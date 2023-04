Dove i fondi di debito investono i nostri soldi?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

I fondi di debito investono il denaro aggregato dagli investitori in obbligazioni emesse da banche, PSU, PFI (istituzioni finanziarie pubbliche), società e governo. Questi legami sono di solito di natura a medio-lungo termine. Quando un fondo comune investe in tali obbligazioni, guadagna interessi periodici da queste obbligazioni che contribuiscono al rendimento totale del fondo nel tempo.

Alcuni fondi di debito investono anche in strumenti del mercato monetario come le fatture T emesse dal governo, i documenti commerciali, i certificati di deposito, l’accettazione dei banchieri, le cambiali, ecc. che sono di natura più a breve termine. Questi strumenti promettono anche di effettuare pagamenti di interessi fissi a intervalli regolari che contribuiscono al rendimento complessivo del fondo nel tempo.

Mentre sia le obbligazioni che gli strumenti del mercato monetario promettono ai loro investitori, cioè al tuo fondo comune, di effettuare pagamenti regolari di interessi in futuro, potrebbero non soddisfare questi obblighi in determinate circostanze come le difficoltà finanziarie. Quindi, mentre i fondi di debito sono considerati più stabili dei fondi azionari, comportano ancora qualche rischio perché questi emittenti potrebbero non effettuare pagamenti tempestivi che costituiscono una parte significativa del rendimento totale del fondo.