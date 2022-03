I migliori siti di Ethereum Poker

Con il blocco globale, le criptovalute come Ethereum hanno guadagnato popolarità in tutto il mondo e, attualmente, Ethereum ha trovato un modo nel mondo del poker. Inizialmente, le persone avevano familiarità solo con Bitcoin. Tuttavia, il mondo delle criptovalute ha iniziato a guadagnare slancio e Ethereum è nato ed è riuscito a guadagnare attenzione grazie ai suoi miglioramenti nella tecnologia già avanzata.

Molti giocatori hanno iniziato a giocare a poker Ethereum ora utilizzando i siti di poker Ethereum, motivo per cui stanno emergendo i migliori siti di poker Ethereum.

La cosa migliore dei siti di poker Ether è che non sono associati al governo o alle banche. Quindi, giocare a poker online Giochi Ethereum non è illegale rispetto al gioco d’azzardo con una valuta fiat locale in molti stati degli Stati Uniti. Inoltre, le transazioni Ether sono semplici e veloci, i giochi di poker molto più eccitanti e intriganti.

Come funziona Ethereum Poker?

Giocare a poker online Giochi da casinò Ethereum è facile, e ci vogliono solo pochi minuti per iniziare. Ethereum (ETH) sarebbe facile da giocare per coloro che hanno familiarità con il trading di criptovaluta online o il gioco d’azzardo poiché il processo è lo stesso. Tuttavia, per coloro che sono nuovi a questa rete Ethereum, questo è il modo in cui funziona il poker Ethereum: –

Innanzitutto, ogni utente di un sito di poker online deve avere un portafoglio Ethereum e un indirizzo di portafoglio.

Con l’avvento di ETH, sono stati sviluppati molti portafogli Ether ben noti, ma è consigliabile utilizzare un portafoglio Ethereum legittimo e registrato per motivi di sicurezza. Tieni il portafoglio pronto in modo che i giocatori possano depositare istantaneamente Ether in esso.

Dopo aver aperto un portafoglio, il passo successivo sarebbe quello di acquistare monete Ether. Gli utenti possono utilizzare qualsiasi scambio di criptovalute disponibile online e acquistare ETH, un’opzione migliore, tecnologicamente superiore e avanzata rispetto al mining di Ethereum poiché il mining è meno redditizio e più costoso.

Dopo aver depositato tutto l’Ether necessario, gli utenti possono unirsi a un sito web di poker online legittimo e giocare a poker online. Il sito di poker online Ethereum fornisce all’utente le istruzioni su come depositare e prelevare Ethereum da e verso il portafoglio Ethereum e il sito.

I siti di poker online Ethereum sono semplici da registrare per tutti i tipi di giocatori. I giocatori di poker possono unirsi rapidamente a qualsiasi sala da poker che accetta Ether e iniziare immediatamente la loro esperienza di gioco senza fine.

Ethereum Poker è legale?

Le persone giocano a poker da molto tempo e il gioco ha molte varianti che rendono il gioco d’azzardo a soldi veri avvincente sia nei casinò terrestri che in quelli online. Il poker nei casinò ETH è legale per questo motivo e diverse autorità di gioco d’azzardo li hanno verificati. Giocare su siti di poker popolari è solo una ciliegina sulla torta! Ethereum è legale, e quindi giocare a poker con Ethereum è consentito anche nei casinò online.

Inoltre, giocare a poker nei casinò online non è illegale o contro la legge federale degli Stati Uniti e la stessa nozione si applica ad altre criptovalute. Quindi, i giocatori di poker dovrebbero essere consapevoli del fatto che il gioco d’azzardo con Ethereum è legale e regolamentato.

Perché usare Ethereum per giocare a poker?

Sebbene ci siano stati recenti sviluppi nelle criptovalute, le persone sono ancora scettiche sull’uso a causa delle massicce fluttuazioni del mercato e delle insicurezze relative a questa forma di valuta.

Tuttavia, la cosa migliore dei siti di poker online ethereum è che ETH viene generalmente convertito in una valuta fiat non appena vengono depositati, suggerendo che gli utenti non devono affrontare i rischi legati alle criptovalute.

Se i siti di poker Ethereum puro diventano una vera realtà, molti altri fattori importanti da considerare. I siti di poker online consentono agli utenti di mantenere i loro fondi sicuri e protetti e giocare a poker con Ethereum e altri giochi di casinò di criptovaluta, il che significa che gli utenti devono accettare sia i premi che i rischi dell’utilizzo di Ethereum in un popolare sito di poker.

