Il consorzio Innovate: un passo avanti per l’Italia

Il consorzio italiano Innovate, composto da aziende e istituzioni di spicco, ha recentemente ottenuto un traguardo significativo: il primo supercalcolatore industry-grade promosso dall’impresa comune EuroHPC. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per l’Italia nel panorama del supercalcolo europeo e mondiale.

Un consorzio di eccellenza

Coordinato da Cineca, il consorzio include nomi di rilievo come Almawave (Gruppo Almaviva), Autostrade per l’Italia, BI-REX, Fondazione ICSC, Fondazione IFAB, Snam e UnipolSai. Questa collaborazione tra pubblico e privato è un esempio di come l’innovazione possa prosperare attraverso sinergie strategiche. L’obiettivo principale è quello di sviluppare un ecosistema di supercalcolo e calcolo quantistico che possa posizionare l’Europa come leader in questo settore.

EuroHPC: un’iniziativa ambiziosa

L’iniziativa di EuroHPC, avviata nel 2018, ha come scopo la creazione di un’infrastruttura di supercalcolo all’avanguardia. Con l’installazione di supercomputer come Leonardo e HPC6 di Eni, l’Italia si è già guadagnata il terzo posto mondiale per potenza di calcolo complessiva. Questo posizionamento strategico è fondamentale per affrontare le sfide future nel campo della tecnologia e dell’innovazione.

Innovate: un approccio innovativo

Il progetto Innovate si distingue per il suo approccio innovativo, essendo la prima iniziativa di EuroHPC a coinvolgere consorzi di partner privati. Con un cofinanziamento del 35%, il consorzio punta a arricchire l’infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo avanzato, progettato specificamente per l’industria. Questo sistema avrà standard elevati di accesso, operatività e sicurezza, rendendolo un punto di riferimento per le aziende che desiderano sfruttare il potenziale del supercalcolo.

Il futuro del supercalcolo in Italia

Con l’implementazione di Innovate, l’Italia non solo rafforza la sua posizione nel settore del supercalcolo, ma si prepara anche a diventare un hub per l’innovazione tecnologica in Europa. La capacità di elaborazione dei dati e la potenza di calcolo sono diventate essenziali per le aziende che operano in settori ad alta tecnologia, e il consorzio Innovate è pronto a rispondere a queste esigenze.

Conclusioni

Il consorzio Innovate rappresenta una vittoria non solo per le aziende coinvolte, ma per l’intero ecosistema tecnologico italiano. Con il supporto di EuroHPC, l’Italia si sta preparando a un futuro luminoso nel campo del supercalcolo, posizionandosi come leader in un settore in continua evoluzione.