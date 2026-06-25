Incentivi Trentino 2026: come ottenere finanziamenti per la tua impresa

Le imprese del Trentino possono accedere a finanziamenti agevolati per vari progetti. Scopri come presentare domanda e quali sono i requisiti.

Le imprese operanti in Trentino hanno a disposizione un’opportunità unica per accedere a finanziamenti agevolati. Grazie al programma Crescita Trentino è possibile ottenere contributi per una vasta gamma di iniziative, dalla transizione energetica all’internazionalizzazione passando per la ricerca e sviluppo.

Il programma prevede la presentazione di una singola domanda annuale che deve includere anche la rendicontazione delle spese sostenute nei 18 mesi precedenti. Questo approccio semplificato permette alle aziende di accedere più facilmente ai finanziamenti, riducendo la burocrazia e i tempi di attesa.

Quali progetti possono essere finanziati

Il programma Crescita Trentino copre una vasta gamma di settori e iniziative. Tra i progetti finanziabili troviamo:

Investimenti fissi come l’acquisto di veicoli aziendali e sistemi di sicurezza

come l’acquisto di veicoli aziendali e sistemi di sicurezza Transizione energetica e efficienza energetica

e efficienza energetica Tutela dell’ambiente e economia circolare

e economia circolare Assicurazione dei rischi su crediti commerciali

su crediti commerciali Internazionalizzazione delle imprese

delle imprese Progetti di ricerca e sviluppo

Le domande vengono esaminate con una procedura automatica che garantisce trasparenza e rapidità nella valutazione.

Importi e limiti di spesa

Le soglie minime e massime di spesa, così come la misura di incentivazione applicata, sono definite all’interno di ciascuna misura agevolativa. L’importo massimo di spesa per singola domanda di incentivo è pari a 300 mila euro e può comprendere più misure agevolative e sottomisure.

L’aiuto è concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/2831. Questo significa che le imprese possono beneficiare di contributi fino a un massimo di 200.000 euro in tre esercizi finanziari.

Requisiti e vincoli

Per accedere ai finanziamenti, le imprese devono rispettare specifici obblighi previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Tra questi, vi è l’obbligo di mantenere l’unità operativa sul territorio provinciale.

Le piccole, medie e grandi imprese possono presentare domanda, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi annuali Crescita Trentino.

Come presentare domanda

Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo all’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. La domanda deve essere inviata dal titolare, dal legale rappresentante o da un suo delegato esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata.

Per l’annualità 2026, i termini di presentazione delle domande saranno resi noti almeno 30 giorni prima della data di apertura dei termini. Per l’annualità 2026, i termini di presentazione delle domande sono già chiusi.

Alla domanda di incentivo devono essere allegati:

L’elenco delle spese sostenute

L’attestazione di verifica delle spese da parte di un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell’albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese, di H.U.B. e società di servizi controllate da un’associazione di categoria

L’attestazione tecnica di esperti specializzati in materia per le misure agevolative relative a ambiente, internazionalizzazione e progetti di ricerca

La domanda deve essere accompagnata da una marca da bollo del valore di 16,00 euro.

Per accedere alla piattaforma informatica Aiuti alle imprese è possibile contattare il numero verde 800.196.977 dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00.