Vantaggi di Ethereum Poker

Essendo estremamente efficiente, Ethereum è ampiamente accettato da molti siti di poker online. Anche se non tutte le sale da poker online accettano ETH, quelle che lo fanno sono simili a quelle disponibili su altri siti di poker. Per saperne di più sui vantaggi dell’utilizzo del poker Ethereum (ETH), leggi la seguente sezione: –

Transazioni ETH più veloci

Le transazioni che utilizzano ETH tendono ad essere più veloci rispetto ai metodi bancari convenzionali e ad altre criptovalute. Quando un giocatore richiede di trasferire fondi su un sito web di poker Ethereum dal suo portafoglio ETH, di solito ci vogliono secondi per elaborare, il che può essere considerato un vantaggio significativo dell’utilizzo di Ethereum rispetto ad altre opzioni di pagamento in cui il tempo di attesa varia da 1 ora a anche 24 ore per elaborare.

Più economico di altre criptovalute

Ethereum è meno costoso di altri metodi bancari. Di solito, addebitano ai giocatori una commissione di transazione standard, ma le transazioni Ethereum sono completamente gratuite.

Conversioni facili

Mentre giocano su siti di gioco online che accettano ETH e valuta fiat, i giocatori possono convertire ETH nella valuta fiat locale come USD per rendere il gioco d’azzardo più accessibile per giocare con soldi veri a cui di solito i giocatori sono abituati.

Il valore apprezza

Sebbene Ethereum sia una criptovaluta piuttosto volatile, durante le fluttuazioni del valore di Ethereum, viene immediatamente mostrata nel bankroll del giocatore sul sito di poker online. La criptovaluta di solito assiste a tendenze nel suo valore verso l’alto, che tende ad essere redditizio per la maggior parte dei giocatori.

Pro e contro di Ethereum Poker

Pro Contro Offre ai giocatori d’azzardo transazioni anonime. Fluttuazioni dei prezzi. Velocità e pagamenti rapidi. Non è una criptovaluta ampiamente accettata. Enormi offerte bonus, promozioni e giri gratuiti. Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo. Giochi specifici di Ethereum.

Qual è la differenza tra Ethereum Poker e Regular Poker?

Per cominciare, i casinò di poker tradizionali non offrono un processo di transazione facile perché i fornitori devono rispettare specifiche normative di sovraccarico.

Durante la richiesta di prelievo da un normale sito di poker, gli utenti devono attendere che l’operatore lo autorizzi e il periodo di attesa può arrivare fino a 5-6 giorni lavorativi, se non settimane. Quindi, i giocatori devono aspettare molto tempo per ottenere l’accesso alle loro vincite di poker.

Lo svantaggio più comune del normale spazio di poker è che sono altamente regolamentati. Ciò causa ritardi e rende il processo di gioco fortemente invadente. In primo luogo, gli utenti devono verificare la propria identità fornendo informazioni personali come nome, indirizzo, data di nascita e informazioni finanziarie.

In secondo luogo, l’intero processo KYC deve essere completato per iniziare a giocare sui normali siti web di poker, il che implica che gli utenti devono caricare una copia della patente di guida o del passaporto per dimostrare il loro indirizzo. Il processo non solo richiede molto tempo, ma crea anche ostacoli al divertimento del gioco.

Infine, i normali siti di poker sono principalmente associati a ingiustizie e frodi. Molti giocatori credono che gli scambi di poker utilizzino l’intelligenza artificiale e i bot per hackerare qualsiasi gioco e cambiare i risultati a favore degli operatori.

Come Ethereum Poker risolve questi problemi?

In primo luogo, Ether poker può essere giocato su dispositivi desktop e mobili. Le principali criptovalute come Ethereum non sono associate a nessuna banca o governo. Queste entità mancano di regolamentazione, motivo per cui può essere molto vantaggioso giocare ai giochi di poker online di Ethereum.

Ethereum non funziona solo come una semplice valuta digitale, ma offre anche uno spettro di utilità digitali. La rete è innegabilmente la tecnologia blockchain decentralizzata più consolidata e completa. La criptovaluta è stata sviluppata come uno scambio digitale in grado di consentire applicazioni programmabili e contratti intelligenti utilizzando token ETH. Quindi, i siti di poker online che accettano Ethereum offrono professionisti di valore non disponibili sui normali siti web di poker.

