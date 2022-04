I token non fungibili (NFT) sono una delle tendenze di investimento più calde in questo momento.

In effetti, solo nel 2021 – sono stati generati oltre $ 25 miliardi di vendite NFT – e il 2022 dovrebbe superare questa cifra di una quantità considerevole.

In questa guida, spieghiamo come capovolgere gli NFT comodamente da casa, il che significa che cercherai di realizzare un profitto acquistando un token unico e rivendendolo attraverso un mercato secondario.

Come capovolgere un NFT – Passaggi rapidi

Prima di leggere la nostra guida completa per intero, dai un’occhiata al nostro breve tutorial su come capovolgere gli NFT a scopo di lucro.

Passaggio 1: scegli NFT da capovolgere: Ci sono migliaia di NFT nello spazio online che sono disponibili per l’acquisto da entrambi i mercati primari e secondari. Pertanto, il primo passo è identificare un NFT che ritieni sia sottovalutato e quindi ideale per il capovolgimento. Consigliamo la collezione Lucky Block Platinum Rollers Club NFT.

Ci sono migliaia di NFT nello spazio online che sono disponibili per l’acquisto da entrambi i mercati primari e secondari. Passaggio 2: visita NFT Marketplace: Ora che hai identificato il miglior NFT da capovolgere, dovrai visitare il mercato in cui è elencato il token. Ad esempio, Lucky Block – che abbiamo trovato essere il miglior NFT in assoluto da capovolgere in questo momento – è elencato sul sito Web NFT Launchpad.

Ora che hai identificato il miglior NFT da capovolgere, dovrai visitare il mercato in cui è elencato il token. Ad esempio, Lucky Block – che abbiamo trovato essere il miglior NFT in assoluto da capovolgere in questo momento – è elencato sul sito Web NFT Launchpad. Passaggio 3: collega Wallet: Per pagare il tuo acquisto NFT, dovrai collegare il tuo portafoglio al rispettivo mercato. Su NFT Launchpad, la piattaforma supporta i token wBNB tramite MetaMask, che è il miglior portafoglio per acquistare e archiviare NFT.

Per pagare il tuo acquisto NFT, dovrai collegare il tuo portafoglio al rispettivo mercato. Su NFT Launchpad, la piattaforma supporta i token wBNB tramite MetaMask, che è il miglior portafoglio per acquistare e archiviare NFT. Passaggio 4: acquista NFT: Ora puoi confermare l’acquisto del tuo NFT scelto. In tal modo, i token wBNB verranno detratti dal tuo portafoglio MetaMask. A sua volta, ora possiedi il rispettivo NFT.

Ora puoi confermare l’acquisto del tuo NFT scelto. In tal modo, i token wBNB verranno detratti dal tuo portafoglio MetaMask. A sua volta, ora possiedi il rispettivo NFT. Passaggio 5: capovolgi NFT: Ora che hai acquistato un NFT, è tempo di capovolgerlo per un profitto. Puoi effettivamente farlo su NFT Launchpad impostando il tuo prezzo di inserzione.

Una volta che hai rimesso in vendita l’NFT, è solo il caso di aspettare che qualcuno lo acquisti al prezzo scelto. Quando ciò accade, avrai capovolto con successo un NFT per un profitto.

Se sei completamente nuovo nel capovolgere gli NFT, è meglio che tu legga la nostra dettagliata procedura dettagliata del processo, che troverai più in basso in questa guida.

I migliori NFT da capovolgere

Prima di poter iniziare il processo di flipping NFT, devi prima trovare token adatti che ti daranno le migliori possibilità possibili di fare soldi con gli NFT.

Per fare ciò, è necessario identificare un NFT che, secondo la propria ricerca, è potenzialmente sottovalutato.

Per indicarti la giusta direzione, di seguito discutiamo i cinque migliori NFT da capovolgere in questo momento.

1. Lucky Block NFT – Il miglior NFT da capovolgere in questo momento

Abbiamo scoperto che il miglior NFT da capovolgere in questo momento è Lucky Block. Questo NFT è collegato all’ecosistema Lucky Block, che consente a persone di tutto il mondo di giocare a giochi di lotteria decentralizzati supportati da blockchain e tecnologia di contratto intelligente. A sua volta, ciò significa che i giochi della lotteria non sono più controllati da franchising sostenuti dallo stato.

