I migliori casinò Anonymous Bitcoin

I casinò Bitcoin anonimi riguardano la creazione di account e la riproduzione di giochi da casinò bitcoin in modo anonimo. Tutti i casinò nell’elenco sottostante forniranno il pieno anonimato senza compromettere la sicurezza dei tuoi fondi. Ecco alcuni dei migliori casinò Bitcoin anonimi:

Nome Anno registrato Supporto mobile Valuta accettata Nitrogen Sports 2012 Sì, compatibile con Windows, iOS, Android e MacOS. Accetta Bitcoin ma non accetta valuta fiat. Bitcoin.com 2015 Sì, compatibile con Android e iOS. BTC, BCH e altro ancora. WildCoin 2021 Sì, compatibile con Android e iOS. BTC, BCH, DOGE, ETH, LTC e USDT. Thunderpick 2017 Nessuna app mobile, ma è disponibile un’app web. BTC, ETH, USDT, BCH, XRP, LTC e BNB. Cloudbet 2013 Sì, Mobile e Desktop entrambi. BTC, BCH, PAXG, DASH, ETH, LINK, LTC, DAI, DOGE, PAX, USDC e USDT. Stake 2017 Sì, Mobile e Desktop entrambi. Euro, Corona, USD, BTC, CAD, GBP

Cosa sono i casinò Bitcoin?

Se sei un utente meticoloso di connessioni Internet, potresti essere a conoscenza dei casinò online / gioco d’azzardo nel mondo di oggi. Ma molti di voi potrebbero non essere a conoscenza dei casinò bitcoin. Possono essere indicati come casinò online o agenzie di scommesse sportive che accettano Bitcoin.

Sono simili ai normali casinò con un solo fattore di differenziazione: offrono Bitcoin come unica valuta insieme ad altre valute come euro, sterline, dollari, ecc.

Pertanto, il gioco d’azzardo con tali casinò è più veloce, più facile e più redditizio rispetto ad altri casinò che offrono valute legali.

Come funzionano i casinò Bitcoin?

I principali tipi di casinò online Bitcoin sono casinò ibridi e casinò esclusivi. Inoltre, in questi casinò, i giocatori possono ricevere e pagare in Bitcoin. Inoltre, mentre si gioca a giochi come video poker, roulette, blackjack, ecc., I fondi persi o vinti saranno pagati utilizzando bitcoin.

Cosa sono i casinò Anonymous Bitcoin?

Con i casinò Bitcoin anonimi, puoi aprire un account casinò, giocare ai giochi da casinò, guadagnare bonus e depositare o prelevare in bitcoin in modo anonimo. Sebbene tali casinò Bitcoin ti assicurino privacy e sicurezza, ciò non significa sempre che i tuoi soldi siano al sicuro lì. Inoltre, ci sono molte truffe, o anche qualsiasi attività legittima può far sparire i tuoi soldi durante la notte a causa della loro cattiva gestione.

Nitrogen Sports: 1 ° I migliori casinò Bitcoin anonimi

Fondata nell’anno 2012, Nitrogen Sports è autorizzata a San Jose, in Costa Rica. È una nota società online di gioco d’azzardo da casinò, poker bitcoin e scommesse sportive. Il casinò è un po ‘diverso da molti altri presenti sul mercato in quanto accetta solo Bitcoin come metodo di pagamento.

Quindi, tutto nella piattaforma è strutturato in modo distinto e i giocatori possono scommettere in modo anonimo senza rivelare la propria identità o i propri dettagli personali. Inoltre, il casinò a volte offre ai propri giocatori scommesse gratuite. Oltre a questo, i giocatori sono liberi di partecipare ai loro giochi di biliardo N.F.L. Survivor e ai giochi con jackpot parlay.

Nitrogen Sports: Caratteristiche

Nitrogen Sports consente account anonimi, ovvero non è necessario fornire loro le proprie informazioni personali.

Oltre agli account anonimi, offrono anche l’autenticazione a due fattori per fornire la massima sicurezza per il tuo account.

La piattaforma ha prelievi e depositi fulminei. La maggior parte dei giochi vengono classificati non appena sono finiti.

Il casinò ti ha coperto dai principali sport e campionati fino al cricket e agli eSports.

