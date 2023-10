I 5 migliori artisti di NFT nel 2024

Dalle matite ai colori e dai tavoli da disegno agli schermi, l’industria dell’arte si sta trasformando costantemente. Lo spazio NFT spiega al meglio la trasformazione dell’arte dal foglio allo schermo oltre a fornire loro il loro vero valore. Il mondo dell’arte è fiorente, attirando nuovi artisti nel paesaggio e creando spazio per correre.

Diamo un’occhiata a cinque artisti generativi che hanno scosso lo spazio NFT con le loro splendide e imprevedibili opere d’arte.

Jimena Buena Vida

Jimena Buena Vida è uno degli artisti generativi più popolari nel mondo dell’arte e dell’NFT. Nata in Colombia, Jimena ha fuso l’arte con le emozioni e la tecnologia attraverso la sua creatività colorata e geometrica. È un’artista autodidatta, ingegnere e madre e creatrice del progetto Epiphanies NFT, che rappresenta una grande combinazione di geometria e tecnologia. Le opere d’arte di Jimena Buena Vida fungono da canale per la consapevolezza della salute mentale, ispirando trasformazioni durature. Il progetto Epiphanies NFT è una delle sue ultime opere introdotte nello spazio NFT nel luglio 2023, offrendo un’esperienza immersiva di geometria e tecnologie.

Jack Butcher

Un altro nome popolare sulla lista è Jack Butcher, un artista digitale, designer e fondatore di Visual Value, un creatore di corsi di imprenditorialità. Ha una posizione popolare nel panorama NFT ed è un noto artista, creatore di contenuti e imprenditore. Checks VV eOpepen Edition NFT sono alcuni potenti progetti di Jack Butcher. Gli artisti visivi hanno offerto preziose opere d’arte al mondo, combinando geometria e tecnologia con i colori, creando uno spazio per correre.

Aleksandra Jovanic

Aleksandra Jovanic, un’artista e programmatrice di Belgrado, in Serbia, detiene anche la prima posizione nella lista degli artisti generativi che hanno intensificato lo spazio NFT. Titolare di un dottorato in arti digitali e una laurea in informatica, ha creato un nome riconosciuto nel campo dell’arte. Incantati, tessitori di codice, la verità astratta III, il balancium e l’erbario sono alcune opere d’arte popolari di Aleksandra Jovanic.

Murat Pak

Murat Pak o Pak è una personalità ben nota nel settore delle criptovalute e NFt. Come artista digitale, programmatore e investitore in criptovaluta, Pak è in prima linea nei media crittografici e nell’arte digitale. Il progetto Merge NFT è uno dei progetti NFT più preziosi e più venduti di Pak, generando circa 91,8 milioni di dollari di vendite. Inoltre, il progetto è emerso come una delle opere d’arte più costose degli artisti viventi.

Kira0

Un altro nome creativo aggiunto alla lista dei migliori artisti generativi è Kira0, architetto, docente, ricercatore e artista multidisciplinare. L’artista turco lavora principalmente con la fabbricazione digitale, la mappatura video e la modellazione parametrica. Remnants of Humanity di Kira0, una collezione di 256 articoli, introdotta nell’agosto 2023 è uno dei progetti NFT più popolari di Kira0. Ha semplicemente ferito la Terra per fare una nuova casa tra le stelle.

Conclusione

L’hype nel mercato NFT attira semplicemente menti creative nel settore. Kira0, Jack Butcher, Murat Pak, Aleksandra Jovanic e Jimena Buena Vida sono alcuni dei migliori artisti generativi che hanno fatto boom nello spazio NFT.