I migliori siti di scommesse Bitcoin 2022

La digitalizzazione della maggior parte dei casinò e l’introduzione di criptovalute accettate nel mondo si sono completate a vicenda. Entrambi i principali domini da allora sono diventati sincroni tra loro al punto che i casinò online hanno utilizzato le criptovalute come principali modalità di finanziamento.

Essendo uno degli altcoin più popolari, a differenza del dollaro USA, Bitcoin è una scelta comune di metodo di pagamento per il gioco d’azzardo online. Le scommesse su Bitcoin sono una delle principali modalità di gioco d’azzardo sui siti di scommesse basati su criptovalute. Il miglior sito di scommesse bitcoin offre un’enorme varietà di opzioni di gioco e metodi di pagamento, che variano in lievi fattori.

La varietà di giochi è anche piena di opzioni per altri giocatori che desiderano fare gioco d’azzardo online.

Sono disponibili anche siti di scommesse sportive di criptovaluta online. C’è un elenco di scommesse sportive crittografiche da scegliere tra i siti di scommesse sportive online. Attraverso l’espansione del settore, le persone possono divertirsi a giocare ai giochi da casinò online comodamente da casa, con una lunga lista di casinò online internazionali e siti di scommesse di criptovaluta tra cui scegliere dalla tua schedina. I vantaggi offerti dai casinò online includono un generoso bonus di benvenuto e altri tipi di offerte redditizie come un programma di fidelizzazione e un eccellente servizio clienti.

Un bonus di benvenuto è un punto fermo sulla maggior parte dei siti di scommesse bitcoin.

Perché Bitcoin Betting?

Scommettere con BTC in qualsiasi casinò digitale è molto più vantaggioso e vantaggioso per i giocatori d’azzardo. Ci sono alcuni motivi che contribuiscono alla crescente popolarità delle scommesse crittografiche con Bitcoin. Questi vantaggi principali includono fattori chiave come le transazioni crittografiche, l’affidabilità, la velocità e la semplicità con cui raggiungono il processo.

Alcuni dei punti di convenienza sono elencati di seguito: –

Comodità

Il comfort e la facilità di accesso di un sito di scommesse crittografiche sono migliori dei siti di scommesse tradizionali. Le piattaforme di siti di scommesse crittografiche possono essere completamente aperte in quanto è possibile accedere alla criptovaluta in tutto il mondo senza andare fisicamente ai casinò per giocare ai giochi da tavolo online sul sito di scommesse sportive. Oltre all’aspetto del pendolarismo, la possibilità di giocare in qualsiasi casinò crittografico è ampiamente aperta in quanto i siti di scommesse sportive crittografiche e una vasta gamma di siti di gioco d’azzardo sportivo, che hanno sport virtuali, possono essere scelti da qualsiasi opzione globale. Molti dei migliori siti di scommesse ora offrono app mobili per piazzare scommesse dal proprio smartphone e ottenere la migliore versione mobile del sito di scommesse crittografiche.

Poiché la modalità di valuta è completamente decentralizzata, non ci sono ritardi indesiderati nella maggior parte dei casi, incluso Bitcoin cash, e i trasferimenti sono affidabili. Un altro fattore per comodità è la disposizione per ottenere vantaggi come bonus di deposito, bonus di benvenuto, bonus senza deposito del casinò crittografico,ecc.

Anonimato

Essere anonimi per progettazione, bitcoin o qualsiasi altro cripto-asset di scommesse sportive online viene fornito con un livello di anonimato completo intrinseco, che non era il caso in nessuna valuta fiat. Nel caso delle valute fiat, il denaro verrebbe trasferito dalla banca o dalla carta di credito dell’utente e i dettagli del pagamento effettuato o prelevato dai siti di scommesse autorizzati sarebbero individuabili dalla banca e dai fornitori di servizi.

Bitcoin si è sbarazzato di questo elemento in quanto gli indirizzi del portafoglio, anche quando pubblici, possono essere riconoscibili in una certa misura. Questo può essere particolarmente utile quando non si mira a convertire l’asset crittografico in fiat in quanto possono giocare in modo anonimo.

Velocità

Alcuni dei principali siti di scommesse di criptovaluta offrono pagamenti istantanei, mentre i trasferimenti entro 24-48 ore come servizio sono diventati standard in tutto il settore. Effettuare pagamenti di questo tipo ha aumentato la velocità e l’efficienza dei trasferimenti non dipende dai giorni lavorativi (come i trasferimenti fiat) in quanto la tecnologia blockchain bitcoin ha il servizio più attraente e un ulteriore livello di sicurezza fornito attraverso la sua architettura i nodi.

Come scommettere con Bitcoin Lavoro?