La piattaforma offre anche ai suoi giocatori promozioni divertenti come la promozione mensile Parlay e N.F.L. Survivor Pools.

Con il loro sistema di chat e ticket di supporto integrato, puoi ottenere rapidamente aiuto per qualsiasi problema.

Nitrogen Sports offre anche vari tipi di scommesse.

Nitrogen Sports: pro e contro

Pro Contro La piattaforma esegue il completo anonimato. Non ci sono offerte di bonus sul deposito. La piattaforma è user-friendly e facilmente navigabile. C’è un’assenza di giochi con croupier dal vivo. Ci sono molte promozioni e montepremi. Il casinò non ha alcuna app mobile. Nitrogen Sports fornisce un servizio di assistenza clienti 24 * 7. La piattaforma non supporta la valuta fiat. I giochi da casinò online sono unici e di produzione interna. Il catalogo di gioco è molto breve.

Bitcoin.com: 2 ° miglior casinò Bitcoin anonimo

Bitcoin.com Games è entrata in scena nel 2015 da SBGC S.R.L. che gestisce Bitcoin.com, una piattaforma di scambio crittografico. Il casinò online offre una gamma di giochi premium e un’esperienza di giochi da casinò dal vivo, giochi da tavolo e un’ampia varietà di slot. Se cerchi intrattenimento dimostrabilmente equo, puro, grandi jackpot e offerte, questo è il casinò ideale per te. Tutti i giochi sono semplici ma accattivanti. Bitcoin.com casinò si basa su blockchain e ha molte cose da offrire ai giocatori di criptovaluta. Inoltre, la ciliegina sulla torta è il suo tasso di rendimento del 99%.

Bitcoin.com: Caratteristiche

Il casinò ti offre di partecipare a tornei settimanali con enormi premi. I giocatori possono anche godere di giri gratuiti, bonus, cashback, promozioni di gioco d’azzardo bitcoin e molto altro.

Bitcoin.com ha anche offerte esclusive V.I.P. per scommesse pesanti. Puoi iscriverti al loro programma V.I.P. e goderti offerte su misura, generosi cashback e enormi bonus di deposito.

Il casinò è un marchio di fiducia in quanto è gestito dal marchio più affidabile del settore.

Bitcoin.com ti offre un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, altamente qualificato per garantire che i giocatori siano sempre al loro livello migliore quando giocano.

La funzione di prelievo veloce aiuta i giocatori a incassare in un gioco da ragazzi. Entro pochi minuti dall’invio di una richiesta di prelievo, otterrai le tue criptovalute.

Le risorse del giocatore sono archiviate in modo sicuro nei portafogli crittografici del casinò e sono interamente sotto il controllo del giocatore.

Bitcoin.com: Pro e contro

Pro Contro La piattaforma accetta bitcoin e valuta fiat. Non ci sono regolamenti governativi. Bitcoin.com fornisce molto bene trasparenza e anonimato dell’utente. La commissione è relativamente alta rispetto ad altri casinò. Ha un’interfaccia fluida e intuitiva. Manca di funzionalità di sicurezza. È disponibile su tutte le principali piattaforme. È disponibile un servizio di assistenza clienti 24 * 7.

WildCoins: 3 ° I migliori casinò Bitcoin anonimi

WildCoins è stata fondata da Hollycorn N.V. ed è concessa in licenza a Curacao. È stato avviato per la prima volta nell’anno 2021. Il casinò offre giochi a oltre 20 vari fornitori. Tuttavia, devi verificare se accetta giocatori dal tuo paese perché non è disponibile in tutti i paesi del mondo. Il casinò WildCoins è principalmente per i giocatori che utilizzano criptovalute e quelli che amano grandi jackpot e giochi emozionanti in Bitcoin. Il casinò è specificamente dedicato alle criptovalute. Se non vuoi il tuo bonus in Bitcoin, puoi scegliere un’altra criptovaluta accettata sulla piattaforma.

WildCoins: caratteristiche

Il casinò WildCoin accoglie i suoi giocatori con un pacchetto di benvenuto non appena si registrano per un account.

I depositi e i prelievi su WildCoins vengono effettuati tramite criptovalute come Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Tether.

Essendo un casinò multipiattaforma, offre ai giocatori un’ampia varietà di giochi. Ci sono oltre 1000 + giochi che includono anche centinaia di giochi di slot.

