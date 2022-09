Previsione prezzi Metadium (Meta) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Metadium è una piattaforma ID di nuova generazione che garantisce la proprietà dei dati all’utente fornendo una soluzione di identità chiave. Piattaforma costruita su blockchain di identità pubblica e utilizza la tecnologia di identità auto-sovrana. L’ecosistema Metadium avrà una struttura a tre livelli che include piattaforma, protocollo e servizi.

questo ecosistema dà il pieno controllo alla loro identità e all’archivio di informazioni personali sulla rete.

ID blockchain svolge un ruolo enorme nell’ecosistema Metadium, in quanto con questa blockchain l’utente può creare, gestire e archiviare tutti i dati e le informazioni private. La piattaforma ha adottato un ambiente decentralizzato di identità digitale per eliminare terze parti o autorità centrali per la gestione dei dati. Metadium utilizza trustless trust, cioè un libro mastro decentralizzato che significa che nessuna autorità controllerà il processo.

Ogni utente può utilizzare il proprio meta-ID e metadium sugli altri servizi e piattaforme, che hanno richiesto all’utente di condividere i propri dati o informazioni.

Keepin è una delle applicazioni più popolari bult su metadium blockchain, disponibile su iOS e Android. Keepin fornisce più funzionalità che includono portafoglio, funzione di autenticazione, gestione delle informazioni e funzione di realizzazione. L’attenzione principale di Keepin sarà rivolta alla sicurezza e alle interferenze degli utenti che implicano la gestione dei dati e un facile accesso ai servizi.

Ricompense distribuite anche all’utente per il raggiungimento e il reclamo.

Previsione del prezzo del metadio

Mese & Anno Previsione dei prezzi META settembre 2022 US$ 0,05 ottobre 2022 US$ 0,07 settembre 2022 US$ 0,08 dicembre 2022 US$ 0,08 gennaio 2023 US$ 0,09 febbraio 2023 US$ 0,07 aprile 2023 US$ 0,08 aprile 2023 US$ 0,09 maggio 2023 US$ 0,10 giugno 2023 US$ 0,10 settembre 2023 US$ 0,11 dicembre 2023 US$ 0,12 aprile 2024 US$ 0,12 luglio 2024 US$ 0,14 ottobre 2024 US$ 0,12 gennaio 2025 US$ 0,14 febbraio 2025 US$ 0,30 aprile 2025 US$ 0,31 aprile 2025 US$ 0,34 maggio 2025 US$ 0,35 giugno 2025 US$ 0,36 luglio 2025 US$ 0,40 luglio 2025 US$ 0,46 settembre 2025 US$ 0,42 ottobre 2025 US$ 0,41 ottobre 2025 US$ 0,48 Dicembre 2025 US$ 0,50 gennaio 2030 US$ 1,07 aprile 2030 US$ 1,13 maggio 2030 US$ 1,27 luglio 2030 US$ 1,17 settembre 2030 US$ 1,35 dicembre 2030 US$ 1,40

Panoramica di Metadium

Nome del progetto Metadium Simbolo Ticker META Fornitura totale 2,000,000,000 Sito ufficiale Metadium.com Basato su ID blockchain Anno di lancio 2018 Catena supportata Ethereum Piattaforma di scambio Bithumb, Bittrex, Upbit, Hotbit Portafoglio Metamask, Libro mastro

Panoramica di Meta ICO

Piattaforma utilizzata CoinSuper Generato da $10.490.000 USD Data dell’ICO 22th settembre 2021 Prezzo ICO Na Partner XYO, Unity, Cubox, Kenetic, Arrington XPP Capital, BlueBlock, connect Capital, Block Asset, Blocktower.

Analisi dei meta prezzi

Meta è il token primario dell’ecosistema Metadium utilizzato per il trasferimento di valore e il pagamento delle commissioni di transazione nel sistema. Metadium blockchain si basa su staking Proof of authority che ha costruito con blockchain Ethereum fork modificato. Il meta token può essere puntato e delegato alla rete sicura, poiché l’utente otterrà ricompense in cambio. Meta Token distribuito per la prima volta nella vendita ICO e dal prezzo più basso registrato, il valore del token ha guadagnato del 219%. Meta ha completato 3 anni di lancio della blockchain, ma il 2021 è l’anno che cambia le regole del gioco, poiché il metadio vede un’enorme crescita del volume della capitalizzazione di mercato.

Conclusione

Metadium è l’innovazione blockchain che si rivolge a problemi importanti nel crescente mondo digitale. conosciamo molti e-commerce, shopping, media e altri che affrontano importanti hack, dove i dati di milioni di utenti sono a rischio. Metadium con soluzione che implementa l’ecosistema decentralizzato, in cui solo il proprietario avrà pieni diritti di accesso e gestione insieme a zero coinvolgimento di terze parti. Metadium al momento della scrittura entra nella top 200 delle più grandi criptovalute, poiché la sua comunità lavora duramente per creare più progetti utili che risolvano il problema della sicurezza e dell’archiviazione dei dati.