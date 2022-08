Livello massimo di leva finanziaria su Capital.com

in

Capital.com offre una leva finanziaria più elevata, fino a 100: 1 per i conti al dettaglio e 200: 1 per i conti Plus & Premier rispetto ad altri broker.

Per un conto retail, i livelli massimi di leva finanziaria applicati a ciascun mercato specifico sono i seguenti:

Forex (valuta): 100:1

Indice (indice): 100:1

Merce: 100:1

Azioni (azioni): 20:1

Criptovalute (cripto): 20:1

Nota: per i nuovi account, la leva finanziaria sarà impostata al massimo per impostazione predefinita.

Pertanto, è necessario regolare in anticipo il rapporto di leva finanziaria, che è estremamente importante ma spesso trascurato da coloro che sono nuovi alla piattaforma Capital.com.

Inoltre, se vuoi fare trading con una leva ancora più alta, puoi aggiornare il tuo conto corrente al livello di account Pro.