Inoltre, la tecnologia dei contratti intelligenti garantisce che tutti i giochi Lucky Block siano casuali al 100%, equi e privi di manipolazioni. In termini di NFT stesso, la collezione Lucky Block contiene solo 10.000 token, tutti unici. Coloro che acquistano un NFT Lucky Block avranno diritto a una serie di vantaggi principali.

Innanzitutto, i titolari di NFT hanno accesso a vita all’estrazione giornaliera della lotteria. Se il tuo numero NFT viene estratto, ciò significa che vincerai il 2% del premio jackpot principale giornaliero. Ad esempio, se il premio del jackpot per quel particolare giorno ammonta a $ 250.000, il rispettivo titolare NFT vincerà $ 5.000.

Inoltre, dei 10.000 NFT unici del Lucky Block, 25 sono contrassegnati come rari. Se possiedi un NFT raro e il tuo numero viene estratto nel gioco della lotteria giornaliera, vincerai il doppio dell’importo del jackpot. E per ribadire, lucky Block NFT offre accesso a vita a queste estrazioni giornaliere.

Un altro vantaggio di possedere un Lucky Block NFT è che ci sono due principali omaggi in fila. In primo luogo, un detentore di Lucky Block NFT vincerà $ 1 milione. In secondo luogo, è in palio anche una Lamborghini. Entrambe le estrazioni saranno condotte a caso e tutti i possessori di Lucky Block NFT saranno inseriti gratuitamente.

In termini di capovolgimento di questo NFT, è importante notare che il token di utilità Lucky Block, lanciato di recente a gennaio 2022, è una delle criptovalute con le migliori prestazioni di quest’anno. In effetti, i primi investitori che hanno acquistato token Lucky Block durante la prevendita hanno da allora goduto di guadagni di 80x. Se il Lucky Block NFT ha lo stesso successo, capovolgerlo potrebbe essere redditizio.

2. Lazy Ape Society NFT – Flipping Opportunity per coloro che hanno perso lo Yacht Club delle scimmie annoiate

Il prossimo nella nostra lista dei migliori NFT da capovolgere in questo momento è la collezione Lazy Ape Society. In parole povere, questa serie offre una grande opportunità di flipping per coloro che hanno perso l’enorme successo di Bored Ape Yacht Club NFT. Per chi non lo sapesse, i NFT bored Ape Yacht Club sono costituiti da 10.000 token unici, alcuni dei quali sono stati venduti per oltre $ 1 milione.

In effetti, molte celebrità, tra cui Snoop Dogg, Eminem e Jimmy Fallon, hanno acquistato un Bored Ape Yacht Club NFT. Con questo in mente, se la serie Lazy Ape Society è vicina allo stesso successo, potrebbe essere uno dei migliori NFT da capovolgere. Questa serie consisterà anche di 10.000 token in un’ampia varietà di design.

In termini di flipping, i NFT di Lazy Ape Society possono essere acquistati su NFT Launchpad tramite il suo mercato principale. Il prezzo per NFT è di 1 wBNB, che, al momento della scrittura, ammonta a poco più di $ 400. Di conseguenza, puoi provare a capovolgere questo NFT senza dover rischiare una quantità significativa di denaro, almeno rispetto ai prezzi per cui i token Bored Ape Yacht Club stanno vendendo.

3. Walruses NFT – Serie NFT ad alto valore per investitori seri

Un’altra serie NFT emergente che potrebbe rappresentare una grande opportunità di ribaltamento è la collezione Walruses. Questa serie NFT è composta da opere d’arte che raffigurano personaggi storici, ma sotto forma di tricheco. Questo include tutto, da Martin Luther King, Papa Giovanni Paolo E Madre Teresa a Freddie Mercury, Francis Drake e Gengis Khan.

Puoi acquistare il walrus NFT scelto da NFT Launchpad ad un prezzo minimo di 12,41 wBNB. Al momento della scrittura, questo ammonta a circa $ 5.000. In quanto tale, questo è di gran lunga l’investimento NFT flipping più costoso di cui discutiamo oggi. Detto questo, se hai le risorse finanziarie, la collezione Walruses NFT potrebbe valere molto di più nel prossimo futuro.

