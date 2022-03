5 Ethereum Killers da guardare nel 2022

Ethereum (ETH) è stata la prima criptovaluta a introdurre contratti intelligenti. Questi sono piccoli pezzi di codice che vivono sulla blockchain e significano che gli sviluppatori possono creare applicazioni e altri progetti sulla rete. Per anni, Ethereum è stato il leader indiscutibile in questo spazio e ospita ancora la parte del leone dei progetti.

Ma purtroppo, Ethereum è stato vittima del suo stesso successo. Fino a quando non sarà in grado di completare il suo aggiornamento a un modello più scalabile e più rispettoso dell’ambiente, lotta con tariffe di rete elevate e congestione della rete. Di conseguenza, una serie di cosiddetti killer di Ethereum sono venuti alla ribalta. Questi vantano transazioni più veloci e a basso costo. Eccone cinque da guardare nel 2022.

1. Solana (SOL)

Solana è stata una delle criptovalute più performanti del 2021. Dice che è “l’ecosistema in più rapida crescita in cripto”, che è supportato dall’elenco sempre crescente di applicazioni sulla sua rete. All’ultimo conteggio, c’erano oltre 1.350 progetti in esecuzione su Solana. Una grande ragione per la crescita drammatica di Solana è la sua velocità. In teoria, Solana afferma che la rete è in grado di elaborare 65.000 transazioni al secondo, che è grandezza superiore alle 15-45 transazioni al secondo di Ethereum.

Sul lato negativo, c’è una crescente preoccupazione che Solana non fosse ancora pronta per la crescita esponenziale che ha visto. A settembre, ha incolpato un picco di carico per un’interruzione di 17 ore e da allora ci sono stati una serie di problemi. Secondo Fortune, Solana ha subito sei interruzioni di oltre otto ore a gennaio. Gli investitori sono disposti a ridurre alcuni problemi tecnici ai problemi iniziali, ma la loro pazienza potrebbe esaurirsi.

2. Avalanche (AVAX)

Come Solana, Avalanche ha visto una crescita drammatica l’anno scorso. Potrebbe non aver conquistato così tanti titoli, ma il suo prezzo è aumentato di oltre il 3.000% e ora si trova al nono posto in termini di capitalizzazione di mercato. Due metriche si distinguono per Avalanche:

Il suo valore totale bloccato (TVL) è di quasi $ 11 miliardi. Secondo DeFi Llama, questo mette AVAX al quarto posto in termini di quantità di denaro che le persone hanno depositato con progetti in esecuzione sul suo ecosistema. Ethereum domina ancora qui con oltre $ 120 miliardi in TVL.

Secondo DeFi Llama, questo mette AVAX al quarto posto in termini di quantità di denaro che le persone hanno depositato con progetti in esecuzione sul suo ecosistema. Ethereum domina ancora qui con oltre $ 120 miliardi in TVL. Vanta il tempo più veloce per la finalità. Senza diventare troppo tecnici, la finalità è il punto in cui una transazione non può essere modificata. Un modo per pensarci è che c’è una differenza tra il punto in cui scorri la tua carta di credito per pagare un articolo e il punto in cui quel pagamento viene effettivamente elaborato. La transazione stessa sembra quasi istantanea, ma il tempo per la finalità è più simile al tempo di elaborazione e può richiedere più tempo.

3. Cardano (ADA)

Cardano è stato un appuntamento fisso nella top 20 delle criptovalute per capitalizzazione di mercato per diversi anni. Ci vuole un approccio allo sviluppo pesante per la ricerca, il che significa che è stato molto più lento a implementare sviluppi tecnici rispetto ad altre blockchain. Ad esempio, ha lanciato contratti intelligenti solo a settembre.

