazioni e servizi sulla rete. Ad esempio, pagare per lo stoccaggio.

La crittografia Harmony è guidata da una comunità di validatori e questa comunità si chiama Pangea

La moneta Harmony consente alle app e alle aziende di creare token rilevanti per le proprie attività. La crittografia Harmony è proprio come Ether o Matic e viene utilizzata per pagare le tasse del gas. UNA criptovaluta può anche essere puntata con i validatori e guadagnare un ritorno sullo staking. I Validatori a loro volta possono votare sulla base dei One Token puntati con loro

La moneta Harmony consente ai suoi possessori di partecipare alla governance della rete attraverso il voto.

Mentre Harmony One ha alcuni vantaggi, opera in un mercato competitivo in cui l’ecosistema conta molto. Potremmo classificarlo come un caso scadente per gli investimenti.

Previsione Harmony One Prezzo: Harmony One raggiungerà $10?

Per raggiungere $ 10, Harmony One dovrà aumentare di 500 volte. A $ 10, Harmony One avrà una capitalizzazione di mercato di $ 131 miliardi. Se Harmony One dovesse aumentare al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 28 anni per raggiungere $ 10.

Valutazione di tutti i punti dati

Qualità dell’investimento – scarsa

Crescita richiesta per raggiungere $ 10 – Non fattibile

Capitalizzazione di mercato a $ 10 – Non fattibile

Tempo necessario per raggiungere $ 10 se One dovesse crescere del 25% ogni anno – Non fattibile

Nel complesso, non è possibile che Harmony One raggiunga $ 10. Una bruciatura significativa nell’intervallo del 75-90% potrebbe probabilmente raggiungere questo obiettivo.

Previsione Harmony One Prezzo: Harmony One raggiungerà $1?

Per raggiungere $ 1, Harmony ONE deve crescere di 50 volte, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,01.

Inoltre, Harmony ha raggiunto il suo valore massimo storico di $ 0,35 nel gennaio 2022, dove è cresciuto di 2,18 volte in un solo mese (da un valore inferiore di $ 0,16 a dicembre 2021). Pertanto, per raggiungere $ 1, ONE richiede circa 23 mesi (meno di 5 anni).

Tuttavia, le condizioni economiche, tra cui inflazione e liquidità, non sono a favore di una crescita di 2,18 volte in un mese. Pertanto, Harmony non può raggiungere quel valore nei prossimi 5 anni, cioè avrà sicuramente bisogno di molto più tempo.

Previsione Harmony One Prezzo: Harmony One raggiungerà $1000?

La moneta Harmony deve crescere di 10.000 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000. Considerando una crescita di 2,18 volte in un mese, possiamo dire che Harmony ONE richiederà 4.587 mesi (circa 382 anni).

Prima di tutto, 382 anni non sono davvero un tempo pratico da aspettare. In secondo luogo, ancora una volta non è possibile perché gli attuali fattori macroeconomici e le condizioni di liquidità non sono a favore del mercato delle criptovalute.

Pertanto, Harmony non dovrebbe raggiungere $ 1000 a meno che non accada qualche miracolo.

Previsioni di prezzo di Harmony ONE: 2023, 2025 e 2030

Sebbene le previsioni dei prezzi non siano mai accurate al centesimo percentuale, una ricerca e un’analisi adeguate possono prevedere molto sul movimento dei prezzi. Qui, concentriamoci sulle previsioni di prezzo di Harmony ONE.

La previsione di prezzo di Harmony ONE per il 2023 è US$ 0,044

La previsione di prezzo di Harmony ONE per il 2025 è US$ 0,082

La previsione di prezzo di Harmony ONE per il 2030 è di US$ 0,390