Scommettere con Bitcoin funziona in modo simile al denaro fiat senza gli svantaggi di quest’ultimo. L’utilizzo di scommesse sportive bitcoin in questo modo è essenzialmente considerato per bitcoin o qualsiasi altro altcoin supportato come modalità di pagamento senza trattare con le attività supportate da nessuna nazione poiché la tecnologia blockchain è più complicata da configurare rispetto a un pagamento standard con carta di credito. Gli utenti di bitcoin hanno varie opzioni per depositare denaro per il gioco d’azzardo crittografico sul sito di scommesse sportive scelto su tutte le opzioni del sito di scommesse attraverso il saldo depositato nel conto scommesse sui siti di scommesse sportive attraverso cripto-asset come bitcoin. La maggior parte delle piattaforme di prestito offre più di una criptovaluta e bitcoin cash (BCH) è anche una delle opzioni elencate insieme alla carta di credito nei principali siti di gioco d’azzardo bitcoin.

Le scommesse su Bitcoin sono legali?

Le scommesse con Bitcoin sono state dibattute a lungo per la natura delle sue operazioni. La legalità delle scommesse sportive contro bitcoin per le scommesse sportive anonime non è adatta a tutti. Ogni regione ha il proprio set di regolamenti che influenzano le operazioni e la disponibilità dei siti di gioco d’azzardo Bitcoin. Molti paesi guardano a Bitcoin in una luce positiva, ma ce ne sono pochi che ancora non considerano Bitcoin come una valuta reale.

Generalmente, le posizioni geografiche o le nazioni in cui l’uso delle scommesse di criptovaluta e delle scommesse online Bitcoin sono legali, le scommesse sportive con Bitcoin tendono ad essere consentite in quei luoghi.

Alcune piattaforme selezionate o siti di scommesse crittografiche potrebbero avere regolamenti diversi in ogni regione in cui sono presenti. È sempre un approccio eccellente per ricercare a fondo la legalità dei siti di gioco d’azzardo crittografico per la propria area locale prima di investire denaro nei migliori siti di scommesse crittografiche.

Suggerimenti per scommettere su Bitcoin

Sebbene la maggior parte dei giochi e degli aspetti delle scommesse con Bitcoin siano simili alle scommesse online con denaro fiat, alcuni punti non devono essere trascurati durante il passaggio attraverso i siti di scommesse online. Questi fattori possono essere basati su vari aspetti delle scommesse BTC. La natura delle migliori risorse crittografiche, l’esperienza che si potrebbe avere nel trattare con i migliori siti di scommesse BTC, l’affidabilità della piattaforma, i dettagli del trasferimento e altre politiche dei siti di scommesse sportive che potrebbero entrare in gioco. Alcuni di questi sarebbero i seguenti: –

Continua a controllare il prezzo

Poiché Bitcoin è un altcoin, il suo valore fluttua per quanto riguarda le valute legali e i mercati sportivi sono altamente volatili. È essenziale tenere sempre d’occhio o prestare attenzione al rispettivo valore dell’asset quando si ha a che fare con i casinò. Un improvviso aumento o calo del prezzo del bitcoin potrebbe comportare una linea di fondo meno redditizia o diminuire il valore dei rendimenti. Lo scambio tra altcoin per continuare le soluzioni di gioco d’azzardo sportivo senza perdere valore può essere una buona alternativa per gli esperti.

Usa la tua conoscenza delle scommesse Bitcoin eSports

Le scommesse sportive ed eSports con Bitcoin hanno anche molte opzioni per i siti di scommesse sportive crittografiche. Qualsiasi conoscenza o intuizione esistente potrebbe aiutare qualsiasi scommettitore a vincere alla grande sul casinò crittografico, e aiuta anche a fare un’ipotesi migliore, che potrebbe non essere possibile per tutte le persone che fanno parte del pool di scommesse sportive sui migliori siti di scommesse bitcoin.

Tasse

In alcuni casi, un casinò online potrebbe addebitare commissioni di prelievo che possono anche influenzare le vincite che si possono prelevare dalla piattaforma. I migliori siti di scommesse Bitcoin non sempre addebitano una commissione, ma in alcuni casi, i casinò online accettano prelievi a un tasso limitato e le transazioni Bitcoin potrebbero essere limitate se una commissione è assente. Prestare attenzione alle commissioni di transazione prima di investire sarebbe senza dubbio utile per coloro che sono sicuri con le loro scommesse gratuite a giochi o eventi sportivi alla schedina in quanto sono anche velocissimi.

