Incremento dei prezzi alla produzione in Italia

Secondo i dati forniti da Istat, a dicembre 2024 si è registrato un incremento dei prezzi alla produzione dell’industria pari allo 0,6% rispetto al mese precedente, e dell’1,1% su base annua. Questo segna un’inversione rispetto alla tendenza negativa di novembre, dove si era osservato un calo dello 0,5%. L’analisi dettagliata mostra che, sul mercato interno, i prezzi sono aumentati dello 0,8% rispetto a novembre e dell’1,3% su base annua, in netto contrasto con il -0,7% registrato nel mese precedente.

Andamento dei prezzi senza il comparto energetico

Escludendo il comparto energetico, l’incremento congiunturale è stato più contenuto, attestandosi a +0,1%, mentre la crescita tendenziale ha raggiunto lo 0,5%, in aumento rispetto al +0,3% di novembre. Questo suggerisce che, sebbene ci sia una ripresa generale, il settore energetico continua a influenzare significativamente i dati economici. Sul fronte del mercato estero, i prezzi hanno mostrato un aumento mensile dello 0,1%, con una crescita dello 0,2% nell’area euro e una leggera flessione dello 0,1% nell’area non euro.

Crescita delle vendite al dettaglio in Spagna

In Spagna, le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita sorprendente del 4% su base annua a dicembre 2024, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo. Questo aumento ha superato le previsioni degli analisti, che si aspettavano un incremento molto più modesto dello 0,5%. Tale risultato evidenzia una ripresa della fiducia dei consumatori e una possibile stabilizzazione dell’economia spagnola, che potrebbe avere ripercussioni positive anche su altri mercati europei.

Reazioni dei mercati finanziari

Le borse europee hanno mostrato un avvio positivo, con il Ftse Mib di Piazza Affari che avanza dello 0,3%. Questo ottimismo è stato alimentato da notizie come quelle di Intel, che ha annunciato ricavi migliori del previsto per il quarto trimestre, sebbene abbia avvertito che il suo percorso verso una maggiore competitività è ancora in fase di sviluppo. Anche Apple ha visto un incremento del 3% nel trading esteso, grazie a previsioni positive che hanno compensato i risultati del primo trimestre, nonostante i ricavi da iPhone e dalla Cina siano stati al di sotto delle attese.