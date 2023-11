Polymesh (Polyx) raggiungerà mai 10$? Previsione prezzi 2023-2030

Polymesh è una rete informatica progettata per gestire in modo sicuro asset regolamentati da leggi e normative. L’obiettivo è semplificare la gestione di questi asset, creando nuove opportunità per prodotti finanziari.

In termini semplici, Polymesh è una blockchain progettata specificamente per asset finanziari regolamentati. Affronta le limitazioni delle infrastrutture esistenti delle blockchain pubbliche, fornendo funzionalità avanzate di sicurezza, privacy e conformità adattate alle esigenze dei mercati finanziari regolamentati.

Polymesh si specializza nella tokenizzazione di asset del mondo reale, offrendo un’alternativa significativa ai sistemi finanziari tradizionali con il potenziale di influenzare oltre 800 trilioni di USD nei mercati. Supporta nativamente token fungibili e non fungibili ed è interoperabile con altre blockchain basate su Substrate. La piattaforma garantisce trasparenza ed incorpora regole di conformità complesse nei token degli asset. Inoltre, fornisce liquidità agli asset tradizionalmente illiquidi e apre la strada a nuovi prodotti finanziari, il tutto privilegiando la sicurezza attraverso il suo sistema di identità e motore di conformità.

Polymesh trova applicazione nei settori come l’immobiliare, il private equity e i crediti di carbonio, dove può democratizzare l’accesso agli investimenti e portare efficienza, sicurezza e trasparenza. Utilizzando avanzate tecniche crittografiche, garantisce la riservatezza di informazioni sensibili come dettagli degli scambi e identità personale. Offre anche un insediamento commerciale efficiente e sicuro. Progettato per una interoperabilità senza soluzione di continuità, Polymesh facilita l’integrazione e i trasferimenti di asset tra la propria rete e altre reti blockchain, nonché nei sistemi finanziari tradizionali.

Performance del Prezzo di Polymesh Polyx Finora

Ultimi 7 Giorni: -2.6%

-2.6% Ultimo Mese: +72.1%

+72.1% Ultimi 12 Mesi: +57.3%

+57.3% Dall’Avvio (2022): +2.1%

+2.1% Totale dei Titolari: 3,904 (In Aumento). Gli investitori al dettaglio detengono circa il 7.6% della circolazione.

Milestone di Polymesh e Ultimo Rapporto

Polymesh celebra il suo secondo anniversario con miglioramenti significativi, inclusi aggiornamenti alla versione 6.0, che ha introdotto nuove funzionalità come stablecoin e NFT, insieme a miglioramenti dell’interfaccia utente come il Polymesh Portal e Governance Explorer.

L’ecosistema di Polymesh si è espanso includendo oltre 4,100 utenti unici e 40+ entità, tra cui importanti aziende come operatori di nodi come Binance e Korea Digital Asset Custody. Diverse collaborazioni e partenariati hanno fatto avanzare il ruolo di Polymesh nei progetti di tokenizzazione e ampliato la sua presenza in settori nuovi come la K-culture sudcoreana e gli investimenti immobiliari. La rete ha visto un aumento dell’adozione, come dimostra la grande quantità di POLY convertito in POLYX e i 421M POLYX staked, indicando un forte supporto della comunità.

I piani futuri includono la chiusura del POLY: POLYX Upgrade Bridge nel gennaio 2024, riflettendo la fiducia della rete nella sua utilità POLYX.

Previsioni di Prezzo di Polymesh Polyx 2023-2030

Previsione del Prezzo per il 2023: $0.236

$0.236 Previsione del Prezzo per il 2024: $0.344

$0.344 Previsione del Prezzo per il 2025: $0.464

$0.464 Previsione del Prezzo per il 2026: $0.621

$0.621 Previsione del Prezzo per il 2027: $0.751

$0.751 Previsione del Prezzo per il 2028: $0.981

$0.981 Previsione del Prezzo per il 2029: $1.33

$1.33 Previsione del Prezzo per il 2030: $1.92

Polymesh Polyx: Raggiungerà $10?

Per raggiungere $10, Polymesh dovrebbe aumentare di un fattore di 73, portando la sua capitalizzazione di mercato a $7.36 miliardi. Con una crescita del 25% all’anno, ci vorrebbero circa 19 anni per raggiungere $10. Considerando i criteri di qualità dell’investimento, crescita necessaria e tempo richiesto, Polymesh ha una possibilità moderata di raggiungere $10.

Polymesh: È un Buon Investimento?

Polymesh è una blockchain progettata appositamente per asset finanziari regolamentati. Con la sua specializzazione nella tokenizzazione di asset reali, offre un’alternativa significativa ai sistemi finanziari tradizionali. La piattaforma è stata progettata per garantire sicurezza, conformità e supporto a iniziative innovative nel settore.

POLYX, il token nativo della rete Polymesh, ha diverse funzioni chiave:

Può essere staked per garantire le operazioni della rete.

Serve per pagare le commissioni di transazione sulla rete Polymesh, incentivando l’uso di POLYX come valuta nativa dell’ecosistema.

I detentori di token hanno diritti di voto e la possibilità di proporre modifiche al protocollo di Polymesh.

POLYX è richiesto per attività specifiche sulla rete Polymesh, come l’accesso a determinati servizi o funzionalità.

Considerando l’applicazione di Polymesh nei settori finanziari regolamentati, le sue funzionalità e le partnership strategiche, POLYX sembra rappresentare una scelta di investimento moderata.