4. Ballies Origins NFT – NFT economico da capovolgere con un lato positivo attraente

Se ti stai chiedendo come trovare NFT economici da capovolgere, potresti prendere in considerazione la serie Ballies Origins. Questa collezione è composta da 9.999 token, tutti completamente unici. Il tema di Ballies Origins NFTs si basa sui giocatori di basket e ogni token ha le sue caratteristiche.

Inoltre, ogni caratteristica è classificata come di base o rara. Naturalmente, più rare sono le caratteristiche detenute dall’NFT che possiedi, più prezioso è nel mercato aperto.

Al momento della scrittura, più di $ 4 milioni di NFT ballies Origins hanno scambiato le mani su Crypto.com – che è il mercato in cui è ospitata la serie. Inoltre, il prezzo minimo di questo NFT è di soli $ 220, quindi questo offre una grande opportunità di flipping entry-level per gli investitori alle prime armi.

5. PsychoKitties NFT – Ottimo NFT da capovolgere per gli investitori a lungo termine

L’ultima serie da considerare dalla nostra lista dei migliori NFT da capovolgere è quella di PsychoKitties. Come suggerisce il nome, questa collezione NFT è composta da opere d’arte uniche di gattini. Ogni design ha un approccio psichedelico all’arte, con una varietà di colori selvaggi. In totale, sono stati coniati solo 10.000 NFT PsychoKitties.

Ci sono più di 96 tratti in divenire con questa serie NFT con una gamma di livelli di rarità. Al momento della scrittura, sono stati scambiati oltre $ 12,5 milioni di NFT PsychoKitties. Inoltre, il prezzo medio del pavimento è di soli $ 500. Puoi acquistare questa collezione NFT dal mercato Crypto.com senza pagare alcuna commissione.

NFT Flipping è redditizio?

In parole povere, il flipping NFT può essere estremamente redditizio. La parte più impegnativa è sapere quale NFT acquistare per scopi di flipping.

Dopotutto, ci sono migliaia di token scambiati su una varietà di mercati NFT, quindi questo settore sta rapidamente diventando saturo.

Tuttavia, basta guardare il caso della serie Bored Ape Yacht Club per capire quanto possa essere redditizio il flipping NFT.

Ad esempio, quando la serie è stata coniata per la prima volta all’inizio del 2021, avresti pagato solo 0,08 ETH.

A quel tempo, questo ammontava a soli $ 200 per NFT.

Come notato in precedenza, bored Ape Yacht Club NFT da allora sono stati venduti per oltre $ 1 milione ciascuno, che include le vendite di una vasta gamma di celebrità.

In quanto tale, questo rappresenta uno dei migliori investimenti di flipping NFT di tutti i tempi.

Detto questo, ci sono molti NFT che faranno fatica a vendere, per non parlare di realizzare un profitto.

Questo è il motivo per cui la parte più importante del processo di capovolgimento NFT è quella di ricercare ampiamente il mercato. In tal modo, ti darai le migliori possibilità possibili di realizzare un profitto.

Le migliori piattaforme per NFT Flipping

Non solo è necessario ricercare collezioni specifiche per valutare i migliori NFT da capovolgere, ma è anche necessario fare i compiti sui mercati.

Dopotutto, per acquistare NFT da capovolgere, dovrai effettuare un acquisto tramite un marketplace che supporti il token scelto. Inoltre, avrai anche bisogno di accedere a un mercato secondario in modo da poter capovolgere il rispettivo NFT.

Nelle sezioni seguenti, troverai recensioni delle migliori piattaforme per il flipping NFT nel 2022.

1. NFT Launchpad – Migliore piattaforma per NFT Flipping

Abbiamo scoperto che NFT Launchpad è uscito come un chiaro vincitore per la migliore piattaforma complessiva per il flipping NFT. Fondamentalmente, questa piattaforma è stata il mercato scelto per molti dei migliori NFT di cui abbiamo discusso in precedenza, tra cui le collezioni Lucky Block, Lazy Ape Society e Walruses.