Confronta le quote

Le buone quote giocano un ruolo importante mentre si sceglie tra i migliori siti di scommesse bitcoin a causa di due elementi chiave. Non tutti i casinò online avrebbero gli stessi migliori giochi crittograficidimostrabilmente equie i tassi di pagamento sarebbero diversi. Anche se questo non è un rompicapo, può offrire approfondimenti sulle grandi probabilità che ci si può aspettare dai migliori siti di scommesse crittografiche.

Le opzioni di scommesse sportive crittografiche sono solitamente libere da questo problema in quanto l’esito dell’evento non sarebbe deciso dal sito di scommesse in alcun modo immaginabile. Alcune piattaforme sono note per mostrare le quote minime al momento di fare scommesse crittografiche nelle migliori scommesse sportive bitcoin.

Usa un sito di scommesse Bitcoin affidabile

I siti di scommesse bitcoin affidabili tendono sempre ad essere quelli che sono affidabili e sono noti per offrire una buona esperienza di scommessa per i giocatori del mondo del gioco d’azzardo moderno. La solida reputazione di un sito di scommesse bitcoin o di qualsiasi gioco d’azzardo crittografico può essere determinata attraverso siti di recensioni di terze parti o altre piattaforme. L’esperienza di scommessa di criptovaluta di altri utenti mostrerebbe alcuni dettagli sul processo e su cosa ci si può aspettare quando si sceglie di fare sport e sito di scommesse eSports.

Scegli il portafoglio Bitcoin adatto

Ottenere i dettagli giusti è sempre fondamentale per una grande esperienza, e lo stesso vale per il processo di gestione dei principali eventi sportivi e delle opzioni crittografiche di scommesse sportive in una sezione di scommesse sportive bitcoin. Mentre tutti i portafogli bitcoin memorizzerebbero l’asset, non tutti sarebbero supportati dalle piattaforme. Si consiglia di scegliere un portafoglio caldo compatibile con il bookmaker bitcoinselezionato. Le caratteristiche o le caratteristiche del portafoglio crittografico corrispondono ai desideri di molti giocatori d’azzardo. Dai un’occhiata alle recensioni di scommesse sportive bitcoin e scegli il meglio.

Mentre hai a che fare con altre attività come bitcoin cash, è meglio considerare un portafoglio multi-valuta. Ci sono molti altri siti di scommesse sportive Bitcoin che danno l’opportunità di fare scommesse gratuite.

Controlla le leggi

Andare oltre le leggi e i regolamenti locali non sarebbe consigliato e ingombrante. Si consiglia sempre di considerare la legalità delle scommesse BTC su giochi con croupier dal vivo, slot di criptovalutae altre opzioni. Anche se i bookmaker di bitcoin e le migliori scommesse sportive crittografiche sono legali in una regione, l’ampio elenco delle migliori scommesse sportive crittografiche supportate non sarebbe lo stesso. Quasi tutte le principali scommesse sportive accettano Bitcoin e visitare il sito di scommesse della maggior parte dei casinò crittografici confermerebbe le restrizioni e la disponibilità della piattaforma.

Conoscere i rischi

Come il gioco d’azzardo con metodi convenzionali, ci sono molti rischi coinvolti in qualsiasi scommessa crittografica e scommesse sportive bitcoin. Le probabilità minime di vincere alla grande, il tasso di pagamento, i requisiti di scommessa, la perdita di valore sulla criptovaluta, la possibilità di prelevare dal casinò o inviare il denaro all’indirizzo del portafoglio crittografico sbagliato sono solo alcuni dei rischi associati a una scommessa bitcoin.

I giocatori dovrebbero sempre comprendere tutti i rischi coinvolti prima di iniziare a scommettere su qualsiasi presunto miglior bookmaker bitcoin o miglior casinò bitcoin su base regolare. Mentre i vantaggi come i bonus di benvenuto e il bonus di iscrizione sembrano allettanti, spesso possono venire con criteri e requisiti che possono essere difficili da eguagliare per una semplice possibilità di ottenere un bonus di benvenuto.

Nozioni di base sulle scommesse bitcoin

Linea di denaro

La linea di denaro è uno dei modi più comuni e più semplici per scommettere sul sito di scommesse sportive crittografiche. Questa popolare scelta di scommesse sportive è popolare tra gli scommettitori di bitcoin nuovi, ricreativi e stagionati, ed è uno dei metodi più semplici per piazzare una scommessa sulla scommessa sportiva perché stai solo scommettendo sul fatto che la squadra vincerà o perderà.

Quote La Shark’s Moneyline Betting Guide passerà attraverso le varie scommesse money line disponibili. Perché e come un bookmaker crittografico presenterebbe le quote competitive e come la linea di denaro varia da altre alternative di scommesse sportive come spread di punti e totali per tali sport.

