Impostare la leva finanziaria su Capital.com

Capital.com offre una leva flessibile, fino a 100:1 per i conti retail e 200:1 per i conti Plus, Premier. Tuttavia, il livello di leva sarà predefinito al massimo non appena apri il conto. Quindi, gli investitori devono prima impostare la leva per il loro conto di trading per evitare errori sfortunati.

Per regolare la leva finanziaria su Capital.com, segui le istruzioni riportate di seguito:

1. Fai clic sul tipo di conto nella barra degli strumenti in alto a destra > seleziona “Opzioni di trading”.

2. Quindi, imposta la leva di trading per ciascun mercato in base alla tua richiesta. Il livello di leva finanziaria verrà quindi applicato a tutte le attività nello stesso mercato.

Se vuoi aprire posizioni con leva diversa, dovrai riadattarla prima di aprire una nuova operazione.

Capital.com ti consente di regolare questa leva ogni volta che vuoi.