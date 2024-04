Il Prezzo del Rame Raggiunge un Massimo di 22 Mesi mentre Crescono le Preoccupazioni sull’Offerta

in

Il prezzo del rame ha raggiunto quasi un massimo di due anni questa settimana, e secondo gli analisti della banca d’investimento Citigroup (NYSE:C), questo è un segno che il metallo rosso è entrato nel suo secondo mercato rialzista secolare del secolo.

Le Preoccupazioni sull’Offerta del Rame

Negli ultimi due mesi, il rame è aumentato di più del 15,75 percento, alimentato dalle interruzioni nelle operazioni minerarie che hanno minacciato la produzione di rame raffinato in Cina, un importante fornitore globale.

Gli analisti della Bank of America (NYSE:BAC) ritengono anche che l’offerta di rame sia a rischio, citando la mancanza di nuove miniere. Di conseguenza, la società ha recentemente aumentato il suo obiettivo di prezzo per il 2024 a 9.321 dollari per tonnellata metrica (MT), rispetto alla precedente previsione di 8.625 dollari.

L’impatto sulla Domanda e sull’Offerta

Dal lato della domanda, il recupero economico della Cina sta alimentando il fuoco. Segnali positivi come un forte indice dei manager degli acquisti e l’aumento delle esportazioni stanno alimentando le speranze per una nuova impennata della domanda cinese di rame.

Sfide nell’Esplorazione Miniera Minacciano l’Offerta Futura di Rame

Le preoccupazioni sull’offerta di rame non sono un problema nuovo: problemi vecchi di decenni sono alla base della crescente carenza.

La riduzione della spesa per l’esplorazione ha colpito in modo sproporzionato le aziende minerarie junior. Queste aziende, fondamentali per la scoperta iniziale, hanno registrato un calo del 8 percento nelle spese di esplorazione nel 2023.

Previsioni e Prospettive Futuro

Le solide fondamenta di prezzo del rame hanno spinto gli analisti a prevedere ulteriori aumenti nei prossimi mesi.