Diffusione punti

Con una scommessa spread bitcoin, i trader decidono se credono che il prezzo del bitcoin aumenterà o diminuirà, e i profitti o le perdite sono fatti in base al fatto che la loro previsione sia valida. Maggiore è la variazione del prezzo, maggiore è il profitto o la perdita del trader quando l’affare è concluso. Questa scommessa sugli sport deve essere piazzata con attenzione dai principianti a causa degli intricati dettagli richiesti.

Parlays

Il prossimo sarebbe parlay scommesse che diventano più popolari con ogni momento che passa. Queste scommesse sono presenti sui giochi più popolari, principalmente gli sport, in cui gli scommettitori sportivi Bitcoin possono far parte di un’unità degli scommettitori che fanno la stessa scommessa, combinando il loro valore totale e consentendo una vincita più grande. Si può considerare una buona opzione per i nuovi utenti decidere in base al loro consenso scommettendo con le criptovalute.

Futures

I futures sono le opzioni bancarie che consentono agli utenti di scommettere sugli sport senza possedere il bitcoin per il gioco d’azzardo. Queste scommesse sportive non sono limitate agli utenti VIP nell’ambito di qualsiasi programma VIP che giocano online, ma preferiscono piazzare scommesse sportive per più bonus bitcoin basati sul contratto intelligente. Queste non sono tra le scommesse comuni sui siti di gioco d’azzardo BTC e sono più nuove nella loro disponibilità.

Trovarobe

Gli oggetti di scena sono alcune delle scommesse più insolite per qualsiasi sito di scommesse sportive crittografiche e trovare il miglior casinò bitcoin per giocare online potrebbe essere più impegnativo di altre scommesse. Le scommesse prop possono offrire un eccellente bonus di scommesse bitcoin attraverso le vincite e si basano su alcuni degli eventi particolari durante il gioco o gli eventi dal vivo. Questi sono diversi dalle scommesse sportive piazzate sul risultato del massiccio evento di scommesse sportive. Gli oggetti di scena sono anche alcune delle scommesse più insolite presenti su un particolare e diversificato bookmaker.

Scommesse live

Queste sono le scommesse che si devono giocare online mentre si è impegnati nelle scommesse sportive Bitcoin. Le scommesse live si basano sugli aspetti in corso della partita e possono cambiare in qualsiasi momento. Le scommesse live sono alcune delle scommesse che sono più comuni per le scommesse di criptovaluta sugli eSport rispetto ad altri sport come NBA, Baseball, Gold, ecc.

Scommesse Bitcoin Vs Scommesse Tradizionali

L’esperienza di gioco attraverso le scommesse sportive crittografiche o le scommesse convenzionali può essere molto diversa. Spesso può determinare se l’utente sarebbe un giocatore frequente che visiterebbe i siti di scommesse sportive Bitcoin o meno. Queste esperienze possono differire in modo significativo in quanto i passaggi distinti rendono uno più conveniente dell’altro.

A parte i giocatori che non erano assolutamente in grado di competere con i tempi che cambiavano, le persone non giocavano online. La disponibilità delle opzioni è abbondante anche sui migliori siti di scommesse bitcoin poiché le piattaforme online abbinate a diversi bonus bitcoin richiedono meno architettura fisica. Le opzioni includono bonus bitcoin e promozioni regolari come un bonus di iscrizione, un bonus sul primo deposito, un bonus di benvenuto, un bonus di iscrizione e molti altri bonus.

Pro e contro

Pro Contro

Si può scommettere bitcoin da tutto il mondo e giocare online senza visitare il casinò per iniziare a scommettere. Alcuni siti di scommesse bitcoin potrebbero essere limitati nelle regioni in cui le scommesse sportive bitcoin sono legali, ostacolando l’utilizzo.

L’elenco dei giochi dal vivo, le opzioni di scommesse sportive crittografiche sono abbondanti su qualsiasi scommessa sportiva online durante le scommesse. I fondi minimi di deposito bitcoin associati su alcuni siti di scommesse bitcoin potrebbero rivelarsi un ostacolo in alcuni casi.

L’elenco di promozioni esclusive come bonus di deposito, bonus di benvenuto, bonus di ricarica, bonus di iscrizione, bonus di partita, bonus bitcoin, bonus extra, club VIP sotto programma VIP, ecc., Sono altamente allettanti e possono offrire un’enorme possibilità di vincita gratuita dalle scommesse bitcoin gratuite. Una mancanza di comprensione completa di tutti i processi per ottenere un bonus o effettuare un trasferimento può portare a un processo difficile.

Il trasferimento dei pagamenti in bitcoin è rapido, non sempre specifico per il trasferimento di denaro utilizzando le opzioni bancarie tradizionali. Gli utenti non devono condividere le proprie informazioni personali. Se uno non ce l’ha per il bonus di deposito, il processo iniziale di acquisto di bitcoin sarebbe un sostanziale passo in più prima di tentare la fortuna con le vincite nel metodo di deposito.