Una delle cose che distingue Cardano dalle altre criptovalute è la sua visione ampia. Vuole utilizzare la tecnologia blockchain per ridistribuire il potere e diventare una forza positiva per il cambiamento. Ha già partnership con governi e altre organizzazioni in vari paesi africani. Ad esempio, ha collaborato con il Ministero dell’Istruzione in Etiopia per mettere i record accademici di 5 milioni di studenti sulla blockchain.

Per quanto riguarda i prezzi, Cardano stava lottando anche prima del più ampio crollo del mercato. Una ragione di ciò è che pochissimi progetti sono effettivamente in esecuzione sulla sua rete, anche dopo il lancio del contratto intelligente. Ciò ha sollevato dubbi sul fatto che il suo lento sviluppo fornirà effettivamente risultati superiori.

4. Elrond (EGLD)

Elrond è più piccolo delle criptovalute che abbiamo trattato finora e non è ancora elencato in diversi dei principali scambi di criptovaluta negli Stati Uniti. È una blockchain scalabile e veloce che si concentra anche sull’interoperabilità. L’interoperabilità è la capacità di queste reti di parlare tra loro ed è una parte cruciale dell’evoluzione della blockchain.

Elrond ha lanciato uno scambio decentralizzato chiamato Maiar la scorsa estate, che attualmente elenca solo un paio di token. Più di recente, Elrond ha detto che avrebbe introdotto una nuova funzione di finanza decentralizzata focalizzata sul metaverso chiamata metastaking. Questa è una buona moneta da avere sul tuo radar nell’anno a venire.

5. Tezos (XTZ)

Tezos non è cresciuto così velocemente come altre criptovalute con contratto intelligente l’anno scorso. Ha guadagnato circa il 115%, che è un guadagno decente, ma è ampiamente oscurato da Solana e Avalanche. Questa blockchain ecocompatibile ha avuto alcuni problemi di leadership dopo la sua ICO nel 2017, con un conseguente accordo legale da $ 25 milioni.

L’ho incluso come moneta da guardare nel 2022 perché ha fatto grandi passi avanti per conquistare quote di mercato nel mercato in forte espansione NFT e recentemente ha anche annunciato una partnership con il manchester united. Ha resistito relativamente bene al recente crollo dei prezzi delle criptovalute. Il prezzo di Ethereum è diminuito di oltre il 20% dall’inizio dell’anno, mentre Tezos è sceso solo del 15%.

Conclusione

Ci sono molte criptovalute per contratti intelligenti sul mercato ed è probabile che molte avranno il loro momento sotto i riflettori in diversi punti nel 2022. Per quanto riguarda il fatto che qualcuno di loro possa davvero essere un killer di Ethereum, il cofondatore di Elrond Beniamin Mincu lo ha riassunto quando ha twittato: “Per essere chiari, Elrond non è un killer di Bitcoin o Ethereum. Questo è un gioco a somma zero, perdente”.

Di sicuro, più tempo Impiega Ethereum per risolvere i suoi problemi di scalabilità, più è probabile che altre criptovalute prendano più della sua quota di mercato. Ma alla fine, è improbabile che questo sia un gioco vincente che prende tutto. Se il mercato delle criptovalute continua a crescere, tutte queste blockchain potrebbero crescere insieme ad esso. Probabilmente ne vedremo quattro o cinque emergere davanti al gruppo, ma è estremamente difficile prevedere quali.

Come investitore, è importante ricordare che questa è una nuova tecnologia con molte incognite. Ogni progetto ha adottato approcci leggermente diversi in termini di velocità, sicurezza e decentralizzazione. E nessuno dei nuovi giocatori è stato testato su strada nella stessa misura di Ethereum. Alcuni possono vacillare a causa di difficoltà tecniche, di sicurezza o di gestione. E potrebbe emergere una nuova criptovaluta che è più veloce e ancora più sicura di tutti i giocatori esistenti.

Ciò che è importante è comprendere i rischi, ricercare attentamente ogni singolo investimento e investire solo denaro che puoi permetterti di perdere.