Ciò è in gran parte dovuto al fatto che NFT Launchpad ha una grande reputazione in questo spazio. Inoltre, la piattaforma esaminerà tutti i progetti che desiderano elencare sul suo mercato, in modo da poter essere sicuri che ospiti solo NFT solidi. Quello che ci piace anche di NFT Launchpad è che la piattaforma è estremamente semplice da usare.

Ciò significa che anche se stai cercando di capovolgere gli NFT per la prima volta, non dovresti affrontare alcun problema. Per capovolgere gli NFT su questa piattaforma, dovrai prima scegliere il progetto che ti interessa. Successivamente, dovrai collegare il tuo portafoglio MetaMask al sito Web NFT Launchpad. Ciò può essere ottenuto installando MetaMask tramite un’estensione di Google Chrome.

Quindi, è solo un caso di assicurarti di avere abbastanza token wBNB nel tuo portafoglio MetaMask per coprire l’acquisto NFT e confermare la transazione. In tal modo, puoi quindi procedere a capovolgere l’NFT selezionato a un prezzo a tua scelta. NFT Launchpad ti dà la possibilità di scegliere un’inserzione fissa o un’asta in stile eBay.

Cosa ci piace:

Facile processo di conio

Facile processo di conio Enorme varietà di categorie NFT

Enorme varietà di categorie NFT Puoi progettare la tua pagina del creatore durante il conio

Puoi progettare la tua pagina del creatore durante il conio Supporta BSC e FFT poligonali

Supporta BSC e FFT poligonali Numerose collezioni di alto profilo

Numerose collezioni di alto profilo Supporto completo per il portafoglio MetaMask

2. Crypto.com – Mercato NFT affidabile con ZERO commissioni sugli acquisti

Un’altra piattaforma di alto livello che offre tutto il necessario per capovolgere gli NFT dalla comodità della tua casa è Crypto.com. Questa piattaforma sfaccettata ospita un enorme ecosistema crittografico. Questo non include solo uno scambio crittografico, conti di interesse e una carta di debito, ma servizi di prestito e un’app di portafoglio user-friendly.

Troverai migliaia di NFT sulla piattaforma, tra cui le serie Ballies Origins e PsychoKitties di cui abbiamo discusso in precedenza. Quello che ci piace davvero di Crypto.com è che la piattaforma non addebita alcuna commissione quando acquisti NFT. Come tale, questo ti farà risparmiare denaro prima di decidere di elencare il tuo NFT sul mercato secondario.

Inoltre, Crypto.com si distingue anche per il fatto che supporta sia i pagamenti in criptovaluta che in denaro fiat. Quest’ultimo è comprensivo sia di carte di debito / credito che di bonifici bancari, quindi puoi facilmente depositare fondi se attualmente non possiedi alcun token digitale. Se vieni dagli Stati Uniti, i trasferimenti ACH vengono elaborati sia istantaneamente che gratuitamente.

Tornando al mercato secondario, quando capovolgi gli NFT a Crypto.com, ti addebiteranno una commissione di appena l’1,99% dell’importo della transazione. Come tale, questo funziona a soli $ 19,90 per ogni $ 1,000 che la tua vendita NFT raccoglie. Oltre al flipping, Crypto.com ti consente anche di creare e coniare il tuo NFT.

Cosa ci piace:

Migliaia di NFT in vendita

Migliaia di NFT in vendita Nessun costo per gli acquirenti

Nessun costo per gli acquirenti Capovolgere gli NFT ti costerà solo l’1,99%

Capovolgere gli NFT ti costerà solo l’1,99% Accetta più metodi di pagamento, tra cui carte di debito / credito

Accetta più metodi di pagamento, tra cui carte di debito / credito Ottima reputazione

3. Binance – Il miglior mercato NFT con commissioni basse

Essendo il più grande scambio di criptovalute al mondo sia per il volume di trading che per gli utenti registrati, era solo una questione di tempo prima che Binance lanciasse il proprio mercato NFT. Questo popolare mercato NFT è ottimo per il flipping, non da ultimo perché offre sia elenchi primari che secondari.

Inoltre, Binance ospita migliaia di NFT di tutte le forme e dimensioni. Questo include una divisione NFT musicale a tutti gli effetti, così come opere d’arte legate a giochi, sport, intrattenimento e altro ancora. Ci piace anche che il mercato NFT di Binance offra inserzioni per tutte le tasche, con alcune a partire da soli $ 1.