Scegliere i migliori siti di scommesse Bitcoin

I giocatori d’azzardo preferiscono giocare online dovrebbero considerare alcuni fattori prima di scommettere su una vasta gamma di sport e altri utenti bitcoin. Questi fattori potrebbero contribuire all’esperienza utente complessiva, al tasso di vincite, ai depositi bitcoin, ai prelievi veloci, ecc.

Diritto di licenza e regolamenti

Le licenze e i regolamenti svolgono un ruolo vitale nel funzionamento di qualsiasi casinò del settore del gioco d’azzardo bitcoin e avere regolamenti rende anche le piattaforme più responsabili. Le regole e le politiche locali potrebbero differire da regione a regione, il che influisce sul casinò in termini di bonus.

Depositi e limiti di prelievo

I limiti minimi e massimi sui depositi e prelievi di bitcoin costituiscono anche una cosa cruciale da considerare in un casinò dopo aver continuato a comprare bitcoin. I limiti di prelievo possono essere basati su vari elementi come le durate temporali (a settimana, al mese, ecc.), I primi depositi e questi devono essere considerati. I prelievi di Bitcoin tendono ad avere più limiti nella maggior parte dei casi, i depositi e i prelievi di bitcoin arrivano come un cannone sciolto nel metodo di deposito.

Supporto Quick Player

Gli utenti di Bitcoin possono aspettarsi supporto per i giocatori veloci su una manciata di casinò crittografici online, anche se nessuno sarebbe la migliore piattaforma. Un giocatore veloce è uno strumento digitale che può aiutare nello streaming di feed online di giochi imminenti come il miglior poker crittografico ecc. Un giocatore veloce può anche essere collegato alle piattaforme crittografiche che hanno giochi esclusivi online e slot machine che spesso offrono giri gratuiti come bonus per attirare più giocatori.

Metodi di pagamento aggiuntivi in criptovaluta

Sebbene non tutti i casinò abbiano la possibilità di risorse fiat e cripto, alcune delle piattaforme che consentono agli utenti il modo migliore per scommettere sugli sport utilizzando i vantaggi della scommessa bitcoin hanno la possibilità di utilizzare metodi di pagamento alternativi. Queste modalità di pagamento aggiuntive accettano Bitcoin e potrebbero includere altre criptovalute, come ETH, XRP, LTC, Bitcoin Cash, Binance Coin, Bitcoin gold, Infinity Economics, CAD, ecc.

In rari casi, le funzionalità dei siti di gioco d’azzardo Bitcoin hanno incluso la disposizione di acquistare bitcoin direttamente dai loro siti di scommesse live senza dover accedere a uno scambio di criptovaluta affidabile per acquistare bitcoin dall’esterno del sito di scommesse.

Risorse per principianti

Le piattaforme leader hanno diverse risorse per i principianti che possono aiutarli a familiarizzare con i dettagli del gioco d’azzardo online sui rispettivi casinò prima di autorizzarli a fare regolarmente una scommessa crittografica. Queste risorse possono includere istruzioni dettagliate, guide alle scommesse bitcoin per il gioco responsabile e tutorial per il loro servizio.

I modi più veloci per prelevare Bitcoin e depositare Bitcoin

Al giorno d’oggi, è possibile richiedere bonus di deposito extra e prelievi istantanei dal casinò completati entro 24-48 ore. Questi possono essere tanto veloci quanto istantanei per alcuni casi quando si effettuano depositi. Anche i depositi crittografici sono di solito istantanei, tra le altre caratteristiche, e tendono anche ad essere più veloci dei prelievi di bitcoin in alcuni casi per gli scommettitori.

Offerte di pacchetti di benvenuto Bitcoin

L’elenco delle offerte di bonus o qualsiasi pacchetto di bonus in corso dovrebbe essere considerato in quanto questi costituiscono le caratteristiche principali e di sicurezza delle scommesse sui bitcoin. Un bonus può essere mascherato da uno qualsiasi dei vantaggi o varie promozioni per criptovaluta, come un bonus di deposito, bonus di benvenuto, bonus boost e molti altri bonus di deposito insieme a vantaggi VIP associati a un servizio. Un codice bonus o un codice promozionale da registrare porterebbe anche extra per i nuovi utenti prima ancora di effettuare una transazione utilizzando Bitcoin in alcuni siti di criptovaluta che accettano bitcoin.

