Previsione prezzo Yearn Finance (YFI) 2022, 2026

Come criptovaluta appena lanciata costruita sulla blockchain di Ethereum, Yearn Finance è anche conosciuta come yEarn per l’aggregazione dell’agricoltura del rendimento. Lanciato ufficialmente il 17 luglio 2020 da Andre Cronje, Yearn Finance sembra essere una delle monete finanziarie decentralizzate più preziose.

È anche noto per essere una piattaforma che massimizza le entrate guadagnate attraverso le risorse digitali dall’agricoltura del rendimento. Controlla questa panoramica prima di iniziare con una previsione dettagliata dei prezzi YFI.

Più popolare come il token yEarn, Yearn Finance ha un crescente seguito di fan con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti percentuali annuali ed è anche rinomato come APY per i suoi prestigiosi utenti. Noti per detenere il riconoscimento per un prestigioso progetto decentralizzato, i token Yearn Finance sono utilizzati dagli utenti come yUSDC, yUSDT e yDAI durante l’esecuzione di varie transazioni come il deposito di fondi, ecc.

Con l’aiuto di YFI Tokens, gli utenti possono anche guadagnare commissioni di prestito e commissioni di trading.

Sotto l’ombrello di yEarn, una moltitudine di monete stabili ottiene supporto, vale a dire DAI, USDC, USDT, TUSD e sUSD e vengono anche spostate tra più protocolli DeFi supportati come Compound, Aave, dYdX e Curve, sulla base del quale asset pool offre il rendimento più alto.

Quindi, possiamo comprendere varie attività di Yearn Finance con le più importanti che sono una di un prestatore di cambio di profitto per aumentare i rendimenti di prestito, fungendo da facilitatore per scambi di monete stabili, liquidatore automatizzato a capitale zero per Aave e quello di creare caveau per le esigenze di prestito e prestito relative ai contratti intelligenti.

Le categorie chiave da scegliere sopra le categorie sono segmentate in: “Guadagna”, “Zap”, “APR” e “Vault”. Si può sottolineare che Yearn Finance come piattaforma funge da catalizzatore per promuovere le stablecoin tramite prestiti e prestiti attraverso Curve Finance e allo stesso tempo ottimizzare la liquidità del pool con gli asset digitali.

Vale la pena ricordare che l’intero ecospazio di DeFi by Yearn è gestito in modo efficiente ed efficace. Il token YFI gioca un ruolo chiave qui.

Attualmente, questo prezzo della moneta digitale è di circa $ 29.730 con una capitalizzazione di mercato di $ 1.091.779.333. Il volume degli scambi di 24 ore si attesta a $ 251.972.676 con un’offerta circolante di 36.635 YFI.Yearn Finance: dati storici e analisi tecnica

Fondata di recente nel febbraio 2020, Yearn Finance ha avuto un grande team di professionisti dedicati che sono esperti nel mercato delle criptovalute. L’anno scorso si è rivelato straordinariamente positivo per Yearn Finance nonostante gli effetti della pandemia. Sebbene la moneta abbia rallentato un po ‘nella seconda metà dell’anno passato, ha raccolto una grande spinta terminando l’anno 2020 con un enorme guadagno.

Da allora, non c’è stato alcun ripensamento per Yearn Finance in quanto ha mantenuto un prezzo di $ 29.730 in tutto secondo le ultime notizie. Di seguito è riportata la previsione quinquennale che illustra il portafoglio di rischio YFI e lo scenario di investimento previsto per l’analisi del mercato crittografico basato su grafici giornalieri e notizie di mercato che danno origine e caduta del prezzo più alto di tutti i tempi del token DeFi di Yearn Finance.

Previsioni sui prezzi di Yearn Finance: 2021-2025

Tutto sommato, la tendenza YFI è stata piuttosto aggressiva portando a un percorso molto ottimistico. La moneta può crescere a passi da gigante, specialmente per le alleanze. Nuove partnership porterebbero YFI alla ribalta rendendolo il centro della scena per gli investimenti e una criptovaluta socialmente stimata.

Nel mondo delle criptovalute come YFI, potrebbero esserci previsioni di miracoli, potrebbe esserci magia anche a breve termine. Sulla base degli aggiornamenti delle notizie, non sarebbe un’esagerazione che questa criptovaluta a prezzi potrebbe rompere tutte le barriere e resistere alla prova del tempo, scalando al di sopra del suo precedente massimo storico.

