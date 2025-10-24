Incendio a Roma: evacuate oltre 200 persone

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato nel pomeriggio a Roma, nella zona di San Giovanni.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30, costringendo le autorità a evacuare oltre 200 residenti. I pompieri sono stati immediatamente allertati e sono in azione per domare le fiamme.

I fatti

Le operazioni di evacuazione sono state coordinate dalla protezione civile, che ha fornito assistenza ai residenti. Alcuni di loro hanno riportato lievi intossicazioni da fumi, ma nessun ferito grave è stato segnalato.

Le conseguenze

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno esaminando la scena per determinare se ci siano stati fattori scatenanti. Si prevede che l’intervento dei vigili del fuoco continui per diverse ore.