HODL: cos’è e come funziona

Ogni volta che si tenta di digitare la parola HODL, è probabile che il correttore automatico del testo corregga questo apparente errore di battitura in HOLD. Ma HODL non è un errore di ortografia. HODL è diventata una parola d’ordine popolare nello spazio crittografico e indica di mantenere Bitcoin o altre criptovalute il più a lungo possibile, ignorando la volatilità del mercato.

Il primo utilizzo della parola HODL risale al 2013 nella pubblicazione “I AM HODLING” sul forum Bitcointalk. L’autore (GameKyuubi) si è lamentato delle sue cattive capacità di trading e ha condiviso la sua intenzione di continuare semplicemente a mantenere il suo Bitcoin (che all’epoca stava rapidamente diminuendo di prezzo) senza cercare di prevedere il prossimo movimento del mercato.

Secondo l’opinione dell’autore, HODLing è la migliore strategia per i trader poveri:

“Vendi in un mercato ribassista solo se sei un buon day trader o un noob illusionato.

Le persone nel mezzo tengono. In un gioco a somma zero come questo, i trader possono prendere i tuoi soldi solo se vendi.

È interessante notare che il post è stato caricato con più errori di battitura e CAPSLOCK, che l’autore avrebbe in seguito spiegato l’influenza del whisky.

“Ho digitato d quel tyitle due volte perché sapevo che era sbagliato la prima volta. Ancora sbagliato. w/e.” “PERCHÉ STO BUCANDO? TI DIRÒ PERCHÉ- È perché sono un cattivo trader e SO DI ESSERE UN CATTIVO TRADER.

Sì, voi bravi trader potete individuare gli alti e i bassi pit pat piffy wing wong wang proprio così e fare un millino bucks sicuro nessun problema fratello.”

Alcuni commenti successivi al post hanno suggerito che HODL potrebbe essere decodificato come “tenere duro per la vita cara”. La parola divertente è diventata virale ed è entrata immediatamente nel gergo della criptovaluta. Oggi, HODL si riferisce comunemente a un metodo di investimento per acquistare e mantenere una moneta, senza prestare attenzione alle tendenze del mercato andirivieni.

Cos’è HODLing?

La parola appena inventata ha rapidamente guadagnato trazione nella comunità crittografica e alla fine è diventata un termine professionale utilizzato dagli investitori di criptovalute che scelgono di acquistare e non vendere mai attività di criptovaluta, indipendentemente dalle attuali fluttuazioni del mercato.

Oggi, HODLing è una delle strategie di investimento più utilizzate nel mondo cripto in cui una persona acquista alcuni beni virtuali e si astiene dal vendere la moneta, anche se il prezzo precipita.

È anche tra gli approcci più sicuri per investire in criptovalute. Quando HODLing, una persona è teoricamente al sicuro da isterismi momentanei di mercato quando molte persone acquistano monete a un prezzo elevato e le vendono molto più economiche in seguito, poiché il prezzo delle monete non torna mai al suo massimo storico.

Gli HODLers (utenti di criptovalute che scelgono di HODL) rimangono investiti perché credono che la moneta di loro scelta diventerà più preziosa nel tempo e porterà sostanziali ritorni sull’investimento un giorno.

Gli HODLers continuano a possedere le loro monete, senza prestare attenzione alle previsioni esagerate di forti variazioni di prezzo, notizie false e altri contenuti spaventosi che spesso prendono il sopravvento sulla comunità crittografica globale. In questo contesto, gli HODLers non sono esposti a FOMO e FUD – i notoriamente noti comportamenti di trading distruttivi per il profitto:

FOMO (paura di perdere) è una sensazione negativa che spinge un investitore ad acquistare un asset aggressivamente propagandato a un prezzo elevato, credendo che il suo prezzo continuerà a crescere;

FUD (paura, incertezza, dubbio) – è una reazione disperata a un drastico calo dei prezzi che ha spinto un investitore a disporre frettolosamente dei propri beni (panic selling o SODLing).

Qual è la strategia HODL?

Nel moderno gergo delle criptovalute, la strategia “HODL” descrive una situazione di acquisto di risorse virtuali e di mantenimento nel portafoglio crittografico per un periodo prolungato.

Nell’ambito di questa strategia di investimento, le persone non si fanno prendere dal panico quando il prezzo della moneta scende, ma continuano a tenere i loro token, aspettando un momento più favorevole per la vendita a venire. In questo modo, gli investitori si aspettano di capitalizzare l’aumento del valore del loro asset in futuro.

