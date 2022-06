Immutable (IMX) previsione dei prezzi 2022 e oltre

È emersa un’indicazione che suggerisce che l’attività di mercato IMX / USD si sta preparando per un rendimento al ribasso nel breve tempo. La valutazione dello strumento di base è stata scambiata intorno a $ 1,06 ad un tasso percentuale medio di 7,74 negativo.

Statistiche sui prezzi immutabili X (IMX):

Prezzo IMX ora – $ 1.07

Capitalizzazione di mercato IMX – $ 248,9 milioni

Offerta circolante IMX – 235,3 milioni

Offerta totale IMX – 2 miliardi

Classifica Coinmarketcap – #127

Mercato IMX/USD

Livelli chiave:

Livelli di resistenza: $ 1,50, $ 1,75, $ 2

Livelli di supporto: $ 1, $ 0,75, $ 0,50

Il grafico giornaliero mostra che il mercato IMX si sta preparando per un rendimento al ribasso poiché il prezzo ha colpito la resistenza attorno alla linea di tendenza del canale ribassista superiore disegnata da vicino rispetto alla SMA più piccola.

Appare la candela di trading di oggi, formando una prospettiva di tendenza ribassista contro l’indicatore SMA a 14 giorni sotto l’indicatore SMA a 50 giorni. Gli oscillatori stocastici si trovano nella regione dell’ipercomprato. E hanno chiuso le linee al suo interno per segnalare che l’attuale momento di trading sta gradualmente iniziando a testimoniare una caduta prima o poi.

Il prezzo IMX/USD avrà un movimento di ribasso?

Alcune indicazioni hanno mostrato che il prezzo di mercato IMX / USD perderà presto le mosse tornando in un movimento di ribasso in quanto ha stabilito che il prezzo ha colpito la resistenza attorno al canale ribassista superiore. A questo punto, sarebbe psicologicamente ideale per i taker di posizione lunga sospendere l’assunzione di nuovi ordini di acquisto. Ci può essere un momento per prendere posizioni lunghe mentre il prezzo scende per individuare il supporto intorno a $ 1 nel lungo termine.

Al rovescio della medaglia dell’analisi tecnica, l’attuale prospettiva di trading descrive una condizione adatta che suggerisce che gli orsi otterranno un ingresso decente. Tuttavia, ci può essere un piccolo ritardo nell’avere un movimento attivo al ribasso per lasciare che i venditori del mercato IMX / USD vengano riposizionati su una posizione ferma contro qualsiasi breakout aggressivo intorno alle SMA. Il pensiero analitico generale suggerisce che una forza al ribasso prevarrà presto sul mercato.

Analisi dei prezzi IMX/BTC

In confronto, Immutable X, come cripto di base, ha subito una battuta d’arresto nella sua ricerca di spingere contro l’abilità di tendenza di Bitcoin. Negli ultimi giorni, il prezzo ha oscillato leggermente al rialzo. E questo ha portato gli oscillatori stocastici a dare la lettura attuale nell’ipercomprato che il mercato delle coppie di criptovalute si sta preparando per un rendimento al ribasso. L’indicatore SMA a 50 giorni è superiore all’indicatore SMA a 14 giorni. Ci si aspetta che la criptovaluta del contatore eserciti più forze sulla cripto di base.