I Migliori Crypto Screener 2022

Sebbene la maggior parte degli investitori di criptovaluta abbia familiarità con grandi progetti come Bitcoin ed Ethereum, i nuovi investitori potrebbero non essere consapevoli del fatto che ci sono migliaia di criptovalute scambiate 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana.

Sebbene l’ordinamento manuale di tutte queste opportunità di investimento sia quasi impossibile, uno screener crittografico completo può rendere più facile trovare la tua prossima aggiunta al portafoglio. La nostra guida ai migliori screener crittografici ti aiuterà a scegliere lo strumento migliore per il tuo livello di abilità e le tue esigenze di investimento.

1. Il meglio per i nuovi utenti: CoinMarketCap

Non importa se sei un nuovo investitore di criptovaluta o un professionista esperto, probabilmente hai usato CoinMarketCap per controllare i prezzi di varie criptovalute almeno una volta.

Tuttavia, molti utenti non sono consapevoli del fatto che possono anche creare un portafoglio gratuito per accedere a strumenti di screening più avanzati tramite CoinMarketCap. Ordina per settore, piattaforma, prezzo, algoritmo e altro con un solo clic.

Oltre a vagliare il mercato per nuove opportunità di investimento, CoinMarketCap fornisce anche una spiegazione completa della tecnologia alla base di tutte le monete e i token più popolari sul suo scanner.

Basta fare clic su una risorsa per saperne di più e aggiungerla alla tua watchlist.

Questa funzione può essere sia conveniente che eccezionalmente utile per gli investitori che stanno ancora familiarizzando con la tecnologia crittografica.

2. Il meglio per l’analisi crittografica: altFINS

Una piattaforma di trading e analisi crittografica, puoi utilizzare altFINS per gestire il tuo portafoglio crittografico, rivedere 60 strumenti analitici e rivedere il tuo portafoglio mentre cambia. La piattaforma offre anche impostazioni personalizzabili e un corso di trading crittografico che ti offre ancora più informazioni sui tuoi investimenti presenti e futuri.

Il Coins Screener è una caratteristica eccellente che consente agli investitori come te di misurare le prestazioni delle monete e quando dovresti comprare o vendere. Lo screener ti aiuta a scegliere il prezzo che vuoi raggiungere, quando acquistare o vendere e ti avvisa utilizzando molti altri filtri che ti aiutano a tenere traccia di quello che potrebbe essere un portafoglio pesante. Inoltre, i filtri includono cose come una revisione di alcune tecniche di creazione di grafici che potrebbero innescare una decisione di acquisto o vendita.

3. Il meglio per Heatmaps: Yahoo! Finance

Una mappa di calore è uno strumento che è possibile utilizzare per analizzare istantaneamente come sta andando un intero settore del mercato nel suo complesso. Mentre le mappe di calore sono strumenti comuni per gli screener azionari e altri tipi di investimenti, Yahoo Finance è tra gli unici screener crittografici che abbiamo incontrato che offre una visione olistica del mercato delle criptovalute utilizzando la sua mappa di calore delle piastrelle.

Oltre alle viste heatmap, Yahoo Finance offre anche agli utenti uno screener semplice e diretto ideale per i nuovi investitori. Ordina per prezzo, capitalizzazione di mercato, volume e altro con un solo clic.

Sebbene Yahoo Finance non offra nessuna delle opzioni di creazione di grafici avanzate come altre piattaforme, fornisce una scelta gratuita e facile da usare che chiunque può utilizzare.

4. Il migliore per la scelta degli asset: TradingView

Se stai cercando lo strumento di screening delle criptovalute più completo, non cercare oltre TradingView. Lo screener crittografico all-inclusive della piattaforma include oltre 7.700 singole coppie di asset, che vanno dalle coppie cripto/cripto (ad esempio, LINK/BTC) alle coppie cripto/fiat.

Oltre a uno degli screener più completi che abbiamo incontrato, TradingView offre anche dati in tempo reale e opzioni di creazione di grafici basati su browser. Queste funzionalità possono consentire agli utenti più avanzati di accedere agli strumenti grafici di cui hanno bisogno senza scaricare software specializzato.

5. Il meglio per i professionisti: Cryptolume

Se sei un investitore di criptovaluta professionale o molto esperto e stai cercando una piattaforma all-in-1 per migliorare il tuo trading, Cryptolume potrebbe essere la scelta giusta per te.