Con un po ‘ di pazienza e mantenendo alte le speranze nei prezzi a lungo termine, gli investitori possono aspettarsi un tempo di risposta entro la fine del 2025, poiché l’adozione di YFI crescerebbe esponenzialmente, quando non sarebbe più un concorrente ingenuo nel mondo delle criptovalute, ma un giocatore esperto. La funzionalità di una criptovaluta definisce i suoi prezzi e non la sua origine epica. Diamo un’occhiata alle previsioni sui prezzi delle criptovalute con cui i trader possono prendere una decisione corretta per acquistare Yearn Finance.

YFI Prezzo Previsione 2021

Se tutti i mercati diventano favorevoli, questa risorsa digitale è destinata a rompere tutte le barriere e ad esibirsi in modo esuberante scalando il picco come sopra. Trasgredendo tutte le limitazioni nel corso del prossimo anno, mostrerebbe sicuramente segni di fortuna. Sostenuto da solidi contratti intelligenti, il prezzo di Yearn Finance potrebbe facilmente toccare $ 45.300 entro la fine dell’anno 2021.

YFI Prezzo Previsione 2022

Considerando che non ci sono scossoni improvvisi o un percorso sassoso per i mercati delle criptovalute, YFI è pronta ad affermare la sua forte posizione di attrazione principale tra la sua comunità di investitori. La strada da percorrere è piena di petali a condizione che la fiducia degli investitori continui a prosperare con conseguente spinta importante al prezzo che lo porta ad attraversare tutte le barriere scalando $ 52.800.

YFI Prezzo Previsione 2023

YFI ha stabilito una rete veloce e affidabile e funziona con l’esperienza utente del prodotto. Queste caratteristiche possono aiutare la moneta YFI a ottenere un prezzo molto più alto di $ 65.200 per moneta. Se la spinta per la crittografia funzionale continua nel 2023, il prezzo potrebbe persino vedere una corsa al paradigma.

YFI Prezzo Previsione 2024

Ci sono alcune previsioni per il futuro per il token YFI. Soprattutto tenendo in prospettiva, gli annunci tecnologici e i progressi che l’ecosistema ha progettato, ci sono ipotesi che il suo prezzo di mercato possa raggiungere $ 72.876. Le entusiasmanti iniziative promozionali possono fare il resto facendo sì che gli investitori raccolgano i guadagni. Sebbene i mercati delle criptovalute siano completamente imprevedibili, forse ci vorrebbe un miracolo per YFI per aumentare il suo prezzo di così tanto in un così breve lasso di tempo.

YFI Prezzo Previsione 2025

YFI è anche attiva in iniziative comunitarie. Considerando che mantengono lo slancio raccogliendo una significativa capitalizzazione di mercato, le loro iniziative con particolare attenzione all’istruzione, alla sensibilizzazione e alle innovazioni possono portarli a un livello apprezzabile di $ 64.432,34. Un ottimismo sbalorditivo è previsto anche per YFI principalmente a causa della sua performance costante nel corso degli anni. YFI si stabilizzerà per portare rendimenti galanti per i suoi utenti.

Domande frequenti

In che modo YFI guadagna valore sul mercato?

Il merito va ai trader. Si sono confidati con YFI supponendo che avrebbe scalato lo zenit lasciando il segno nel mondo delle criptovalute. YFI ha insaccato la sua fiducia esclusivamente sulla base del suo merito. YFI ha dimostrato il suo coraggio contro i suoi concorrenti. Indubbiamente Yearn Finance varrebbe la pena per i trader di guadagnare duramente.

Dove posso acquistare l’YFI?

Tutti i principali scambi rinomati del mondo portano la presenza distintiva di YFI. Gli scambi conformi ti danno anche la possibilità di scambiare direttamente il token DeFi YFI per attività fiat come USD, EUR, GBP, ecc. O altre criptovalute su molti scambi. I trader possono anche beneficiare del programma di premi di blocco su YFI.

Come si guadagna con Yearn Finance?

Si può dire Sì e No. Stai osservando meticolosamente il movimento di YFI sullo scambio? Devi fare la tua due diligence prima di fare trading o investire in Yearn Finance. Una decisione tempestiva e una forte fiducia sono tutte esigenze di un investitore e investono anche previsioni di prezzo post-lettura e analisi rischio-beneficio.

Yearn Finance è un buon acquisto?

Sì, certo. YFI è una buona opzione di investimento nel mercato delle criptovalute. Yearn.finance funziona sulla blockchain di Ethereum che consente agli utenti di ottimizzare i loro guadagni sulle risorse crittografiche. Con una roadmap e una visione ben ponderate, YFI è destinata a fare una differenza radicale per l’intero mondo delle criptovalute. Potrebbe rompere tutte le barriere per rimanere la criptovaluta preferita sullo scambio crittografico.