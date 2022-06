Il poker è un gioco di abilità o di fortuna? E può esser considerato un investimento?

Il poker è un gioco in cui la fortuna incide ma è l’abilità che ci fa vincere: può essere considerato, in questo momento, anche un investimento?

La dea bendata gioca un ruolo preponderante per la vittoria nel poker? Anche l’abilità nelle scelte gioca il suo ruolo, vediamo come.

I giochi di carte non sono sempre legati solo alla fortuna ma a tutta una serie di variabili sconfinate che riguardano, soprattutto, il gioco del poker. Se giocassimo con un amico, infatti, a “pesca la carta più alta” la componente fortunata inciderebbe del 100% ma se decidiamo di giocare a Texas Hold’em allora ci sarà una moltitudine di scelte che possono influire sull’esito finale. Si tratta di scelte complesse o di istinto ed esperienza ma, comunque, incidenti in modo palese.

Il poker, quindi, anche se è un gioco di carte, è considerato uno “skill game”, cioè un gioco dove talento e abilità alla lunga hanno la meglio. Certo, è anche vero che se un nostro avversario vince con una coppia di 6 sulla nostra coppia d’assi si tratta, in verità, di fortuna. Ma, e questo è un concetto molto importante, la sorte nel poker dura solo nel breve periodo. La varianza, infatti, positiva o negativa di eventi è quella che caratterizza la nostra sessione di gioco ma sono le informazioni e l’esperienza in nostro possesso che determina, davvero, l’andamento di una partita.

Poker online con soldi veri: può diventare un investimento?

In un mondo sempre più votato al web in cui, anche nel gioco d’azzardo, sta prendendo piede la possibilità di depositare conti con monete crittografiche, allora possiamo capire che il gioco, a portata di clic sempre grazie ai device mobili, può diventare una fonte di investimento. I migliori giocatori in circolazione, però, investono tanto tempo e tante sessioni di gioco per capire quale sia la strategia migliore da mettere in atto nei confronti degli altri player e questo può essere, per alcuni, un deterrente dato che le nostre vite scorrono veloci e non abbiamo poi tanti momenti liberi in cui poterci dedicare davvero a ciò che ci appassiona.

I migliori siti di poker online, selezionati da www.truffa.net/poker-online/, hanno, inoltre, un palinsesto giochi molto ricco in cui è facile trovare tantissime varianti del poker con cui giocare. Oltre al già citato Texas Hold’em abbiamo, in moltissime piattaforme, l’Omaha e lo Stud tra le altre. Questo tipo di varietà ci permette di poter scegliere il tavolo in cui ci sentiamo più esperti e giocare, anche a tavoli live (quindi in diretta con una cam puntata sul croupier), in maniera continuativa per continuare ad accumulare esperienza e migliorare, quindi, la nostra qualità di gioco. L’investimento, alla fine, non è solo di soldi ma, soprattutto, di tempo. E solo questo ci permetterà di capire quali sono le variabili di un match e il comportamento tipo di alcuni nostri avversari.

I casinò terrestri in crisi: l’online è il futuro del gioco d’azzardo?

Una delle cose più importanti su cui riflettere, al di là dell’abilità che rende il poker un gioco di strategia, è, certamente, la crisi delle sale gioco e dei casinò in Italia che si sono ritrovati, nel 2021, a vivere il momento peggiore tra tutti a causa della pandemia. Il settore terrestre, infatti, per colpa delle chiusure legate al lockdown che sono durate circa un anno e mezzo, hanno perso tantissimo terreno rispetto al gaming e betting online che, di conseguenza, si è trovato nel suo momento di maggiore crescita. Crescita che, secondo gli esperti, continuerà a esplodere nel prossimo futuro in maniera sempre più coerente.

Si può, quindi, ammettere che sono cambiate le abitudini degli italiani nel gioco? Certamente sì e, gioco forza, questo è stato dovuto, soprattutto, alla temporanea chiusura di sale e agenzie e alla affermazione, grazie a software molto avanzati, di tutto ciò che riguarda il settore online. Piattaforme sempre più veloci e performanti, elenchi di giochi infiniti, ottima grafica e sicurezza massima. I dati crittografati, sia personali che bancari, sono gestiti in modo eccellente e il customer service permette, anche all’utente meno esperto e più dubbioso, di poter ricevere risposte, in ogni momento, a qualunque domanda voglia essere fatta. Questo è, a onor del vero, una grande conquista per tutti gli operatori che, mettendo al centro dell’attenzione i propri clienti, riescono a fidelizzarli in maniera molto facile e rapida.