I fondi di debito possono fornire un reddito regolare?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

I fondi di debito investono il denaro dei loro investitori in titoli fruttiferi come obbligazioni, depositi societari, G-sec, strumenti del mercato monetario, ecc. Queste obbligazioni sono come certificati che portano l’obbligo da parte dell’emittente obbligazionario di pagare interessi regolari (coupon) agli investitori obbligazionari. Pertanto, i fondi di debito guadagnano regolarmente interessi ricavi da tali titoli detenuti nel loro portafoglio. Gli interessi guadagnati da un fondo di debito dal suo portafoglio obbligazionario possono essere distribuiti tra gli investitori o maturati al fondo, cioè aggiunti alle attività del fondo, portando ad un aumento del NAV. Pertanto, a differenza dei fondi azionari che dipendono dalla distribuzione divisa dal loro portafoglio di azioni, i fondi di debito hanno un reddito da interessi regolare, dal portafoglio sottostante, incorporato nelle loro caratteristiche.

Come investitore, puoi optare per un’opzione di pagamento dei dividendi se desideri ricevere un reddito regolare dai tuoi fondi di debito. Mentre l’opzione è denominata “Dividend Payout”, distribuisce gli interessi attivi e le altre plusvalenze guadagnate dal suo portafoglio a intervalli regolari. Anche se il portafoglio di un fondo di debito comprendeva titoli che pagano interessi, rendendo la sua distribuzione dei dividendi più prevedibile e regolare di quella di un fondo comune di investimento azionario, questi dividendi non sono garantiti. I dividendi vengono pagati solo quando il fondo ha un avanzo distribuibile. Parla del surplus distribuibile e che il reddito non sarà sempre regolare.