Quando si tratta di commissioni, Binance addebita una commissione standard dell’1% sulle vendite NFT. Inoltre, quando capovolgi un NFT, dovrai solo pagare al creatore originale una royalty dell’1%. Ci piace anche che tu possa pagare i tuoi acquisti NFT con denaro fiat. E, se vieni dagli Stati Uniti, i tipi di deposito supportati includono carte di debito / credito, ACH e bonifici bancari nazionali.

Cosa ci piace:

Ampia selezione di NFT

Ampia selezione di NFT Commissioni di transazione basse

Commissioni di transazione basse Accesso a eventi e NFT rari

Come capovolgere un NFT – Esempio

Se stai imparando come capovolgere gli NFT a scopo di lucro per la prima volta e ti stai chiedendo come funziona effettivamente il processo, ora elimineremo la nebbia con una procedura dettagliata passo-passo.

Per questo esempio, ti mostreremo come acquistare e capovolgere il Lucky Block NFT in meno di 10 minuti dall’inizio alla fine.

Passaggio 1: installa MetaMask su Google Chrome

Per far rotolare la palla, dovrai prima installare il portafoglio MetaMask. Questo popolare portafoglio può essere scaricato sul tuo smartphone tramite un’app iOS o Android.

Tuttavia, il processo di capovolgimento NFT è molto più facile da completare quando si utilizza un computer desktop. Pertanto, suggeriamo di installare MetaMask tramite un’estensione di Google Chrome.

MetaMask ti chiederà di scegliere una password una volta caricata l’estensione. Dovrai anche annotare la passphrase di backup di 12 parole. Ciò garantirà che tu possa accedere ai tuoi NFT nel caso in cui dimentichi la password.

Passaggio 2: aggiungi Binance Smart Chain

Il prossimo passo è aggiungere la rete Binance Smart Chain a MetaMask. Questo perché i migliori progetti di flipping su NFT Launchpad – incluso quello di Lucky Block, devono essere acquistati con wBNB.

Fare clic su “Aggiungi rete” e digitare le seguenti informazioni nelle caselle pertinenti:

Nome di rete: Catena intelligente

Nuovo URL RPC: https://bsc-dataseed.binance.org/

ID catena: 56

Simbolo: BNB ·

URL di Block Explorer: https://bscscan.com

Passaggio 3: trasferire wBNB su MetaMask

Come notato sopra, è necessario wBNB per acquistare e capovolgere NFT sul Launchpad NFT. Se possiedi già wBNB, trasferisci i token all’indirizzo del tuo portafoglio MetaMask.

Altrimenti, puoi acquistare wBNB da Binance e quindi trasferire i token su MetaMask.

Passaggio 4: collegare MetaWallet a NFT Launchpad

Cerca il pulsante “Connetti portafoglio” sul sito Web NFT Launchpad. Fai clic su di esso e seleziona “MetaMask”.

Verrà quindi visualizzata una notifica MetaMask tramite Google Chrome. In tal caso, confermare di autorizzare una connessione con NFT Launchpad.

Passaggio 5: scegliere NFT da capovolgere

Ora per la parte divertente – dovrai scegliere l’NFT che desideri acquistare per scopi di flipping. Se si opta per la raccolta Lucky Block, è possibile digitare il nome dell’NFT nella casella di ricerca.

Passaggio 6: acquista NFT

Dopo aver scelto un NFT da capovolgere, ora dovrai pagare per il tuo acquisto.

Dopo aver fatto clic su “Acquista ora”, conferma la transazione quando viene visualizzata la notifica MetaMask.

Passaggio 7: capovolgi NFT

La parte finale del processo è quella di capovolgere l’NFT scelto. Puoi farlo direttamente sul sito Web NFT Launchpad, il che significa che non è necessario trasferire il token su un altro mercato.

Se hai optato per Lucky Block, è meglio mantenere il tuo NFT fino a quando la collezione non si esaurisce. In tal modo, ti darai le migliori possibilità possibili di capovolgere l’NFT per un profitto.

