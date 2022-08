Come acquistare BNB quando non disponibile su Trust Wallet

in

Non riesci ad acquistare BNB (Smart Chain) su Trust Wallet?

Se stai tentando di acquistare BNB su Trust Wallet, potresti ricevere un errore “Non disponibile”.

Trust Wallet ha alcune reti di pagamento che consentono l’acquisto di criptovalute sull’app.

Trovano costantemente modi più semplici ed economici per gli utenti di finanziare i loro portafogli.

Tuttavia, le commissioni della rete di pagamento sono molto elevate, fino al 5%.

Di conseguenza, i tuoi profitti saranno ridotti al minimo.

Inoltre, BNB potrebbe non essere disponibile a volte, ma perché è così?

Perché BNB non è disponibile su Trust Wallet?

BNB non è disponibile su Trust Wallet perché c’è una domanda estremamente elevata di BNB.

Quando la domanda di BNB è troppo elevata, il servizio subirà interruzioni.

Quindi, non sarai in grado di acquistare BNB fino a quando non ci sarà una minore domanda.

Quando ciò accade, il team tecnico del servizio lavorerà per correggere le interruzioni.

Nel frattempo, è necessario attendere da 30 minuti a un’ora prima di riprovare.

In alternativa, puoi provare a contattare il fornitore di criptovaluta con cui stai affrontando il problema.

Trust Wallet ha più fornitori di criptovaluta tra cui “Simplex”, “MoonPay”, “Wyre” e “Mercuryo”.

Se stai cercando di acquistare BNB tramite Simplex su Trust Wallet ma non è disponibile, puoi provare a contattare Simplex per assistenza.

Inoltre, assicurati di controllare lo stato del loro sistema per ulteriori informazioni.

Se ci sono ritardi di consegna o problemi di acquisto, verranno mostrati nella pagina di stato del sistema di Simplex.

Come acquistare BNB quando non è disponibile su Trust Wallet

Per acquistare BNB quando non è disponibile su Trust Wallet, puoi utilizzare Binance.

Quindi, trasferisci il tuo BNB da Binance a Trust Wallet.

Binance è lo scambio di criptovaluta più popolare per volume.

Inoltre, ha una delle commissioni più basse con una commissione di trading spot dello 0,1%.

Trust Wallet ha più fornitori di criptovaluta tra cui “Simplex” e “MoonPay”.

Tuttavia, le loro commissioni sono estremamente alte.

Le commissioni di trading spot di Simplex vanno dal 2,5% al 5%, mentre MoonPay addebita il 4,5% per transazione, con una commissione minima di $ 4,99.

Quindi, l’acquisto di BNB da Trust Wallet non è raccomandato in quanto i profitti saranno ridotti al minimo.

L’acquisto di BNB da Binance è un gioco da ragazzi in quanto ha commissioni molto più basse rispetto all’acquisto da Trust Wallet.

Ecco come puoi acquistare BNB quando non è disponibile su Trust Wallet (usando Binance):

1. Scarica e registrati a Binance

Innanzitutto, devi scaricare Binance su App Store o Google Play Store.

Puoi anche usare Binance su un desktop.

Tuttavia, in questa guida, useremo invece l’app mobile Binance.

Apri l’App Store o google Play Store e cerca “Binance”.

Quindi, installa Binance sul tuo dispositivo mobile.

Dopo aver installato Binance sul dispositivo, apri l’app.

Quindi, tocca “Registrati” per registrarti per un account Binance.

Inserisci il tuo indirizzo email e scegli una password per il tuo account.

Assicurati che la password contenga almeno 8 caratteri, lettere maiuscole e numeri.

Quindi, usa “73583477” come codice di riferimento e tocca il pulsante freccia.

2. Acquista BNB su Binance

Dopo aver creato un account Binance, è il momento di acquistare un po ‘di BNB.

Nella home page dell’app, tocca l’icona della freccia inversa nella barra di navigazione in basso.

