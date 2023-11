HIFI Finance è un buon investimento? Previsione prezzi 2023-2030

HIFI Finance è una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) basata sulla blockchain Ethereum, progettata per fornire agli utenti accesso a una gamma di prodotti finanziari senza intermediari come le banche. La piattaforma si propone di essere veloce, a basso costo e accessibile a chiunque abbia una connessione internet.

Il protocollo consente di prendere in prestito e prestare criptovalute a un tasso di interesse fisso. Utilizzando un modello di Automated Market Maker (AMM), imposta i tassi di interesse in base all’offerta e alla domanda nei suoi mercati decentralizzati dei tassi di interesse. La piattaforma offre tassi di interesse fissi per il prestito e il prestito peer-to-peer, eliminando le negoziazioni sulle condizioni. Gli utenti possono unirsi a pool di liquidità per guadagnare ricompense e facilitare il prestito.

HIFI è il token nativo di HIFI Finance, un token ERC-20 utilizzato nell’ecosistema di HIFI Finance.

Prezzo Attuale del Token HIFI

Hifi Finance (HIFI)

Prezzo: $0,753710 USD (+3,69%)

$0,753710 USD (+3,69%) Rank: 364

364 Capitalizzazione di Mercato: $71,61 M USD

$71,61 M USD Volume: $19,75 M USD

Ultime Notizie su HIFI Finance

Recentemente, HIFI Finance ha annunciato l’approvazione unanime ed esecuzione della Proposta di Miglioramento HIFI 5 (HIP 5). Di conseguenza, i detentori di Sheet Head possono ora ufficialmente utilizzare i loro NFT come garanzia per i prestiti attraverso il Protocollo di Prestito HIFI.

Bitget, una piattaforma di trading di criptovalute, ha annunciato una nuova quotazione spot per $HIFI il 10 novembre alle 10:00 UTC.

Performance del Prezzo di HIFI Finance

Ultimo Mese: +71,8%

+71,8% Dall’Avvio (2023): +115,3%

+115,3% Dominio sullo Scambio – Upbit: 67,4% (Alto Rischio)

Previsioni del Prezzo di HIFI Finance 2023, 2025-2030

Previsione del Prezzo per il 2023: $1,4

$1,4 Previsione del Prezzo per il 2024: $1,6

$1,6 Previsione del Prezzo per il 2025: $2,3

$2,3 Previsione del Prezzo per il 2026: $2,9

$2,9 Previsione del Prezzo per il 2027: $3,4

$3,4 Previsione del Prezzo per il 2028: $4,7

$4,7 Previsione del Prezzo per il 2029: $6,6

$6,6 Previsione del Prezzo per il 2030: $9,0

Raggiungerà HIFI i $10?

Per raggiungere $10, HIFI dovrebbe aumentare di un fattore di 15, portando la sua capitalizzazione di mercato a $932 milioni. Con una crescita del 25% all’anno, ci vorrebbero circa 12 anni. Basandoci su criteri di qualità dell’investimento, crescita necessaria e tempo richiesto, HIFI ha una possibilità moderata di raggiungere i $10.

HIFI Finance: È un Buon Investimento?

HIFI Finance offre diverse funzionalità innovative nel settore DeFi, inclusa la possibilità di utilizzare NFT come garanzia per i prestiti. Le partnership strategiche e gli sviluppi tecnologici, come la migrazione da MFT a HIFI, evidenziano la sua crescita.

Dove Comprare Token HIFI?

I token HIFI possono essere acquistati su diverse piattaforme di scambio crypto centralizzate e decentralizzate, tra cui Binance, KuCoin, Gate.io, Upbit, MEXC, BKEX, CoinEx e Uniswap.

In conclusione, considerando la sua offerta innovativa e le previsioni di crescita, HIFI sembra attualmente un investimento interessante nel contesto delle criptovalute.