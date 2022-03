HashLand Coin (HC): cos’è e previsione prezzo

in

HashLand Coin (HC) si definisce il “primo protocollo di risorse sintetiche decentralizzato” che combina NFT e “risorse hash rate”. HashLand afferma che i suoi NFT sintetici sono supportati da hash rate e generati attraverso un contratto di conio, un contratto di mining o un contratto di acquisto.

Questo presumibilmente fornisce ai minatori risorse utili, che sono on-chain e possono essere utilizzate per diversi scopi finanziari come nelle sue funzioni POOL, CREDIT, SWAP e AUCTION.

HashLand prevede di rimodellare “il mercato dei tassi di hash” garantendo gli NFT con attività del mondo reale, il che offre agli investitori il controllo sulla governance. HashLand tenta di combinare il mondo reale con il mondo virtuale, il tutto attraverso la combinazione di NFT e hash rate.

In altre parole, cerca di sostenere gli NFT coniati con hash rate dai minatori Bitcoin, dando così agli NFT un valore reale che li supporta.

Come funziona HashLand Coin (HC)?

Gli NFT HashLand sono utilizzati per il suo gioco Hash Warfare, un gioco di ruolo play-to-earn che utilizza la ricetta standard di combinare elementi DeFi con la tecnologia NFT per creare un gioco accessibile a un vasto pubblico.

Gli NFT possono essere utilizzati per impegnarsi in una modalità giocatore-contro-ambiente, giocatore-contro-giocatore o boss che i giocatori possono entrare con gli altri.

Le NFT, che Hashland chiama schede S-NFT, sono disponibili in cinque diversi livelli, con le carte di livello più alto corrispondenti a un tasso di hash più elevato e caratteri più forti. È possibile acquistare solo S-NFT di livello uno, i livelli più alti devono essere ottenuti attraverso il livellamento giocando o acquistando una scatola cieca, che contiene un S-NFT con livelli variabili.

Le carte HashLand NFT sono dotate di quattro diverse classi di personaggi:

MT (Cavalleria)

Gul’dan (Mago)

Cacciatore(Assassino)

Signora (Paladino)

I personaggi hanno attributi diversi come Salute, Attacco, Velocità, Difesa e Crit. Ogni eroe riceve un set unico di abilità al momento del conio, con il suo attacco definito dalla sua portata, dal suo danno e dal suo danno bonus speciale. Se gli attributi dell’eroe corrispondono al danno bonus speciale, l’eroe sarà in grado di infliggere più danni durante la battaglia.

Ancora più importante, HashLand afferma che le carte NFT sono garantite dal tasso di hash Bitcoin e dal tasso di hash del token HC. Il progetto afferma che gli utenti ottengono ricompense di mining Bitcoin dagli NFT, con ricompense più elevate pagate alle NFT con un livello più alto poiché ogni NFT ha un moltiplicatore applicato ad esso.

Gli eroi possono essere aggiornati in diversi modi:

Giocando il gioco si ottengono gettoni HC e altre ricompense che possono essere utilizzate per potenziare i personaggi.

che possono essere utilizzate per potenziare i personaggi. La lotteria di gioco può vincere armi al giocatore, punti esperienza e altri oggetti.

può vincere armi al giocatore, punti esperienza e altri oggetti. La modalità PvP presumibilmente guadagna ricompense ancora più alte.

Le tre modalità di gioco di base sono Adventure Mode (PvE), Player Combat (PvP) e Guild Wars. Nella modalità Avventura, i giocatori sbloccano nuovi capitoli e guadagnano gettoni combattendo gli NPC. Player Combat vede i giocatori combattere altri giocatori con eroi della difesa e dell’attacco. Guild Wars è una modalità di combattimento per tre giocatori.

Caratteristiche uniche di HashLand Coin

La caratteristica più insolita di HashLand è senza dubbio la sua proposta di collateralizzazione di NFT con hash rate. HashLand sostiene che attraverso la tokenizzazione delle risorse di gioco con la collateralizzazione simultanea attraverso il potere di mining di Bitcoin, gli NFT possono avere una sorta di prezzo minimo. Il progetto vede la deviazione di prezzo degli NFT tra il loro valore intrinseco e il loro valore speculativo come un problema, che viene affrontato da questo meccanismo.

Casi d’uso del token HashLand Coin

HC è il token di utilità della piattaforma utilizzato come ricompensa per giocare al gioco Hash Warfare. Hashland vuole incentivare i giocatori a partecipare all’adesione al suo ecosistema GameFi e svilupparlo premiandoli con gettoni nelle varie modalità di gioco.

HashLand Coin (HC) Tokenomics

L’offerta totale di HC è di 21 milioni ed è così distribuita:

Fattoria GameFi: 45%

45% Ricompensa per gli sviluppatori: 10%

10% Pre-estratto: 10%

10% Airdrop comunitario: 2%

2% Contributo airdrop: 3%

3% Azienda agricola NFT: 15%

15% Fattoria LP: 15%

15% Ecosistema R&S: 7%

7.200 HC vengono emessi al giorno, con un “taglio del 10%” implementato ogni trimestre per tre anni.

Prezzo HashLand Coin (HC)

Hashland (HC) è attualmente scambiato intorno a $ 10 al 24 febbraio 2022, in calo rispetto al suo massimo storico di $ 686 fissato a novembre 2021. Il suo volume di scambi di 24 ore sulle borse è di circa $ 353.000 e la sua capitalizzazione di mercato completamente diluita è appena superiore a $ 210 milioni.

HashLand Coin (HC) Previsione dei prezzi e prospettive future

Il prezzo di HC è stato martellato da quando ha raggiunto il suo massimo storico, perdendo molto più valore rispetto a progetti simili come Axie Infinity. Ciò indica che il mercato ha perso fiducia nel progetto, rendendo molto difficile un’inversione dei prezzi nelle condizioni di mercato attualmente difficili.

Inoltre, HashLand fornisce informazioni inadeguate sul suo team e tokenomics. Sebbene diversi progetti credibili come SushiSwap siano stati lanciati da sviluppatori anonimi, HashLand non fornisce alcuna informazione sul suo team o sul programma di acquisizione dei token. Ciò rende molto difficile per i nuovi investitori fidarsi del progetto, soprattutto dopo una massiccia perdita di valore.

Il rovescio della medaglia, HashLand ha un’idea potenzialmente interessante, ma è altamente discutibile quanto siano motivati gli sviluppatori a eseguirla. Mentre è certamente possibile che HashLand improvvisamente inverta la rotta e scambi più in alto, il progetto ha molti problemi che dovrebbero essere affrontati.