La più ampia gamma di mercati di scommesse Bitcoin

I casinò ibridi e i siti Web internazionali sono diventati i più grandi mercati sportivi per scommesse live, bitcoin, utilizzando bitcoin per investire, depositare e prelevare o pagare, ecc. Questi mercati delle scommesse live sono solitamente inondati di utenti, il che garantisce un ampio montepremi e un afflusso di denaro che manterrebbe a galla i casinò e fornirebbe più incentivi. È fondamentale tenere d’occhio i siti di scommesse bitcoin ideali e migliori su tutta la gamma nel mercato del gioco d’azzardo.

Sicurezza a tenuta di serratura

Il trading o le scommesse online comportano il rischio intrinseco della sicurezza informatica. I giocatori devono sempre considerare che i siti di scommesse bitcoin di sicurezza sono mantenuti per garantire agli scommettitori di scommettere e effettuare transazioni. Quindi tutti i depositi di bitcoin sono tenuti in celle frigorifere con la struttura del portafoglio bitcoin e sono in un posto sicuro. I clienti di qualsiasi casinò devono sempre cercare pratiche di sicurezza standard del settore come la crittografia SSL (un’ottima opzione per coloro che non vogliono condividere le proprie informazioni personali), la conservazione a freddo e una 2FA (autenticazione a due fattori) che farebbe anche parte dei vantaggi del servizio offerto dai siti di scommesse crittografiche.

Assistenza clienti

L’affidabile team di assistenza clienti ti aiuta con tutto ciò di cui hai bisogno, dalla registrazione a ogni Bitcoin cash out. Il servizio di assistenza clienti di qualsiasi casinò non dovrebbe mai essere trascurato. Iniziare con bitcoin su qualsiasi piattaforma non sarebbe solo senza un team di assistenza clienti reattivo o forse in caso di problemi che si potrebbero incontrare, anche se legati ai giochi da casinò o a se stessi. La mancanza di una buona esperienza con l’assistenza clienti può spesso rivelare molto sui migliori siti di scommesse Bitcoin, che dovrebbero essere considerati prima di effettuare il deposito bitcoin.

Cose da sapere prima di scommettere su BTC

Anche se non tutti i dettagli possono essere appresi in un solo momento, alcuni punti salienti devono essere noti e assicurati di tenere a mente prima di scommettere (o effettuare un deposito minimo e un prelievo) sulle slot moderne o su qualsiasi gioco imminente che utilizza bitcoin.

Come iniziare con i siti di scommesse Bitcoin?

Se sei nuovo a Bitcoin ma ti piace l’idea di provare qualcosa di diverso per entrate aggiuntive, la prima cosa che attirerà il tuo interesse è scommettere con BTC. I migliori siti di scommesse bitcoin sono veloci, affidabili e veloci da navigare. Le scommesse BTC non sono così complicate come potrebbe sembrare. Ecco come puoi iniziare: –

Scegli Bitcoin Wallet

Il processo inizierebbe utilizzando i vantaggi di vari portafogli bitcoin online. I nuovi giocatori devono cercare portafogli che consentano loro il giusto utilizzo per il loro scopo e devono anche supportare il sito web del casinò preferito per fare la loro prima scommessa.

Scegli Bitcoin Sportsbook

Dopo aver selezionato il portafoglio digitale, il passo successivo sarebbe quello di scegliere tra la maggior parte delle principali scommesse sportive online accettare Bitcoin o casinò e fare la tua prima scommessa. L’opzione migliore sarebbe quella di ricontrollare tutte le scelte disponibili per selezionare Bitcoin dal sito web ideale di scommesse sportive Bitcoin.

Accedi alla cassa

Una volta selezionati il portafoglio e le scommesse sportive BTC, gli utenti devono creare un account e accedere al proprio conto scommesse con il sito Web e trovare l’opzione di pagamento. I nuovi giocatori possono aggiungere denaro per scambiare denaro con il casinò online dalle opzioni di deposito minimo o dalla sezione di pagamento su Bitcoin sportsbook.

Scommetti e vinci

I fondi depositati nel conto scommesse sul sito di gioco d’azzardo Bitcoin possono ora essere utilizzati per fare una scommessa o vogliono scommettere con bitcoin dalle migliori opzioni che gli scambi crittografici online forniscono agli utenti.

Come piazzare una scommessa usando Bitcoin?

La vasta gamma di tutti i giochi e gli eventi sportivi virtuali è mostrata sulla homepage della maggior parte dei casinò. Gli utenti possono fare clic sul gioco in cui vogliono scommettere con Bitcoin sugli sport e selezionare Bitcoin tra le varie iterazioni di gioco disponibili. Nel caso di giochi con croupier dal vivo, gli utenti possono scegliere i tavoli in base al prezzo di ingresso su Bitcoin sportsbook.

Dove piazzare scommesse con Bitcoin?