La tecnologia di crittografia ad alta tecnologia viene utilizzata per garantire la privacy e la sicurezza dei giocatori.

Il casinò consiste anche in un casinò dal vivo che può farti divertire per ore.

Ha una sezione specifica di assistenza clienti che consiste in tutte le domande e risposte generali relative a promozioni, registrazione, operazioni finanziarie, sicurezza dell’account, partnership e molti altri.

Inoltre, il casinò è composto anche da un tema chiaro e scuro.

WildCoins: pro e contro

Pro Contro Il casinò consente ai giocatori di depositare e giocare con le criptovalute. Le valute tradizionali non sono disponibili su questa piattaforma. I giocatori possono facilmente richiedere cashback e ricariche del fine settimana. Non ci sono bonus standard. Non è richiesto alcun indirizzo e-mail durante la registrazione di un account. Non è disponibile alcuna app mobile. La piattaforma ha oltre 1000 + giochi. C’è anche un casinò dal vivo.

Thunderpick: 4 ° miglior casinò Bitcoin anonimo

Thunderpick è un noto sito di scommesse specificamente progettato per gli appassionati di eSport e coloro che sono disposti a utilizzare la criptovaluta per i loro pagamenti. Inoltre, insieme al suo servizio di scommesse sugli eSport, il sito offre anche casinò affidabili e servizi di scommesse sportive dettagliati. La piattaforma è stata lanciata per la prima volta nel 2017 come piattaforma di scommesse sul pool di eSport, ma nel 2020 è passata a un sito di scommesse incentrato sugli eSport. Inoltre, la piattaforma offre molti giochi competitivi per i loro fan delle scommesse sugli eSport come Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends utilizzando criptovalute.

Thunderpick: Caratteristiche

Thunderpick offre ai suoi giocatori molti giochi insieme a casinò online, giochi da tavolo e giochi di slot.

Il sito Web e l’interfaccia forniti da Thunderpick non lasciano spazio a reclami. Il sito è senza soluzione di continuità, ordinato e pulito.

La piattaforma dispone anche di una chat room dal vivo per gli altri giocatori per entrare in contatto tra loro al fine di discutere strategie e giochi durante le sessioni di scommesse.

Il contenuto di gioco del casinò è piuttosto vasto e consiste in poker, poker normale, slot, video poker e giochi unici.

Le scommesse sugli eSport con quote bitcoin sono a volte incredibilmente redditizie per i giocatori.

I metodi di pagamento di Thunderpick sono convenienti in quanto consentono depositi e prelievi attraverso diverse criptovalute insieme a Bitcoin.

Inoltre, c’è un bonus di benvenuto per tutti i giocatori che si registrano per un account.

Il servizio di assistenza clienti è reattivo, affidabile e disponibile 24 * 7.

Thunderpick: pro e contro

Pro Contro È disponibile un live streaming di eSport. La piattaforma non è disponibile per i clienti del Regno Unito. Le quote delle scommesse sugli eSport sono incredibili. Thunderpick offre ai suoi giocatori un bonus di benvenuto. C’è una chat room dal vivo disponibile per i giocatori per entrare in contatto tra loro.

Cloudbet: 5 ° miglior casinò Bitcoin anonimo

Cloudbet è un noto casinò bitcoin fondato nell’anno 2013. È gestito e di proprietà di Halcyon Super Holdings B.V. e funziona sotto la licenza e la regolamentazione di Curacao. Il casinò Cloudbet gode di una reputazione duratura come uno dei siti di gioco d’azzardo bitcoin di fiducia in quanto tutti i depositi di bitcoin sono conservati in modo sicuro in celle frigorifere e calde. Inoltre, il casinò ti consente di scegliere tra la loro gamma di slot bitcoin ricche di azione e coinvolgenti e slot con jackpot.

Cloudbet: Caratteristiche

Cloudbet crypto casino offre tutti i tuoi giochi preferiti, tra cui video poker, roulette, slot bitcoin, baccarat e blackjack.

Il casinò offre ai suoi giocatori un enorme bonus di benvenuto fino a 5BTC e anche un extra di 100 giri gratuiti.

e anche un extra di 100 giri gratuiti. Cloudbet offre la migliore esperienza di scommessa bitcoin con le migliori quote e i limiti più alti sulle gamme più complete di mercati.

