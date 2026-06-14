Incidente aereo vicino al centro sportivo di Lurate Caccivio: due ricoverati in codice rosso

Un ultraleggero biposto è caduto in un prato a Lurate Caccivio vicino al centro sportivo: i due occupanti sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati con mezzi terrestri e aerei di emergenza; sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per i rilievi.

Un ultraleggero biposto è precipitato in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivionella provincia di Como. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16.30, e ha richiesto l’intervento immediato di più servizi di emergenza. I due uomini a bordo sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati alle strutture ospedaliere in condizioni gravissime.

Alle operazioni di primo soccorso hanno partecipato i vigili del fuocole ambulanze provenienti da Appiano Gentile e Lomazzo e l’elisoccorso di Sondrio. L’aeromobile, di immatricolazione svizzera, era impegnato su un collegamento tra località ticinesi e la costa ligure; alcuni elementi ricostruiscono che il volo riguardava la tratta Locarno-Albenga e che l’incidente si è verificato durante il ritorno.

Dettagli sui passeggeri e sulle condizioni

I due occupanti sono uomini adulti residenti in Svizzera o legati al Cantone Ticino. Le informazioni disponibili riportano età leggermente discordanti: alcuni dati indicano 54 e 58 annialtri 55 e 66 annima la certezza condivisa è che entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni di massima gravità. I soccorritori hanno attivato il protocollo per pazienti critici e hanno stabilizzato i feriti prima del trasferimento.

Intervento sanitario e trasporto

Sul luogo sono arrivate unità della Croce Rossa e della SOS di Appiano, insieme a due auto mediche. L’impiego dell’elisoccorso indica la gravità delle lesioni e la necessità di un trasporto rapido verso centri con reparto di rianimazione. Le operazioni di imbarco e trasferimento sono state coordinate con le squadre a terra per limitare i tempi di intervento.

Circostanze del volo e caratteristiche dell’aeromobile

L’aereo coinvolto è descritto come un ultraleggero o aereo da turismo biposto, immatricolato in Svizzera. Secondo le ricostruzioni preliminari l’aeromobile era in collegamento tra il Ticino e la Liguria: alcuni riferimenti parlano di un volo Locarno-Albenga e altri della tratta inversa, con l’incidente che è avvenuto durante il ritorno. Questi aspetti saranno verificati dagli organi competenti nel corso delle indagini tecniche.

Prime ipotesi sulle cause

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause dell’incidente. Sia le squadre dei vigili del fuoco sia le autorità civili hanno avviato i rilievi sull’aeromobile e sull’area di impatto per raccogliere elementi utili a una prima ricostruzione. L’indagine dovrà valutare fattori come meteocondizioni tecniche dell’ultraleggero, e la dinamica del volo immediatamente precedente alla caduta.

Le autorità locali stanno inoltre regolando la viabilità nella zona per agevolare i soccorsi e consentire le operazioni di rimozione e accertamento. Ogni valutazione definitiva sulle responsabilità e sulle cause richiederà prove tecniche e la consultazione dei registri di volo e di manutenzione dell’aeromobile.

Ruolo dei soccorsi e attività sul posto

Il coordinamento delle operazioni ha visto impegnati più enti: squadre antincendio per mettere in sicurezza il sito, personale sanitario per la stabilizzazione dei feriti e mezzi di soccorso aerei e terrestri per il trasporto urgente. L’uso combinato di ambulanze e elisoccorso è indicativo della rapidità con cui è stata valutata la situazione medica dei passeggeri e dell’esigenza di portarli in ospedale nel minor tempo possibile.

Accertamenti e prosieguo delle indagini

Le autorità competenti effettueranno rilievi tecnici sull’aeromobile e raccoglieranno testimonianze utili. L’area dell’impatto è stata delimitata e le operazioni di sopralluogo proseguiranno con la finalità di chiarire dinamica e cause. Le verifiche interesseranno anche le condizioni meteorologiche locali al momento dell’incidente e la documentazione tecnica dell’ultraleggero.

Alla luce dei fatti, la priorità resta la cura dei feriti e la raccolta delle evidenze necessarie per una ricostruzione precisa. Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti dalle autorità competenti quando i rilievi e le analisi tecniche forniranno elementi certi.