Con le funzioni di schermatura e scansione, ogni 5 minuti vengono prodotti più di 1.000 avvisi algoritmici. È anche possibile impostare avvisi personalizzati, che vengono inviati al desktop quando viene attivato un particolare cambiamento di volume o movimento.

Sebbene Cryptolume offra solo opzioni di account a pagamento in questo momento, la sua ricchezza di strumenti e dati aggiornati al minuto potrebbe valere il prezzo per gli investitori avanzati.

6. Il meglio per un’esperienza unificata: Quadency

Quadency ti consente di fare trading su tutti gli scambi di alto livello da un’unica interfaccia veloce e intuitiva con vari tipi di ordini per ogni trader. Puoi scegliere tra strategie popolari predefinite, personalizzare e andare in diretta in pochi minuti.

Ti consente di monitorare tutte le tue risorse dagli scambi e persino dai portafogli offline per monitorare le tue prestazioni nel tempo. E Quadency offre grafici avanzati in modo da poter andare oltre le classifiche di capitalizzazione di mercato con screener e grafici di mercato integrati abbinati a dati di streaming di alta qualità.

Salta il rumore dei social media e dei siti di notizie coperti di pubblicità con approfondimenti di mercato da parte di rispettati addetti ai lavori del settore con Quadency. Con un servizio gratuito che ti aiuta a centralizzare le tue finanze, puoi fare il passaggio e far crescere il tuo portafoglio oggi.

7. Il meglio per le funzionalità extra: Crypto.com

Se vuoi tenere traccia di centinaia di criptovalute e impostare avvisi tramite l’app mobile, Crypto.com offre questo servizio gratuitamente. Inoltre, la piattaforma consente agli utenti di acquistare e vendere criptovaluta a costi reali, risparmiando denaro agli investitori sullo spread. Non stai cercando di scaricare diverse app per gestire la tua crittografia? Crypto.com ti consente di scambiare, tracciare, guadagnare interessi e persino spendere le tue risorse digitali attraverso la sua piattaforma.

La carta visa Crypto.com ti consente di guadagnare premi in criptovaluta su ogni acquisto effettuato utilizzando la carta di debito. Poiché la carta Crypto.com è una carta VISA, molte aziende saranno in grado di accettare la tua carta di debito Crypto.com. Inoltre, mentre i tuoi fondi sono in Crypto.com, puoi guadagnare interessi sulle tue risorse digitali. Crea un account Crypto.com oggi e inizia a guadagnare fino al 14% di interesse annuale sui tuoi token di criptovaluta.

Cos’è un Crypto Screener?

Uno screener di criptovaluta è uno strumento specializzato che può aiutarti a selezionare le opportunità di investimento nella sfera crittografica. Quando usi uno screener crittografico, imposterai parametri specifici che utilizzerai per restringere e ordinare gli investimenti.

Alcuni esempi di categorie in cui potresti voler cercare includono:

Prezzo

Volatilità

Capitalizzazione di mercato totale

Volume medio giornaliero degli scambi

Variazione percentuale del prezzo nelle ultime 24 ore

Modelli e formazioni grafici specifici

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, il tuo crypto screener filtrerà migliaia di progetti di criptovaluta e ti mostrerà solo quelli che corrispondono a ciò che stai cercando. Questo può aiutare a risparmiare tempo e fatica quando si cercano nuove opportunità.

Vantaggi di Crypto Screeners

Lavorare con il giusto crypto screener può migliorare il tuo trading e aiutarti a restringere le opportunità di investimento in criptovaluta. Diamo un’occhiata ad alcuni dei vantaggi che otterrai quando usi uno screener crittografico prima di effettuare uno scambio.

I Crypto Screener ti aiutano a identificare nuovi progetti Crypto

Ci sono migliaia di progetti di criptovaluta, monete e token disponibili per l’acquisto e la vendita sui principali scambi. Ogni giorno vengono introdotti sul mercato anche nuovi progetti. È impossibile ordinare manualmente ogni moneta e token disponibile per il trading da solo, specialmente se sei un investitore a breve termine che ha bisogno di fare due diligence ricorrenti su base giornaliera.

Quando si utilizza uno screener crittografico, è possibile restringere gli investimenti in base a fattori e punti di ingresso specifici. Ad esempio, se sei un trader frequente, potresti guardare quali progetti stanno mostrando una volatilità insolita quel giorno per pianificare dove e come vuoi guadagnare rendimenti incrementali sul tuo investimento.

