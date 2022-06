Prada NFT, cosa sono, come comprarli e data di uscita

I token non fungibili (NFT) sono diventati sempre più popolari nell’ultimo anno. La crescente popolarità degli NFT è stata adottata da alcuni dei marchi più lussuosi a livello globale, tra cui Balenciaga, Balmain e Gucci.

Prada si sta unendo a queste aziende e si sta muovendo nel mondo delle NFT.

Prada sta progettando di rilasciare la propria collezione NFT che competerà con quelle già rilasciate.

Prada lancia gli NFT

Prada ha annunciato che rilascerà 100 NFT Ethereum che saranno svelati insieme al lancio dell’abbigliamento Timecapsule. Gli NFT sono diventati molto popolari in diversi settori perché questi beni sono un segno della proprietà di un bene.

Coloro che acquistano i Prada NFT riceveranno un NFT airdropped gratuito insieme all’acquisto fisico di merce dall’ultima partnership con Cassius Hirst.

Le camicie Prada x Cassius Hirst sono disponibili in bianco e nero e le NFT saranno una GIF della capsula pillola in bianco e nero.

Gli NFT rifletteranno il numero di serie della goccia NFT e includeranno un numero collegato a ciascuna maglietta fisica. La famiglia Hirst è diventata molto popolare tra gli NFT, dato che nel luglio dello scorso anno ha lanciato “The Currency” NFT coniato a luglio 2021, con un prezzo minimo di 5,2 Ether (ETH).

Il drop di Prada NFT darà agli acquirenti l’accesso alle risorse digitali e fisiche. Il recente calo di NFT è stato rilasciato tramite l’Aura Blockchain Consortium. Aura è un’organizzazione senza scopo di lucro creata da Cartier, LVMH e Prada. Il consorzio utilizza Quorum per offrire blockchain-as-a-service e una vasta gamma di altri prodotti blockchain.

Prada ha svelato per la prima volta il drop Timecapsule nel 2019 per rilasciare collezioni limitate.

Gli acquirenti delle precedenti gocce Timecapsule saranno idonei per questi NFT da rilasciare in seguito.

L’avventura di Prada negli NFT

Questa non è la prima volta che Prada si avventura nelle NFT. In precedenza, la società aveva collaborato con Adidas per rilasciare il “Adidas for Prada re-source”. La raccolta è stata rilasciata a gennaio sulla rete Polygon.

L’ultima mossa di Prada in NFT dimostra che il marchio ha prestato molta attenzione alla sua collezione fisica. Gli NFT sono solo un bonus gratuito per i clienti. Gli NFT sono controversi, ma hanno acquisito un nuovo caso d’uso per i marchi di lusso che li usano per autenticare i loro prodotti utilizzando la tecnologia blockchain.