Dove giocare a ETH Online Poker?

La maggior parte delle sale da poker online hanno iniziato ad accettare Ether e consentono anche ai giocatori statunitensi di giocare e scommettere sui giochi di poker online. Una tale sala da poker Ethereum offre un forte incentivo e molti altri validi motivi per rendere i migliori giochi e tornei crittografici più semplici per i giocatori.

Questi siti web di poker accettano anche altri metodi di pagamento tradizionali come carte di debito, carte di credito, carte prepagate e portafogli elettronici. Le scommesse sportive di Ethereum di poker online sono state sviluppate per necessità e per la comodità dei giocatori di effettuare depositi e prelievi istantanei e facili utilizzando criptovalute e metodi di pagamento tradizionali.

Alcuni dei siti Web popolari che si rivolgono ai giocatori statunitensi sono quelli che hanno guidato la rivoluzione crittografica. I giocatori possono sempre giocare e scommettere sui siti di poker ethereum specializzati, depositare fondi utilizzando ETH, ma questi depositi vengono convertiti nelle principali valute del conto bancario poiché le sale da poker non hanno tutte le risorse necessarie per fornire giochi di poker online giocati in diverse criptovalute.

Allo stesso tempo, significa anche che i giocatori d’azzardo che depositano ETH possono giocare a tutti i giochi di poker disponibili, dai vari tornei ai tavoli cash. Una volta effettuati i depositi, questi si riflettono nella sezione cassa.

Come iniziare con i siti di poker Ethereum?

Quando Bitcoin, la prima criptovaluta, è apparsa per la prima volta, i clienti erano molto riluttanti a usarli poiché c’era una mancanza di consapevolezza e conoscenza della nuova valuta e il senso di insicurezza stava prevalendo. Tuttavia, vedendo i vantaggi dell’utilizzo delle criptovalute, molti hanno iniziato ad accettare Ethereum e altre monete crittografiche su varie piattaforme come i siti Web di poker Ethereum.

Iniziare con questi siti di poker crittografico richiede solo pochi minuti e la prima cosa che i clienti devono fare è ottenere un po ‘di Ethereum o ETH (i suoi token nativi). Ora, per memorizzare questa valuta ETH, è necessario creare portafogli Ethereum. I popolari portafogli ETH includono Exodus, Jaxx o MyEtherWallet. Questi sono portafogli software.

Gli utenti possono anche utilizzare i portafogli hardware ETH come Trezor o Ledger Nano S. Una volta creatoun portafoglio di criptovaluta, gli utenti possono depositare e archiviare rapidamente le loro monete ETH. Deposita tutti i fondi necessari per iniziare a giocare a poker online Ethereum e ottenere l’azione del cash game.

Pure Ethereum Poker Siti

Virtù Poker

Attualmente, Virtue Poker è il più grande progetto di gioco di poker online interamente basato sulla tecnologia blockchain ETH. Il team dello sviluppatore si sforza di sviluppare una piattaforma di poker completamente decentralizzata in modo sicuro basata su contratti intelligenti. Offre ai giocatori un ambiente dimostrabilmente equo e completamente sicuro in cui non devono preoccuparsi di essere truccati in alcun modo. Anche se questo progetto di gioco di poker sta ancora prendendo forma, Virtue Poker ha ora firmato molti grandi nomi del poker come Dan Coleman, Phil Ivey, Brian Rast e molti altri.

Pokereum

Un altro popolare scambio di poker online Ethereum che è attualmente in costruzione è il Pokereum. Il sito web si basa su una premessa simile a Virtue Poker, ma questa piattaforma non offre le stesse risorse per ottenere i riflettori. Detto questo, il cliente web-based di Pokereum è già pronto per l’uso in modalità demo sul proprio sito ufficiale, quindi gli utenti possono visitare e controllare per saperne di più su questi nuovi siti di poker Ethereum.

Ethereum Poker: Bonus e Promozioni

Con le molte varianti dei siti di poker online Ethereum e quasi tutti legali, i giocatori d’azzardo hanno goduto della migliore e senza soluzione di continuità esperienza di gioco online. Il miglior sito di poker online ha trovato un modo brillante per attirare più giocatori sulla sua piattaforma e tenerli impegnati a lungo, il che è possibile grazie alle offerte di bonus e alle promozioni più generose disponibili su queste piattaforme.

