Poiché sei consapevole che i mercati delle criptovalute sono altamente volatili, diventa difficile per i cripto-trader rispondere efficacemente ai drastici cambiamenti di prezzo nel mercato. In tali situazioni, l’utilizzo di bot di trading crittografico può aiutarti a risparmiare tempo e fatica.

Qui in questo articolo, ti farò sapere quali sono i 5 migliori Bybit Trading Bots.

Cosa sono i Crypto Trading Bot?

I robot di trading crittografico sono programmi di trading automatizzati specificamente progettati per eseguire attività commerciali relative alle criptovalute per conto degli investitori. Questi bot possono prendere decisioni di investimento intelligenti studiando da vicino le condizioni del mercato delle criptovalute, compresi i prezzi correnti e i tassi di volatilità.

Cos’è Bybit?

Lanciata a marzo 2018, Bybit è una delle piattaforme più affidabili e consigliate per i mercati spot e derivati, fondata dal CEO Ben Zhou.

Con oltre 5 milioni di utenti registrati sulla piattaforma, puoi esplorare più di 100 risorse nel mercato spot. Nessuna commissione di transazione per gli scambi P2P Bybit. Inoltre, puoi creare sotto-account per goderti il trading API e il prestito OTC sul programma ByBit VIP.

Coinrule: 1 ° Miglior Bybit Trading Bots

Coinrule è stato lanciato sul mercato nel 2018 dal CEO Gabriele Musella e dal COO Oleg Giberstein. Coinrule è una piattaforma per principianti e sicura per scopi di trading automatizzato per principianti. È una cassetta degli attrezzi legale che supporta più di 10 scambi popolari, tra cui Binance, Coinbase Pro, Kraken, ecc.

Inoltre, è più adatto per i trader senza precedenti conoscenze di codifica. Puoi creare le tue regole e gestire il tuo portafoglio gratuitamente su Coinrule.

Per saperne di più, leggi la recensione di Coinrule.

Pro e contro

Pro Contro Piattaforma per principianti e facile da usare. Gli indicatori di trading sono limitati agli scambi selettivi per ora. Utilizza la crittografia dei dati e Cloudflare CDN per proteggersi da attacchi DDoS e altri tipi. Attualmente disponibile solo come piattaforma web. Non sono richieste competenze di codifica precedenti per formulare strategie. Strategie di trading automatiche basate sui principi “If-This-Then-That”. Pronta esecuzione degli ordini. Bastano 500 ms per raggiungere il mercato

HaasOnline: 2 ° i migliori bot di trading Bybit

Fondata nel 2014, HaasOnline è una piattaforma di trading crittografico automatizzata ampiamente utilizzata che sfrutta le integrazioni tramite API. Dall’esplorazione dei bot di trading crittografico all’accesso API avanzato per recuperare dati di mercato affidabili, Haasbot ha così tanto da offrire.

I prodotti e la tecnologia HaasOnline includono:

a) HaasOnline Cloud – non è necessario scaricare software, servizio di gestione cloud

b) HaasOnline TradeServer – soluzioni on-premise incentrate sulla privacy per le imprese

c) HaasScript – linguaggio di trading crittografico automatizzato progettato per HaasOnline

Questi prodotti rapidi e potenti consentono ai trader di eseguire trading crittografico avanzato senza compromettere la privacy. Con HaasBots personalizzati, puoi fare trading liberamente su oltre 20 scambi utilizzando le strategie preferite. Per saperne di più, leggi la recensione di Haasonline.

Pro e contro

Pro Contro Essendo un bot commerciale non custodiale, Haasonline mantiene i tuoi portafogli al sicuro. Non adatto ai principianti. Crea strategie automatizzate illimitate. Prezzi premium su tutti i piani. Si integra bene con più scambi. Elevate restrizioni tecniche.

3Commas: 3 ° Best Bybit Trading Bots

Lanciato nel 2017, 3Commas è una piattaforma all-in-one progettata per stabilizzare i guadagni crittografici. È una piattaforma intuitiva, semplice e affidabile da usare. Con oltre 20 funzionalità di trading, 3Commas è supportato sui 18 più grandi scambi, tra cui Binance, Kucoin e Coinbase.

3Commas offre piani per i livelli gratuito, starter, avanzato e pro. La cosa migliore è che tutti i piani sono senza commissioni senza costi nascosti. Inoltre, 3Commas Wallet è di proprietà della piattaforma e commercia in 45 criptovalute significative. Si può facilmente acquistare, inviare, archiviare o scambiare criptovalute con un servizio di portafoglio.

Inoltre, 3Commas offre una piattaforma di analisi tecnica completa e flessibile con oltre 100 indicatori. L’applicazione mobile è disponibile per utenti iOS e Android. Inoltre, puoi contattare i team di supporto su piattaforme come Facebook, Twitter e telegram.

