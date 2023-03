Imprenditoria online non è solo online

Educazione, esperienze e competenze, i 3 pilastri su cui l’importante community del Leverage Group pone le sue radici.

Educazione, che viene dall’inglese education, si intende per formazione non solo teorica, ma pratica condivisa con tutti i partecipanti.

Trattando i più svariati temi, per essere pronti ai lavori del domani, ci si immerge nelle più avanguardistiche logiche di personal branding, studi di personal development e attività specifiche (come ad esempio l’utilizzo dei social media in maniera professionale).

Programmi settimanali e mensili di call, challenges e compiti da svolgere in gruppo e in singolo.

Oggi sono in molti ad aver compreso che il mondo del lavoro è cambiato, una sola fonte di ingresso per molti rischia di non essere abbastanza stabile, ed è così che in tanti si mettono alla ricerca di un secondo lavoro, o in alcuni casi, di una seconda entrata… spesso trovandosi però spaesati nelle “troppe scelte” online, magari anche poco affidabili.

Ed è anche per questa ragione che la community del Leverage Group si occupa di vagliare le migliori opportunità di mercato per raccontarle ai suoi partecipanti, mostrandogli punti di forza e di debolezza.

Come lo fa?

Attraverso il secondo pilastro. Le esperienze.

“Crediamo fermamente che l’apprendimento di un corso di formazione digitale non possa essere paragonato ai benefici di vivere esperienze indimenticabili direttamente sulla propria pelle”.

Per questo motivo, ogni anno la community offre ai partecipanti la possibilità di prendere parte a palchi esclusivi e di viaggiare in luoghi suggestivi nel mondo, collezionando ricordi indimenticabili in terre come Islanda, Messico, Emirati Arabi e USA.

Si è capito: per il team del Leverage Group è fondamentale non avere solo formazione digitale e meeting online (per quanto comodi), ma vi è il forte interesse nell’infondere la cultura della vicinanza e dei rapporti, soprattutto dopo tutto il periodo di pandemia appena superato.

E infine arriva il terzo pilastro, le competenze, come normale risultato dell’unione di formazione ed esperienze incredibili.

Perché le persone che partecipano agli eventi del Leverage ne escono cresciuti, sempre con qualche chicca da portarsi a casa, utile per affrontare le sfide del domani.

Insomma, non il classico ambiente amicale e basta, bensì un ambiente sì amichevole, ma soprattutto estremamente stimolante e motivante, dove ognuno racconta storie e ci si spinge a vicenda per costruire un futuro migliore.