Piazzare scommesse sul casinò diventa parte della liquidità del marchio, e solo quando un giocatore desidera incassare dal sito web il pool sarebbe interessato. Nel caso in cui gli utenti perdano la scommessa, il denaro viene incamerato nel tesoro della casa.

Regole di scommessa Bitcoin

Le regole e i vantaggi delle scommesse con BTC sono simili alle opzioni convenzionali. Le regole del gioco sono essenzialmente le stesse, ma tieni presente che l’aggiunta di criptovaluta ha introdotto un nuovo livello di dettagli. Le regole per trattare con le criptovalute includono politiche interne del marchio o di un casinò che richiede anche uno sguardo ravvicinato prima di registrarsi con un codice promozionale per effettuare un primo deposito al miglior bookmaker bitcoin.

Ad esempio, alcuni dei migliori siti di scommesse bitcoin hanno un valore minimo per i siti di scommesse sportive Bitcoin o i giochi da casinò. Un’altra regola che è stata frequentemente osservata nel settore è che gli individui possono ritirare le vincite solo attraverso lo stesso formato e mezzo utilizzato per i depositi veloci. Questa regola è mantenuta per limitare il riciclaggio di denaro.

Depositi e prelievi sui migliori siti di scommesse Bitcoin

Processo di deposito

Il processo per depositare prima bitcoin attraverso le opzioni di deposito su un sito di gioco d’azzardo crittografico ha molti vantaggi e inizia con la selezione della piattaforma giusta per giocare e transazioni. Gli utenti devono selezionare un sito Web di scommesse di criptovaluta e passare attraverso il processo di registrazione per diventare membri. Una volta fatto questo, il passo successivo sarebbe quello di collegare il portafoglio bitcoin con il sito Web di criptovaluta, utilizzare bitcoin e fare le transazioni sicure e veloci, effettuando depositi veloci al massimo scommesse sportive bitcoin che accettano depositi all’istante.

Processo di prelievo

Il processo di prelievo è simile ai depositi veloci in molti modi. Una volta effettuato l’accesso, i nuovi giocatori possono fare clic sui prelievi scegliendo il metodo di pagamento (ETH, XRP, LTC, Bitcoin Cash, Binance Coin, Bitcoin gold, Infinity Economics) nella sezione di pagamento. Il follow-up sarebbe quello di inserire l’indirizzo del portafoglio crittografico per inviare bitcoin utilizzando un codice promozionale QR e prelevare l’importo.

Requisiti di scommessa delle scommesse online Bitcoin

Mentre questo non è applicabile su tutti i siti di scommesse bitcoin, alcuni hanno un requisito di scommessa da soddisfare se si desidera ottenere vari vantaggi sul casinò. I requisiti di scommessa possono anche essere un criterio per determinare l’idoneità per il bonus della prima, 2a, 3a e fino alla 4a partita.

Ci si può aspettare che la gamma inferiore del requisito sia bassa come 10x per alcune delle principali piattaforme di scommesse crittografiche, mentre può essere alta come 70x su altri casinò. Questi requisiti possono ridurre ulteriormente l’enorme numero di utenti bitcoin idonei per il bonus di benvenuto. La scommessa totale richiesta per soddisfare questo può essere considerata la somma dell’importo del bonus e il prodotto del primo deposito volte il requisito di scommessa.

Vale la pena scommettere Bitcoin?

Scommettere con BTC su casinò online e altri siti ha i suoi rischi e problemi. Tuttavia, la maggior parte dei benefici supera i contro. Ad esempio: –

Gli utenti rimangono anonimi

L’anonimato è una grande preoccupazione per alcuni utenti e la crescente tendenza alla censura ha mostrato i vantaggi di altre criptovalute nuove e accettate. Le transazioni crittografiche sono molto più private, il che avvantaggia in modo significativo le scommesse anonime.

Transazioni istantanee

La crescente popolarità e l’infrastruttura di altcoin e altri metodi per i pagamenti online hanno portato a una perfetta integrazione delle valute con i siti Web con tempi di prelievo molto inferiori. Ciò implica transazioni istantanee e rapide tra le parti, aggiungendo maggiore comodità al processo. Le commissioni di transazione sono addebitate dalla rete bitcoin.

Grandi offerte bonus

Per attirare più utenti, i casinò online che accettano bitcoin offrono grandi promozioni e grandi bonus di deposito come un bonus di benvenuto. L’elenco delle offerte di bonus regolari include un pacchetto di bonus di benvenuto, bonus di prima partita, bonus boost e altri bonus crittografici. Le opzioni per ottenere scommesse gratuite o giri gratuiti per le slot machine sono anche comunemente osservate offerte di bonus di benvenuto nelle migliori scommesse sportive bitcoin.

