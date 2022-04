Il principale investitore stima che Bitcoin raggiungerà $ 500.000 in 5 anni

Di tutti i tori Bitcoin, Mike Novogratz è uno dei più ottimisti. In un’intervista a marzo, Novogratz ha affermato che Bitcoin potrebbe essere scambiato a $ 500k a moneta in cinque anni.

Novogratz non è solo rialzista su Bitcoin ma sul mercato delle criptovalute.

Mentre ci sono molti altri tori Bitcoin sul mercato, Novogratz è uno dei più rialzisti. Crede che Bitcoin potrebbe testare $ 500k nei prossimi 5 anni.

È possibile che Bitcoin venga scambiato a $ 500.000?

Per la maggior parte di quest’anno, Bitcoin è stato scambiato lateralmente. Bitcoin è iniziato nel 2022 ribassista, ma ha iniziato a guadagnare slancio al rialzo verso la fine di marzo, raggiungendo un massimo di $ 48k all’inizio di aprile.

Tuttavia, gli orsi hanno ripreso il controllo e il 15 aprile 2022 Bitcoin era scambiato a $ 40.161,04.

Quindi, Bitcoin può raggiungere $ 500.000? Perché ciò accada, Bitcoin dovrebbe aumentare di 12X. Significherebbe un aumento della capitalizzazione di mercato di Bitcoin dalla sua attuale capitalizzazione di mercato di $ 763,54 miliardi a circa $ 9 trilioni. Questa sarebbe una mossa piuttosto grande in soli 5 anni e darebbe a Bitcoin all’incirca la stessa capitalizzazione di mercato di oro Oggi.

Anche se questo può sembrare un po ‘troppo ambizioso, le criptovalute hanno dimostrato di fare l’inaspettato. Perfino L’azione dei prezzi di Bitcoin dal 2009 al 2022 è senza precedenti nei mercati finanziari.

Uno dei motivi per cui Novogratz ritiene che Bitcoin potrebbe salire a un prezzo di valutazione di $ 500.000 per BTC è l’adozione. Nel decennio in cui Bitcoin è esistito, è stato aumentato da una valuta della malavita al denaro tradizionale che viene persino adottato come moneta a corso legale da un paese.

Milioni di persone a livello globale usano anche Bitcoin come valuta di tutti i giorni.

Novogratz ritiene che l’unica altra tendenza tecnologica che è cresciuta così velocemente come Bitcoin sia Internet stesso. Internet come strumento per tutti è iniziato nel 1994 ed è cresciuto fino a quello che è oggi, dove la maggior parte della popolazione mondiale è connessa al World Wide Web. Il risultato è quello che abbiamo oggi, comprese aziende da trilioni di dollari come Amazon. Se Bitcoin segue la stessa traiettoria, non è inimmaginabile che il suo prezzo cresca di 12 volte in 5 anni.

È interessante notare che Novogratz potrebbe non essere fuori dal confronto tra Bitcoin e Internet. Internet è una delle innovazioni tecnologiche più significative della storia umana. Ci sono voluti 7 anni e mezzo perché raggiungesse un miliardo di utenti. Oggi, Bitcoin è dove Internet era in adozione nel 1997. Se segue la stessa traiettoria di Internet, il futuro è luminoso per Bitcoin e potrebbe essere molto più avanti di dove è oggi nei prossimi 5 anni.

Le proiezioni dipingono anche uno scenario in cui Bitcoin sta crescendo più velocemente di Internet nel 1990. Ciò significa entro il 2025; avrebbe potuto facilmente colpire 1 miliardo di utenti. Questa proiezione di rapida crescita di Bitcoin su cui Novogratz conta per spingere Bitcoin a $ 500.000.

In un’intervista nel marzo 2022, Novogratz ha dichiarato che Bitcoin stava crescendo a un ritmo molto più veloce di Internet quando era la cosa nuova calda nel 1990.

Bitcoin può realisticamente raggiungere $ 500k nei prossimi 5 anni?

Se la storia è qualcosa da seguire, allora c’è una buona probabilità che Bitcoin possa facilmente raggiungere $ 500.000 o più entro il 2026. Deve continuare con lo stesso slancio che ha avuto dal 2009 al 2021. Il periodo di 10 anni dal 2009 al 2021 è stato un momento eccezionale per Bitcoin. Ha sovraperformato tutti gli asset convenzionali e ha dato agli investitori un rendimento annualizzato di oltre il 200%.

Una cosa che supporta tale crescita per Bitcoin è la sua offerta di monete. L’offerta di Bitcoin è limitata a 21 milioni di token. Attualmente, 19,02 milioni Bitcoin sono entrati in circolazione e il processo di estrazione sta diventando ancora più difficile. Allo stesso tempo, una parte considerevole di Bitcoin estratti viene persa per sempre. Man mano che la domanda di BTC cresce, sta mettendo sotto pressione un numero sempre più ridotto di monete, un ingrediente chiave per un potenziale rally dei prezzi.

Bitcoin sta anche diventando mainstream velocemente, il che funziona bene nel mettere pressione sulla bassa offerta di monete. Al momento, El Salvador è il primo paese ad adottarlo e sta persino prendendo in considerazione l’idea di emettere un’obbligazione Bitcoin. Anche altri paesi stanno contemplando l’idea di Bitcoin come moneta a corso legale. Se questa adozione diventa globale, ci sono tutte le ragioni per credere che Bitcoin potrebbe raggiungere $ 500.000 entro il 2026.