Crypto Screeners identifica istantaneamente i modelli di grafici

Oltre ai tipi di screener standard di prezzo e volatilità, puoi anche utilizzare gli screener crittografici per identificare istantaneamente monete e token che stanno formando modelli grafici che possono significare una posizione di ingresso.

Ad esempio, potresti voler cercare opportunità di investimento che mostrano un crossover MACD o che hanno una SMA che sta iniziando a tendere verso l’alto. Se stai ancora imparando come tracciare e stai cercando assistenza basata sull’intelligenza artificiale, uno screener crittografico completo con supporto per l’identificazione dei grafici può essere un modo efficiente in termini di tempo per trovare i modelli che si coordinano con la tua strategia di trading.

Il tuo Crypto Screener può fornirti una visione olistica del mercato

Seleziona gli screener crittografici (come lo screener crittografico di Yahoo Finance) ti fornisce una mappa di calore che ti mostra come sta andando il mercato generale con un solo sguardo. Alcuni screener crittografici potrebbero persino consentirti di personalizzare le tue tessere per mostrarti come si stanno comportando le tue partecipazioni più grandi nelle ultime 24 ore.

Questo può essere un grande vantaggio per gli investitori frequenti di criptovaluta, in quanto una supervisione istantanea del mercato può aiutarti a decidere quali monete e token sono sottovalutati e quando è il momento ideale per entrare nel mercato.

Come funzionano i Crypto Screeners?

Se hai mai usato uno screener azionario in passato, probabilmente hai già familiarità con il modo in cui funzionano gli screener di criptovaluta. Gli screener crittografici utilizzano la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale per fornirti un modo più semplice per identificare le opportunità di trading di criptovaluta.

Dopo aver specificato quali tipi di monete e token ti interessano, il tuo crypto screener cercherà nel mercato e ti mostrerà solo coppie crittografiche che corrispondono a ciò che stai cercando. Ciò significa che non dovrai più scorrere all’infinito pagine di migliaia di monete e token unici per individuare la tua prossima opportunità di trading o investimento.

Il modo in cui utilizzerai il tuo screener crittografico varierà a seconda della tua strategia di trading unica e dei parametri offerti dalla società che emette il tuo screener. Ad esempio, se sei un trader a lungo termine, potresti utilizzare il tuo screener di criptovaluta per restringere gli investimenti in base al suo volume o alla crescita totale della capitalizzazione di mercato per un periodo di mesi o anni. Se sei un investitore a breve termine, uno scalper o uno swing trader, potresti voler cercare criptovalute disponibili sugli scambi con le commissioni più basse e che mostrano un volume insolito o un’attività di prezzo.

Non aver paura di dedicare un po ‘di tempo a coltivare la tua strategia di trading prima di selezionare lo screener ideale per le tue esigenze. Anche il miglior screener di criptovaluta non includerà tutti i criteri di scansione che possono essere utilizzati per rilevare opportunità di trading. Sapere cosa stai cercando prima di iniziare la ricerca e utilizzare account demo può assicurarti di non finire per pagare per uno screener che non si adatta alle tue esigenze di trading.

Utilizzo di un Crypto Screener per migliorare il tuo trading

Se hai familiarità con l’uso degli screener di stock, probabilmente sai già che dovrai impostare i parametri di ricerca prima di poter iniziare a utilizzare il tuo screener crittografico nella sua massima estensione.

Potresti voler dedicare un po ‘di tempo al monitoraggio del mercato attuale e all’utilizzo di una piattaforma di grafici crittografici prima di investire in uno strumento di screening. Acquisire maggiore familiarità con la volatilità del mercato e il modo in cui le monete e i token che si desidera negoziare si muovono frequentemente può essere cruciale quando si tratta di selezionare lo screener giusto per il proprio stile e le proprie preferenze di trading.

Domande frequenti

Come posso rilevare le opportunità crittografiche con un crypto screener?

Prima di poter utilizzare uno screener di criptovaluta per rilevare le opportunità di trading, dovrai sapere quali caratteristiche stai cercando quando confronti le opportunità di trading. Dopo aver definito gli indicatori tecnici che stai cercando, usa il tuo screener per applicarli e filtrare le opportunità di trading in meno tempo.

Il tuo screener ti mostrerà solo le criptovalute che corrispondono alle tue condizioni pre-specificate e puoi applicare più filtri per restringere la ricerca a un livello ancora più specifico.