Come trovare i migliori NFT da capovolgere

Se non sei ancora sicuro di come trovare i migliori NFT da capovolgere, questa sezione della nostra guida discuterà di ciò che devi cercare durante il processo di ricerca.

Numero di token NFT

Nell’investimento tradizionale visto, l’offerta è un elemento cruciale che può determinare valore. E gli NFT non sono diversi. Pertanto, la prima cosa da cercare quando si cercano i migliori NFT da capovolgere è il numero di token che sono stati coniati.

Dopotutto, se acquisti un NFT che ha un’enorme offerta, potresti trovare difficile capovolgerlo per un profitto. Questo è uno dei tanti motivi per cui ci piace la collezione Lucky Block, anche perché solo 10.000 NFT saranno mai in circolazione.

Tema

Un’altra metrica da considerare quando si pensa a come trovare NFT da capovolgere è il tema della rispettiva collezione.

Ad esempio, ci sono tutte le possibilità che la collezione Lazy Ape Society NFT si rivolga ai potenziali investitori grazie al successo della sua controparte Bored Ape Yacht Club.

Utilità

Un grave difetto che molti degli NFT che abbiamo incontrato condividono è che non esiste alcuna utilità che viene fornita con la proprietà. Ciò avrà un impatto diretto sul valore futuro della NFT in questione.

In confronto, il Lucky Block NFT viene fornito con una suite completa di casi d’uso. In prima linea in questo è l’ingresso a vita nelle estrazioni giornaliere della lotteria Lucky Block.

Prezzo minimo

Indipendentemente dalle opportunità di flipping offerte da un NFT, non sarai in grado di fare soldi se non puoi permetterti di coprire il costo del prezzo del pavimento della collezione.

Come primo esempio, bored ape yacht club NFT commercia per 6 cifre, che sarà fuori dalla portata per la maggior parte dei budget. All’altra estremità dello spettro, il Lucky Block NFT può essere acquistato tramite un elenco primario per soli $ 1.500.

Volume

Vale anche la pena esplorare quanto volume di trading ha accumulato la serie NFT scelta da quando è stata lanciata.

Molti mercati NFT ti danno accesso a queste informazioni e, soprattutto, possono darti un’idea di quanto interesse ci sia nella collezione.

Conclusione

Questa guida ha spiegato i dettagli di come capovolgere gli NFT per trarre profitto dal comfort della tua casa. Oltre al processo passo-passo richiesto, abbiamo anche discusso i migliori NFT da capovolgere in questo momento.

Abbiamo scoperto che gli NFT Lucky Block offrono una grande opportunità per il flipping, soprattutto se si considerano i numerosi casi d’uso a cui i possessori di token hanno accesso.

Puoi acquistare un Lucky Block NFT in questo momento tramite il sito Web NFT Launchpad ad un prezzo minimo di soli $ 1.500.

Domande frequenti su NFT Flipping

Come si fa a capovolgere gli NFT su Opensea?

Se ti stai chiedendo come acquistare e capovolgere i token NFT su Opensea, dovrai prima acquistare un token unico che ritieni possa essere venduto a un prezzo più alto. Puoi acquistare un NFT direttamente sul sito web di Opensea o da un altro marketplace. In entrambi i casi, puoi vendere il tuo NFT su Opensea a un prezzo fisso o a un’inserzione all’asta.

Come si fa a fare soldi lanciando NFT?

Se capovolgi un NFT per più di quanto hai originariamente pagato, farai soldi. Tuttavia, dovrai decidere una strategia di flipping NFT prima di procedere.

Puoi scambiare un NFT per un NFT?

In teoria, puoi scambiare un NFT con un altro. Tuttavia, questo richiederebbe di trovare qualcuno che è interessato a scambiare il loro NFT con il tuo.

Quali sono i migliori NFT per il flipping?

Abbiamo scoperto che il miglior NFT in assoluto da capovolgere in questo momento è la collezione Lucky Block. Potresti anche prendere in considerazione l’idea di capovolgere Lazy Ape Society e Walruses NFTs.

Come faccio a capovolgere un NFT?

Dovrai prima acquistare un NFT prima di poterlo capovolgere. Una volta acquistato un NFT di cui ti piace l’aspetto, puoi capovolgerlo a un prezzo più alto su un mercato secondario.