Previsione dei prezzi di SFM a giugno 2022

SFM è un token della piattaforma SafeMoon. Il suo prezzo attuale è di circa $ 0,0006282 per iscritto, con un minimo di $ 0,0000002149, e ha una capitalizzazione di mercato di 354 milioni di dollari.

Cos’è SafeMoon?

SafeMoon è una risorsa digitale basata su blockchain creata per fornire servizi finanziari decentralizzati, proprio come altre criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

Il protocollo SafeMoon V2 è un protocollo finanziario decentralizzato guidato dalla comunità che costituisce parte integrante dell’ecosistema SafeMoon. SafeMoon è una società che sviluppa diversi progetti basati su blockchain per portare nuovo valore alla crittografia. Stanno anche cercando di applicare queste tecnologie in ogni parte del mondo.

Cos’è SFM?

SFM è il token della piattaforma SafeMoon, che è di circa $ 0,0006282 al momento della scrittura, con un minimo di $ 0,000000214.

Ha raggiunto un massimo di $ 0,007232 e la sua classifica attuale è # 3003 secondo CoinMarketCap, con una capitalizzazione di mercato di 354 milioni di dollari. SafeMoon V2 è il nuovo token nativo della piattaforma SafeMoon.

Analisi di mercato di SFM Coin

SFM ha un’offerta massima di 1.000.000.000.000 di monete del valore di circa $ 0,0006282 con un volume di mercato di 1 milione di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato è di 354 milioni di dollari alla scrittura.

Prezzo Previsione

Nel periodo di tempo 3H, l’azione dei prezzi di $SFM / USDT ha formato un modello grafico a cuneo in calo. Il prezzo sta per rompere la resistenza del cuneo. Dobbiamo aspettare un breakout di successo per confermare la sua prossima direzione.

Conclusioni

Disciplina e pazienza sono le componenti più importanti di un commercio di successo. Secondo l’analisi di cui sopra, le monete di cui abbiamo appena discusso potrebbero farti guadagnare decentemente se altre condizioni di mercato prevalgono favorevolmente.

Ancora una volta, sono i tuoi soldi guadagnati duramente che utilizzerai. Fai le tue ricerche prima di investire.