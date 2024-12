Ritardi nella produzione di petrolio: le decisioni dell’Opec+

Recentemente, l’Opec+ ha annunciato un rinvio di tre mesi nella ripresa della sua produzione di petrolio, una decisione che segna la terza volta che il gruppo posticipa la rimozione dei tagli all’output. Questo rinvio arriva in un contesto di mercato sempre più orientato verso un surplus di offerta, creando preoccupazioni tra gli investitori e gli analisti del settore. Il gruppo, guidato da Arabia Saudita e Russia, ha deciso di posticipare l’aumento dell’offerta di 180.000 barili al giorno, inizialmente previsto per gennaio, ora fissato per aprile.

Le implicazioni per il mercato globale

Questa decisione dell’Opec+ non è da sottovalutare, poiché potrebbe avere ripercussioni significative sui prezzi del petrolio a livello globale. Con l’aumento della produzione rimandato, i mercati potrebbero continuare a sperimentare una certa volatilità. Gli analisti prevedono che, se il surplus di offerta non viene gestito correttamente, i prezzi del petrolio potrebbero subire una pressione al ribasso, influenzando non solo i produttori ma anche i consumatori e le economie dipendenti dal greggio.

Altre notizie economiche significative

In un contesto economico in evoluzione, Satispay ha recentemente stretto un accordo con il Gruppo Esselunga, permettendo l’utilizzo dei suoi buoni pasto in oltre 190 negozi. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per Satispay, che ha scelto Esselunga come partner di pagamento già nel 2017, evidenziando la crescita e l’espansione della piattaforma di pagamento digitale in Italia.

Inoltre, il consorzio italiano Innovate, guidato da Cineca, ha ottenuto il primo supercalcolatore di tipo industry-grade promosso da EuroHPC JU. Questo sviluppo rafforza la posizione dell’Italia nel settore del supercalcolo, con un sistema all’avanguardia ospitato al Tecnopolo di Bologna, accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie HPC in Europa.

Andamento dei mercati asiatici

Le borse cinesi hanno chiuso in rialzo, seguendo l’andamento positivo dei mercati americani. Shanghai e Shenzhen hanno registrato guadagni, mentre Hong Kong ha mostrato un andamento in controtendenza. Le dichiarazioni di Jerome Powell, Presidente della Fed, hanno influenzato i mercati, contribuendo a un clima di ottimismo. Anche la Borsa di Tokyo ha concluso la giornata con un leggero rialzo, sostenuta dall’andamento positivo dei mercati statunitensi, con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,3% e l’indice Topix salito dello 0,1%.