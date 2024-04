ETF Ethereum Spot: Cosa Sono e Saranno Approvati?

Con il costante crescere del mercato degli asset digitali, gli investitori cercano nuovi modi per ottenere esposizione alle criptovalute, e uno dei modi più semplici è attraverso gli exchange-traded fund (ETF).

Dopo l’approvazione storica degli ETF Bitcoin spot da parte della US Securities and Exchange Commission (SEC), gli investitori si chiedono se altre criptovalute prominenti come l’Ether potrebbero vedere il lancio dei propri ETF spot.

In questo articolo, l’Investing News Network (INN) esplorerà il mondo di Ethereum e esaminerà le previsioni degli esperti sul futuro degli ETF Ethereum spot.

Cos’è Ethereum?

Ethereum è una piattaforma blockchain decentralizzata e open-source. Mentre Bitcoin ha legittimato il concetto di moneta digitale peer-to-peer (P2P), Ethereum ha ampliato l’idea. La piattaforma consente ai developer software di creare applicazioni decentralizzate che funzionano sulla blockchain, chiamate dApp, e contratti intelligenti, che sono accordi autoeseguenti con termini direttamente scritti nel codice. La rete supporta anche una valuta digitale chiamata Ether, utilizzata per pagare le commissioni di transazione e i servizi computazionali sulla rete Ethereum.

Gli ETF Ethereum

Un ETF è un tipo di fondo di investimento che detiene una collezione di asset sottostanti e si negozia come una singola azione su un mercato, offrendo agli investitori esposizione alle performance di un particolare mercato, commodity o classe di asset senza richiedere loro di investire direttamente in esso.

In questo caso, gli ETF Ethereum seguono le performance finanziarie della criptovaluta Ether e consentono agli investitori di utilizzare borse valori tradizionali e regolate per beneficiare delle variazioni di prezzo di Ether. Ciò significa che possono evitare processi tecnici complicati come la configurazione e la gestione di portafogli di criptovalute, la navigazione attraverso scambi decentralizzati o la comprensione della tecnologia blockchain sottostante.

ETF Ethereum Spot vs. Futures ETF

Gli ETF Ethereum spot tengono i sottostanti asset che mirano a tracciare, mentre gli ETF Ethereum futures no. Invece, gli ETF futures ottengono esposizione tracciando il prezzo dei contratti futures, che sono derivati finanziari che rappresentano un accordo di acquisto o vendita di un asset a un prezzo e una data prefissati in futuro. Gli ETF futures tendono a comportare rischi aggiuntivi, come discrepanze di prezzo tra mercati futures e spot.

Quali sono le Imprese che Hanno Richiesto l’Approvazione degli ETF Ethereum Spot?

Otto istituzioni attendono l’approvazione della SEC per gli ETF Ethereum spot: BlackRock, VanEck, ARK 21Shares, Grayscale, Fidelity, Invesco e Galaxy Digital attraverso una proposta congiunta, oltre a Franklin Templeton, che è l’azienda finanziaria più recente a presentare domanda, avendolo fatto a febbraio.

VanEck è stata la prima istituzione a presentare domanda nel luglio 2021, ma la SEC ha ripetutamente rinviato la decisione su questa domanda e su altre in più occasioni. Cboe Digital, il braccio di criptovalute di Cboe Global Markets e uno dei pochi scambi statunitensi approvati per offrire futures Bitcoin ed Ether con margine, ha presentato l’ultima domanda di VanEck, insieme alla proposta per conto di ARK 21Shares, il 6 settembre 2023.

Anche a settembre, poco prima di presentare la domanda per gli ETF Ethereum spot, Grayscale ha presentato domanda per offrire ETF Ethereum futures, una mossa che alcuni analisti hanno ritenuto strategica, destinata a costringere la SEC ad approvare gli ETF Ethereum spot. La successiva domanda di Grayscale per convertire il suo trust Ethereum in un ETF Ethereum spot nell’ottobre 2023 ha fatto salire le azioni del 6,15 percento, indicando la domanda.

I regolatori della SEC hanno annunciato solo pochi giorni prima della scadenza originale del 26 dicembre che avrebbero rinviato la decisione sugli ETF spot di VanEck e sugli ETF Ethereum futures di Grayscale fino al 23 maggio, citando la necessità di ulteriori considerazioni sulle complesse questioni regolamentari coinvolte.

Recentemente, rappresentanti di Coinbase si sono incontrati con la SEC per presentare la proposta di Grayscale, sperando di influenzare i regolatori a loro favore. Durante l’incontro, Coinbase ha detto di aver stretto una collaborazione con il Chicago Mercantile Exchange per monitorare attentamente le attività di trading per frodi e manipolazioni. Hanno concordato di condividere informazioni per garantire trasparenza e conformità normativa.

Dato l’attuale slancio dei prezzi di Ethereum e l’attesa intorno alla prossima decisione della SEC sugli ETF Ethereum spot, gli investitori e gli osservatori di mercato stanno osservando attentamente per vedere come questi fattori potrebbero influenzare la crescita futura e l’adozione mainstream della seconda criptovaluta più grande al mondo.