Ti hanno coperto con i metodi di pagamento in quanto lavorano con le società di pagamento più affidabili al mondo e accettano la maggior parte delle principali carte di credito.

Il Cloudlet bitcoin Sportsbook offre le migliori quote con margini fino al 2% su una vasta gamma di eventi sportivi.

La piattaforma è compatibile con dispositivi iOS, Mac OS, Android e Windows.

Cloudbet: pro e contro

Pro Contro Cloudbet fornisce ai suoi utenti un sistema di prelievo veloce. Le non criptovalute non sono consentite qui. Fornisce i limiti più alti e le migliori quote. I dettagli delle tariffe sono difficili da trovare. Accoglie i giocatori con un bonus di benvenuto di 5 BTC. Bitcoin scommesse sportive è disponibile. I giocatori possono piazzare scommesse in modalità gratuita o test.

Stake: 6 ° I migliori casinò Bitcoin anonimi

Questo casinò è stato fondato nell’anno 2017 ed è concesso in licenza a Curacao, fornendo sia scommesse sportive che casinò. Afferma di essere il primo casinò dimostrabilmente equo con licenza a livello globale e tutti i giochi da casinò sono realizzati internamente.

Stake: Caratteristiche

Stake fornisce ai suoi giocatori un’interfaccia pulita, intuitiva e ordinata che è facile per gli occhi degli spettatori.

Il catalogo di giochi dei casinò è eccitante e consiste di circa 14 categorie di giochi da casinò.

La piattaforma fornisce inoltre ai suoi utenti un bookmaker e un esportsbook per scommettere su diversi campionati sportivi, partite di eSport ed eventi.

Stake casino rende un po ‘più facile per i giocatori fornendo metodi bancari convenienti. Accetta transazioni crittografiche, ma non sono consentite valute legali.

Tutte le offerte bonus del casinò sono una delizia per i giocatori. Alcuni dei bonus e delle promozioni sono Elite Soccer bonus, Casino challenge, V.I.P. Challenge, EPL Money Back Special e molti altri.

Inoltre, c’è un club V.I.P. che consiste in molti vantaggi e ricchi benefici.

La sicurezza del casinò è di prim’ordine e soddisfa tutti gli standard del settore.

Il servizio di chat dal vivo ed e-mail è disponibile per gli utenti 24 * 7.

Stake: Pro e contro

Pro Contro Stake casino offre grande anonimato ai giocatori, anche al momento dei prelievi. I giocatori non sono autorizzati a utilizzare valute legali. La piattaforma supporta più criptovalute. Offre ai giocatori varie offerte.

Conclusione

L’anonimato di un casinò o di qualsiasi altra piattaforma dipende dal processo KYC, indipendentemente dal fatto che si debba presentare una prova id/indirizzo o meno. Questi casinò anonimi aiutano i giocatori a scegliere il casinò e li lasciano giocare senza condividere alcuna informazione personale. Spero che questo blog “Best Anonymous Bitcoin Casino” ti abbia dato un suggerimento di alcuni dei migliori casinò anonimi.

Domande frequenti

Come posso prelevare da un casinò Bitcoin?

Puoi facilmente prelevare dal casinò Bitcoin facendo clic su Preleva, che è presente nell’angolo in alto a destra del sito web. Successivamente, inserisci l’importo che desideri prelevare, l’indirizzo di destinazione e fai clic su Preleva. In pochi secondi l’importo del prelievo verrà inviato alla rete blockchain.

Il casinò WildCoins gestisce giochi a vincita istantanea?

Sì, il casinò WildCoins gestisce giochi a vincita istantanea insieme a giochi da tavolo e di carte.

Thunderpick offre qualche ricompensa?

Ci sono molti premi offerti da Thunderpick, come premi di gioco, programmi di fidelizzazione e molte offerte bonus. I giocatori possono dare un’occhiata a questi premi sul loro sito.

Posso giocare a Cloudbet se mi trovo nel Regno Unito?

No, non puoi iscriverti a Cloudbet se ti trovi nel Regno Unito. Ci sono anche altre regioni che sono escluse dall’elenco.