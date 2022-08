“Impatto sui prezzi troppo alto” su PancakeSwap: ecco come risolvere

in

Stai ricevendo un errore “Impatto sul prezzo troppo alto” su PancakeSwap o UniSwap?

Questo errore si è verificato dopo la migrazione di PancakeSwap V1 a V2.

Quando stai cercando di scambiare BNB Smart Chain con un altro token, potresti ottenere l’errore “Price Impact Too High”.

Questo è frustrante perché non sarai in grado di liquidare la tua posizione.

In questa guida, imparerai cosa significa “Impatto sul prezzo troppo alto” su PancakeSwap e come risolverlo.

Cosa significa “Impatto sul prezzo troppo alto” su PancakeSwap

“Impatto sul prezzo troppo alto” significa che perderai gran parte dei tuoi fondi quando scambi i tuoi token.

L’impatto sul prezzo è l’effetto che il tuo trade ha sul prezzo di mercato dei token sottostanti.

È collegato alla quantità di liquidità nel pool.

L’impatto sul prezzo sarà particolarmente elevato per le coppie di token illiquidi.

Ad esempio, se stai scambiando $ 190 di Ethereum per $ 80 di Dipper Network, l’impatto sul prezzo sarà di circa il 60%.

Questo perché c’è un basso numero di venditori Dipper Network al prezzo di mercato per evadere il tuo ordine.

In tal caso, puoi aspettare che più liquidità entri nel mercato o diminuire l’importo scambiato.

Su PancakeSwap, l’errore “Impatto sul prezzo troppo alto” si verifica a causa della migrazione da V1 a V2.

PancakeSwap V2 è noto per causare l’errore “Price Impact Too High” perché non c’è abbastanza liquidità lì.

Poiché il pool V2 è nuovo, non è stata ancora aggiunta liquidità.

In altre parole, i pool di liquidità stanno ancora migrando/aggiornando.

Quindi, devi aspettare che gli sviluppatori del token lo migrino / aggiornino.

Come risolvere “Impatto sul prezzo troppo alto” su PancakeSwap

Per correggere “Price Impact Too High” su PancakeSwap, è necessario passare da V2 a V1 (vecchio).

Dopo aver passato PancakeSwap alla V1, sarai in grado di scambiare i tuoi token senza errori.

PancakeSwap è migrato alla V2 il 25 aprile 2021.

Tuttavia, il pool di liquidità di molti token è ancora bloccato in V1.

Quindi, non sarai in grado di scambiare questi token su PancakeSwap V2.

Per confermarlo, puoi visitare la pagina Twitter del token e controllare i loro tweet.

Ad esempio, ElonGate ha recentemente sbloccato il suo pool di liquidità per supportare PancakeSwap V2.

Hanno anche prelevato una parte delle loro riserve per supportare V2 con il 30% della loro liquidità.

Tuttavia, la maggior parte della loro liquidità è ancora bloccata al V1.

Ecco come puoi correggere “Impatto sul prezzo troppo alto” su PancakeSwap:

1. Passa a V1 (vecchio)

Innanzitutto, apri PancakeSwap e connettiti al tuo portafoglio se non l’hai già fatto.

Puoi usare MetaMask, Trust Wallet, ecc.

Nella barra di navigazione in basso di PancakeSwap, vedrai un paio di versioni.

Le versioni sono “V2” e “V1 (vecchio)” a partire da maggio 2021.

Per impostazione predefinita, la versione in cui ti trovi sarà “V2”.

Se sei su “V2”, il pool di liquidità del token che stai tentando di scambiare è molto probabilmente in fase di migrazione / aggiornamento da V1 a V2.

Altrimenti, lo sviluppatore del token deve ancora farlo.

Quindi, potresti non essere in grado di scambiare il token su PancakeSwap V2 poiché non c’è abbastanza liquidità.

Per risolvere questo problema, tocca “V1 (vecchio)” per passare PancakeSwap alla versione 1.

2. Tocca “Continua comunque alla V1”

Dopo aver toccato “V1 (vecchio), si aprirà un messaggio pop-up.

Nel messaggio popup, vedrai un messaggio che dice che PancakeSwap V1 non è più supportato.

Ti consiglia anche di andare al V2 Exchange invece per prezzi migliori sulla maggior parte delle coppie.

Nella parte inferiore del messaggio popup, vedrai una casella di controllo insieme a una dichiarazione di non responsabilità.

Tocca la casella di controllo per confermare la dichiarazione di non responsabilità.

La liquidità della maggior parte dei token è ancora bloccata nel pool di liquidità V1, quindi è necessario passare a V1 per il momento.

Tocca “Continua comunque su V1” per passare a PancakeSwap V1.

Dopo essere passato alla versione 1 di PancakeSwap, sarai in grado di scambiare i tuoi token senza l’errore “Price Impact Too High”!

Conclusione

La migrazione di PancakeSwap V1 a V2 ha causato molti errori.

Molti token devono ancora aggiornare / migrare i loro pool di liquidità.

Quindi, non sarai in grado di scambiare determinati token sulla nuova versione di PancakeSwap.

Tuttavia, se utilizzi la vecchia versione (V1) di PancakeSwap e ricevi l’errore “Price Impact Too High”, prova invece a passare a V2.