La maggior parte dei siti di poker ether hanno introdotto tornei di poker, mentre altri sono diventati grandi con i loro pacchetti bonus. Queste offerte assicurano che i giocatori ricevano i massimi benefici con la migliore esperienza di gioco dei siti di poker ETH.

Una delle migliori offerte di bonus di poker Ethereum che i giocatori possono utilizzare nei siti web di poker Ether è l’offerta di bonus di benvenuto. Queste offerte sono disponibili in quasi tutti i casinò di poker tradizionali in cui i giocatori ottengono circa un bonus del 100%, il che significa raddoppiare il deposito iniziale.

Tuttavia, i siti di poker Ethereum stanno salendo di una tacca dando un bonus di benvenuto del 200% e talvolta anche più alto. Per questo motivo, i giocatori amano giocare in questi siti di poker Ether. Questi siti consentono loro di iniziare a giocare con denaro aggiuntivo, il che significa che hanno la possibilità di giocare a più giochi e scommesse! I pacchetti bonus di benvenuto sono spesso in bundle con giri gratuiti, e questi sono un ottimo modo per aumentare il bankroll del giocatore fin dall’inizio del loro viaggio di gioco.

Oltre al popolare bonus di benvenuto, il poker Ethereum offre anche una vasta gamma di bonus di deposito e senza deposito, ricarica cashback e molti altri omaggi simili che ravvivano il gioco d’azzardo con l’esperienza crittografica. Tuttavia, si noti che senza soddisfare i requisiti di scommessa, i giocatori non possono ritirare le loro vincite.

Il futuro di Ethereum Poker

Non si può negare che le criptovalute come Ethereum non scompariranno presto. Inoltre, la popolarità delle criptovalute è in aumento e sempre più app e scambi DeFi stanno adottando Ether come metodo di pagamento. Se la moneta Ether può vincere le sue sfide valutarie, può evolversi come valuta golden standard nello spazio del crypto poker. Ha il massimo potenziale per superare anche la popolarità di Bitcoin.

La crescita costante di Ethereum sta raccogliendo più interesse sia dai giocatori di casinò che da quelli di poker. Si noti che il successo di Ethereum significa che le persone sono interessate a saperne di più su questa risorsa crittografica, che può potenzialmente eliminare i problemi di fiducia che le persone hanno ancora. Nel complesso, Ethereum guida indiscutibilmente le sfide che sono attualmente testimoniate nell’arena del poker tradizionale.

Conclusione

Ci sono troppi siti di poker Ethereum sul mercato oggi, e la maggior parte di loro sono legali. Per questo motivo, molti trovano un compito erculeo trovare il miglior scambio di criptovaluta che consenta giochi di poker senza soluzione di continuità e offra interessanti pacchetti bonus e promozioni. Si noti che la maggior parte dei siti di poker Ethereum che accettano Ethereum sono legali e, quindi, gli utenti non devono preoccuparsi di questi tecnicismi.

Domande frequenti

Quali sono i vantaggi di giocare a Ethereum Poker?

Ecco i vantaggi più significativi di giocare a poker Ethereum: –

I giocatori possono giocare in modo anonimo

Prelievi super veloci

Disponibile in ogni paese

Offerte bonus e promozioni

I siti di ethereum poker sono sicuri?

La maggior parte dei siti di poker Ethereum con sede negli Stati Uniti sono legali e offrono sicurezza di alto livello. Quindi, i giocatori non devono preoccuparsi della legittimità e della sicurezza dei loro soldi o informazioni personali.

Qual è il più grande svantaggio dei siti di poker Ethereum?

I maggiori svantaggi di giocare sui siti di poker Ethereum sono: –

Ethereum non è così popolare nei casinò come altre importanti criptovalute come Bitcoin

Molti trovano Ethereum inaffidabile

Piuttosto una valuta volatile

Ci sono commissioni associate ai siti di poker Ethereum?

Sebbene ci sia una commissione nominale associata al ritiro della criptovaluta Ethereum, i depositi sono generalmente gratuiti. La commissione per ogni prelievo varia da un sito di poker all’altro. Quindi, i giocatori dovrebbero sempre leggere i termini e le condizioni del sito prima di registrarsi al casinò.