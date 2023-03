La Postepay Evolution è una delle carte di debito più utilizzate nel nostro paese. Si tratta di una carta ricaricabile che può essere usata per fare acquisti su internet, pagare le bollette, effettuare prelievi e pagare nei negozi di tutta Italia. Una delle sue caratteristiche più importanti è la possibilità di associare un IBAN, ossia un codice bancario che permette di ricevere bonifici, pagare i bollettini, effettuare pagamenti online e fare altre operazioni bancarie. Ma quanto costa la Postepay Evolution con IBAN? In questo articolo cercheremo di rispondere a questa domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie per conoscere costi, modalità di attivazione, possibilità di sostituzione e altro ancora.

Cos’è la Postepay Evolution con IBAN?

La Postepay Evolution è una delle carte di debito più diffuse in Italia. Si tratta di una carta ricaricabile emessa da Poste Italiane che può essere utilizzata per fare acquisti su internet, pagare le bollette, effettuare prelievi e pagare nei negozi di tutta Italia. È possibile associare un IBAN alla Postepay Evolution, ossia un codice bancario che permette di ricevere bonifici, pagare i bollettini, effettuare pagamenti online e fare altre operazioni bancarie.

Come si attiva l’IBAN sulla Postepay Evolution?

Attivare l’IBAN sulla Postepay Evolution è semplice e veloce. Basta recarsi presso un ufficio postale, esibire un documento di identità e compilare una semplice modulistica. A questo punto l’IBAN verrà associato alla carta e sarà subito disponibile per essere utilizzato.

Quanto costa la Postepay Evolution con IBAN?

La Postepay Evolution con IBAN non ha alcun costo di attivazione e di utilizzo. Infatti, questa carta di debito non prevede canoni o commissioni per l’utilizzo, quindi è possibile usarla liberamente senza dover pagare alcun costo aggiuntivo.

Quando è possibile sostituire la Postepay Evolution con un IBAN diverso?

È possibile sostituire la Postepay Evolution con un IBAN diverso in qualsiasi momento. Per farlo, è necessario recarsi presso un ufficio postale, esibire un documento di identità e compilare una semplice modulistica. A questo punto l’IBAN verrà associato alla carta e sarà subito disponibile per essere utilizzato.

La Postepay Evolution con IBAN è disponibile anche per i minorenni?

Sì, la Postepay Evolution con IBAN è disponibile anche per i minorenni. Per attivare la carta, è necessario che il minore sia accompagnato da un genitore o da un tutore che firmi la modulistica e fornisca un documento di identità. Sarà necessario inoltre fornire una copia dello Stato di Famiglia.

È possibile rinnovare la Postepay Evolution con lo stesso IBAN?

Sì, è possibile rinnovare la Postepay Evolution con lo stesso IBAN. Per farlo, basta recarsi presso un ufficio postale, esibire un documento di identità, compilare una semplice modulistica e fornire una copia della vecchia carta. A questo punto l’IBAN verrà associato alla nuova carta e sarà subito disponibile per essere utilizzato.

Come ricaricare la Postepay Evolution con IBAN?

La Postepay Evolution con IBAN può essere ricaricata in diversi modi. È possibile ricaricarla presso un ufficio postale, una tabaccheria abilitata, una banca o un qualsiasi altro punto vendita che esponga il marchio Poste Italiane. Inoltre, è possibile ricaricarla anche online utilizzando un bonifico bancario o una carta di credito.

Conclusione

KIn conclusione, la Postepay Evolution con IBAN è una carta di debito ricaricabile molto utile e versatile. Non ha alcun costo di attivazione e di utilizzo, e può essere utilizzata per fare acquisti su internet, pagare le bollette, effettuare prelievi e pagare nei negozi di tutta Italia. È possibile attivare l’IBAN sulla Postepay Evolution recandosi presso un ufficio postale, sostituire la carta con un IBAN diverso in qualsiasi momento e anche rinnovarla con lo stesso IBAN. La Postepay Evolution con IBAN è anche disponibile per i minorenni, a condizione che siano accompagnati da un genitore o da un tutore. Infine, è possibile ricaricare la carta in diversi modi, sia presso un ufficio postale, una tabaccheria abilitata, una banca o un qualsiasi altro punto vendita che esponga il marchio Poste Italiane, sia online utilizzando un bonifico bancario o una carta di credito.