La strategia HODL è diversa da un approccio di trading a breve termine in cui gli investitori acquistano un asset a un prezzo basso, aspettano che il prezzo salga e poi lo vendono prima che il prezzo si afflosci.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di HODLing?

La strategia di investimento HODLing presenta sia vantaggi che svantaggi, e per decidere se questo metodo si adatta ai tuoi obiettivi di investimento, dovresti considerare entrambi i lati di una questione.

PROFESSIONISTI DI HODLing

Non richiede tempismo del mercato. Per una strategia di trading a breve termine, è fondamentale che un investitore sia in grado di sentire i sentimenti del mercato e indovinare quando il prezzo dell’asset aumenterà o diminuirà. Per i trader inesperti – come la maggior parte delle persone – fare previsioni di mercato accurate è un lavoro difficile, ma HODLing li salva dalla necessità di fare qualsiasi analisi o ricerca.

Per una strategia di trading a breve termine, è fondamentale che un investitore sia in grado di sentire i sentimenti del mercato e indovinare quando il prezzo dell’asset aumenterà o diminuirà. Per i trader inesperti – come la maggior parte delle persone – fare previsioni di mercato accurate è un lavoro difficile, ma HODLing li salva dalla necessità di fare qualsiasi analisi o ricerca. Tasse ridotte. Se si trae profitto da un bene detenuto per meno di un anno, si pagherà un’imposta sulle plusvalenze più elevata rispetto ai guadagni pagati dalle imposte dalle attività a lungo termine. La strategia HODL si tradurrà in minori fatture fiscali.

HODLing contro

Investimento iniziale decente. La strategia HODLing richiede che una persona abbia un capitale iniziale ampio e sufficiente che ipoteticamente porterà grandi profitti nel corso degli anni. Per gli investitori con un budget basso, costruire il primo portafoglio di investimenti per HODLing può essere una vera sfida.

La strategia HODLing richiede che una persona abbia un capitale iniziale ampio e sufficiente che ipoteticamente porterà grandi profitti nel corso degli anni. Per gli investitori con un budget basso, costruire il primo portafoglio di investimenti per HODLing può essere una vera sfida. Il capitale vincolato. Il più grande svantaggio di HODLing è che il capitale rimane inattivo, non funziona e non genera reddito passivo – aspetta solo il giorno giusto a venire. Un investitore rimane legato a quell’asset per il lungo periodo e potrebbe non notare opportunità di investimento redditizie che si presentano durante questo periodo di HODLing. Se la moneta da investimento originariamente non ha alcun potenziale di crescita, mantenerla per anni significa solo mantenere cose inutili. Gli investitori dovrebbero ricercare a fondo il mercato per acquistare e HODL una moneta con una seria promessa di apprezzamento.

Il più grande svantaggio di HODLing è che il capitale rimane inattivo, non funziona e non genera reddito passivo – aspetta solo il giorno giusto a venire. Un investitore rimane legato a quell’asset per il lungo periodo e potrebbe non notare opportunità di investimento redditizie che si presentano durante questo periodo di HODLing. Se la moneta da investimento originariamente non ha alcun potenziale di crescita, mantenerla per anni significa solo mantenere cose inutili. Gli investitori dovrebbero ricercare a fondo il mercato per acquistare e HODL una moneta con una seria promessa di apprezzamento. Ci vuole tempo per raccogliere benefici. HODLing è una strategia che richiede molto tempo, ma senza un risultato garantito. Il fatto che tu abbia conservato l’asset per un decennio non significa che tu sia soggetto a ricompense significative per la tua attesa. Un asset scelto male può anche indicare il deprezzamento dell’investimento iniziale nel lungo periodo.

Quando HODL?

Per un vero aderente a HODL, il momento migliore per HODL è proprio ora e non rinunciare mai a HODLing nonostante la drammatica volatilità del mercato.

La popolarità del metodo HODLing è alimentata da convinzioni ben diffuse sull’adozione mainstream delle criptovalute, sulla prevalenza delle monete elettroniche rispetto al fiat tradizionale e su una crescente democrazia dei governi mondiali nei confronti di Bitcoin e altri altcoin.

Ma in realtà, è molto difficile prevedere il momento migliore per HODLing a causa dell’infanzia e della regolamentazione allentata del settore delle criptovalute.

Puoi Hodl stock?

HODLing è una strategia di investimento a lungo termine comunemente applicata alle criptovalute. Tuttavia, questo metodo è anche popolare tra gli investitori azionari che acquistano e possiedono titoli per un periodo prolungato. In effetti, nel mercato azionario, la strategia HODLing può portare risultati più tangibili di quelli nel panorama delle criptovalute perché i prezzi delle azioni sono meno volatili e più prevedibili delle criptovalute.