Pro e contro

Pro Contro Framework facile da usare per bot di trading integrati. Nessun supporto di backtesting storico. Supporto di app mobili per utenti iOS e Android. Manca di bot e fornitori di segnali di terze parti attraverso un mercato pubblico. Goditi l’aggregazione decentralizzata della liquidità con DeCommas. Funzione di revisione senza scopo di lucro.

Margin.de: 4 ° Best Bybit Trading Bots

Margin è un potente terminale di trading co-fondato da Jonathan Maycock e Christof Elbrechter nel 2014. La piattaforma è progettata esclusivamente per i trader di bitcoin e criptovaluta e offre un editor di strategia python integrato per scrivere le proprie regole.

Margin offre alcune interessanti funzionalità, tra cui un’interfaccia personalizzabile, bot intuitivi e un esploratore di arbitraggio. Inoltre, offre anche varie opzioni di pagamento come VISA, Mastercard e PayPal.

Margin non ha accesso ai fondi degli utenti. Inoltre, per abilitare gli ordini, il margine si collega direttamente agli scambi. Solo un quarto di una coppia di chiavi API in due parti, con hash e crittografata, viene archiviato sul server per motivi di sicurezza.

Puoi iscriverti al sito Web per provare una funzione demo gratuita. Nel complesso, il sito Web di margine è facile da usare, compatibile e sicuro per il trading di criptovalute.

Pro e contro

Pro Contro Scelto dai trader di bitcoin e criptovaluta. Non è un servizio basato su cloud. Offre varie opzioni di pagamento: VISA, Mastercard e PayPal. I futuri bot di trading non sono supportati, offre solo trading manuale. Sicuro e protetto in quanto non memorizza i fondi degli utenti.

Tuned: 5 ° Best Bybit Trading Bots

Tuned è una piattaforma completamente integrata di sviluppo della strategia e gestione degli scambi fondata nel 2018 da Alkarim Nasser e Anurag Gulati. La piattaforma leader del settore globale, Tuned, è nota per le sue prestazioni high-edge ed è supportata in 95 paesi.

È appositamente progettato per i trader tecnici e fornisce un sistema operativo end-to-end per consentire un’esecuzione commerciale rapida, sicura e affidabile.

Pine Script e Tuned Script sono i due principali linguaggi di editor di script sulla piattaforma Tuned che possono essere utilizzati per creare potenti strategie ed eseguirle attraverso i più grandi scambi. Inoltre, offre anche una visione di trading fluida per tenere traccia dei dati di mercato in tempo reale. Più di 1 milione + operazioni sono state eseguite con successo su Tuned. L’app mobile Tuned è disponibile per utenti iOS e Android. Il supporto di aiuto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la community può connettersi su piattaforme come Discord, Twitter e Facebook.

Pro e contro

Pro Contro Più adatto per trader tecnici e investitori. Supporta scambi limitati tra cui : Binance Spot, Binance Futures, ByBit Futures, FTX Futures, Coinbase Pro, BitMEX Futures, Kraken Spot. Fornisce una visione di trading fluida e tiene traccia dei dati di mercato in tempo reale. Potrebbe condividere informazioni personali con fornitori di servizi di terze parti. Connettiti alla più grande comunità sintonizzata su discord. Nessuna informazione sulle misure di sicurezza adottate.

Conclusione

Senza alcun dubbio, i bot di trading automatizzati dimostrano di rivoluzionare il modo tradizionale di fare trading in quanto questi bot hanno superato i punti deboli come il rischio emotivo, la parzialità e il rischio di fallimento affrontati durante il trading manuale. I suddetti 5 bot bybit di trading offrono davvero un’esperienza di trading di alto livello e senza soluzione di continuità con strumenti e strategie avanzati che ti renderanno un pro-trader nell’arena crittografica.

Domande frequenti

Bybit è legale negli Stati Uniti?

A causa delle rigide normative imposte sul trading di criptovalute negli Stati Uniti, Bybit non è attualmente accessibile ai cittadini statunitensi.

Puoi suggerire alcuni robot di trading per principianti per Bybit?

Se sei un trader alle prime armi, puoi scegliere Coinrule, 3Commas o Margin. Queste piattaforme possono essere utilizzate da chiunque in quanto offrono una piattaforma molto semplice e facile da usare.

Cos’è un bot di trading GRID? Come funziona?

Un bot di trading GRID acquista e vende automaticamente un token quando viene soddisfatta una condizione di mercato adeguata. L’obiettivo è massimizzare il profitto organizzando una griglia di ordini in un determinato intervallo.

Passaggi per avviare un bot GRID :

– Scegli una moneta e il tuo importo di investimento.

– Imposta una dimensione di banda in cui il tuo bot acquisterà e venderà.

– Regola la tua strategia per il massimo profitto.