Dopo aver toccato l’icona della freccia inversa, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai diverse opzioni tra cui “Acquista”, “Vendi”, “Deposito” e “Converti”.

Tocca “Acquista” per acquistare criptovaluta.

Dopo aver toccato “Acquista”, si aprirà un elenco di criptovalute.

Nell’elenco, cerca “BNB” nella barra di ricerca.

Una volta trovato BNB (Binance Coin), toccalo per aprirlo.

Quindi, atterrerai sulla schermata di acquisto di BNB,

Per acquistare BNB, devi prima inserire quanto BNB vuoi acquistare con fiat.

Ad esempio, se si desidera acquistare $ 100 di BNB, immettere “100” sul tastierino numerico.

Tieni presente che devi acquistare un minimo di $ 20 BNB o più / meno a seconda del paese in cui ti trovi.

Quindi, tocca “Acquista” seguito da “Conferma”.

Per la versione lite dell’app Binance, puoi acquistare criptovaluta con la tua valuta locale utilizzando la tua carta.

Dopo aver toccato conferma, inserisci i dati della carta e l’indirizzo di fatturazione.

Hai acquistato con successo BNB dall’app Binance!

3. Copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet

Dopo aver acquistato BNB dall’app Binance, devi trasferirlo su Trust Wallet.

Per cominciare, apri Trust Wallet.

Nella pagina “Portafoglio”, vedrai un elenco delle tue criptovalute tra cui puoi scegliere.

Vai a “Smart Chain” e toccalo per aprire il tuo portafoglio Smart Chain.

Sul tuo Smart Chain Wallet, devi copiarne l’indirizzo.

Tocca “Copia” per copiare il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet.

Dovrai trasferire BNB a questo indirizzo in seguito.

4. Trasferisci il tuo BNB da Binance a Trust Wallet

Dopo aver copiato il tuo indirizzo Smart Chain da Trust Wallet, devi trasferire il tuo BNB da Binance ad esso.

Innanzitutto, riapri l’app Binance.

Quindi, tocca l’icona del portafoglio nella barra di navigazione in basso.

Questo aprirà il tuo portafoglio Binance e i tuoi saldi di criptovaluta.

Sul tuo portafoglio, tocca “BNB” per aprire il tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, sarai in grado di vedere la quantità di BNB che hai.

Vedrai anche quanto vale il tuo BNB in fiat, quanto ne vale negli ordini e la cronologia delle transazioni.

Nella parte inferiore della pagina, vedrai un pulsante “Prelievo” e un pulsante “Deposito”.

Tocca “Preleva” poiché dovrai ritirare il tuo BNB su Trust Wallet.

Il passo finale è ritirare il tuo BNB su Trust Wallet.

Per fare ciò, incolla il tuo indirizzo Smart Chain da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”.

Dovresti aver già copiato il tuo indirizzo Smart Chain dal terzo passaggio.

Quindi, assicurati che la rete selezionata sia “BEP20 (BSC)”.

Per impostazione predefinita, dopo aver incollato il tuo indirizzo Smart Chain da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”, la rete sarà automaticamente “BEP20 (BSC)”.

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri trasferire su Trust Wallet.

L’importo minimo di BNB che è possibile trasferire è 0,02 BNB.

Se non ne hai abbastanza, devi acquistarne di più seguendo il secondo passaggio.

Infine, tocca “Preleva” per trasferire il tuo BNB al tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet.

Hai imparato con successo come acquistare BNB se non è disponibile su Trust Wallet!

Conclusione

In futuro, dovresti acquistare BNB su Binance invece di Trust Wallet.

Questo perché i fornitori di criptovaluta su Trust Wallet addebitano una commissione estremamente elevata.

L’acquisto di BNB su Binance può farti risparmiare un sacco di soldi se effettui frequentemente transazioni.

L’unico passo aggiuntivo che devi fare è trasferire il tuo BNB da Binance a Trust Wallet dopo averlo acquistato.