Quote competitive di scommesse Bitcoin

Le piattaforme che hanno giochi dimostrabilmente equi e grandi eventi sportivi forniscono ai giocatori d’azzardo quote competitive in cui l’affidabilità può essere verificata. Trattare con una vasta base di utenti consente ai casinò bitcoin di fornire un bonus pesante, in particolare il bonus di benvenuto. Una vasta base di utenti si traduce anche in più occhi sulle migliori probabilità.

Enorme selezione di giochi

Non essendo limitati dalle dimensioni dei casinò fisici, le loro controparti di scommesse online hanno stretto partnership con vari fornitori di giochi. Ciò si traduce in un fenomeno in cui la maggior parte dei casinò ha una pletora di giochi tra cui scegliere e provare il proprio colpo alle vincite utilizzando le altre criptovalute accettate su Bitcoin sportsbook.

Incredibili design del sito

La crescita dei loro sforzi ha permesso alle migliori scommesse sportive bitcoin di investire pesantemente nell’esperienza di gioco e nell’interfaccia utente. Le principali piattaforme con scommesse sportive BTC hanno un design grafico coinvolgente con un’interfaccia utente nitida e fluida, con conseguente navigazione senza soluzione di continuità (che è facile da usare) in tutto il casinò con un’esperienza di gioco senza ritardi.

Il futuro delle scommesse BTC

Mentre sempre più nazioni in tutto il mondo iniziano con le scommesse e molte scommesse sportive più votate accettano bitcoin insieme ad altre criptovalute stanno rendendo legale il gioco d’azzardo Bitcoin, i mercati sportivi per le scommesse bitcoin sono destinati a crescere moltissimo dalla sua attuale statura, per quanto grandioso possa essere al momento. L’aumento dei prezzi del bitcoin nelle ultime settimane ha solo suggerito una presenza più sostanziale dell’asset mentre il mondo si prepara alla transizione verso finanze decentralizzate. Poiché i casinò tradizionali (senza bonus di benvenuto) non sono in competizione per scommettere con bitcoin, le scommesse sportive più votate crescono esponenzialmente.

Conclusione

Le scommesse su Bitcoin sono uno dei settori in più rapida crescita con poca o nessuna concorrenza. Gli utenti interessati hanno un’enorme varietà e diversità di opzioni tra cui scegliere. Le possibilità per vari aspetti possono variare dai giochi di scommesse live ai migliori giochi da tavolo, metodi di pagamento convenienti, meno tempi di prelievo, alle promozioni in corso per i clienti esistenti. I casinò che accettano bitcoin e prendono scommesse su bitcoin per i depositi sono dotati di trasferimenti veloci per effettuare un deposito minimo o scegliere di prelevare.

I clienti possono registrarsi sulle piattaforme e iniziare a utilizzare il servizio e le funzionalità tramite criptovaluta in pochi minuti su un supporto sicuro su Bitcoin sportsbook. La maggior parte dei casinò ha opzioni per le slot moderne e per utilizzare Bitcoin, che attira un gran numero di utenti. No alle commissioni basse (in alcuni casi) ha fornito ulteriori vantaggi per questo tipo di gioco d’azzardo bitcoin oltre ai grandi bonus e vantaggi.

Domande frequenti

È sicuro piazzare scommesse con BTC?

Sì, la scommessa BTC piazzata su un casinò affidabile e autorizzato è sicura e la maggior parte di essi funziona anche su algoritmi di prova della puntata. Si consiglia agli utenti di scegliere una piattaforma rinomata per giocare.

Le scommesse sportive Bitcoin sono legali negli Stati Uniti?

La legalità delle scommesse sportive online potrebbe variare da luogo a luogo. Anche se sì, ci sono alcune delle migliori scommesse sportive bitcoin a cui i residenti negli Stati Uniti possono accedere.

Bitcoin è un’unica criptovaluta accettata nelle scommesse sportive online?

No, la maggior parte della piattaforma di criptovaluta offre di supportare più criptovalute al meglio le scommesse sportive Bitcoin, il che può aggiungere alla comodità della migliore esperienza del sito web.

Ci sono commissioni di transazione quando scommetti con Bitcoin?

Ogni piattaforma non addebita commissioni di trasferimento, ma alcune prendono una piccola percentuale, specialmente per il processo di incasso dal casinò.

Chiunque può usare Bitcoin per scommettere online?

Gli individui maggiorenni e in possesso di bitcoin possono scegliere tra qualsiasi casinò online, effettuare un deposito e un prelievo bitcoin e iniziare a scommettere con il gioco responsabile attraverso il pacchetto di benvenuto delle scommesse sportive Bitcoin facendo clic su Iscriviti o registrati.