Indicatori di conflitto e impatto sul commercio: una mappa economica

Un recente working paper del NBER firmato da Joshua Aizenman, Rodolphe Desbordes e Jamel Saadaoui propone un modo nuovo per leggere la relazione tra politica estera ostile e commercio internazionale.

Gli autori costruiscono un indicatore mensile di conflitto bilaterale a partire dai dati di GDELT v2, ma non si fermano ai segnali grezzi: applicano una calibrazione supervisata usando il dataset curato da umani ICEWS tramite una Ridge regression, per correggere errori sistematici e distinguere tra ostilità reale e copertura mediatica intensa.

Metodo: dati, calibrazione e struttura direzionale

Il cuore della procedura è un approccio che interpreta l’output di GDELT non come volume di interazioni ma come quota ostile delle relazioni bilaterali. Gli autori mostrano che, senza correzioni, GDELT tende a sovrastimare la componente ostile nelle coppie con alta visibilità mediatica e forti legami commerciali. Per questo inseriscono quattro scelte progettuali chiave: ponderazione Goldstein, calibrazione supervisionata rispetto a un ground truth umano, una struttura bilaterale direzionale e la riclassificazione di eventi nel contesto di sanzioni.

Decomposizione e flussi informativi

Ogni osservazione viene scissa in quattro componenti additive: scontri cinetici (equivalente alla guerra militare), postura militare, ostilità in contesto commerciale (la trade war) e una diplomazia di base. L’indicatore è diretto, cioè distingue chi agisce e chi risponde, permettendo di stimare separatamente azioni aggressive e ritorsioni. Questa granularità è fondamentale per isolare canali che un indice aggregato non sarebbe in grado di mostrare.

Risultati principali e impatti sul commercio

Dal pannello decomposto emergono tre risultati centrali. Primo, la serie disaggregata segue importanti sviluppi geopolitici: ad esempio la relazione Russia–Ucraina mostra una militarizzazione ben prima del 2026, mentre il confronto Usa–Cina si manifesta prevalentemente su basi economiche. Secondo, in una specificazione di gravità commerciale l’indicatore aggregato risulta negativo e statisticamente significativo, ma la decomposizione rivela che l’effetto sul commercio è trainato principalmente da due strati: le scontri cinetici e l’ostilità legata al commercio. La componente di routine diplomatica, seppure dominante nella misura dell’ostilità, non mostra un effetto commerciale rilevante.

Canale di ritorsione e costi stimati

La struttura direzionale consente di evidenziare un canale di ritorsione che aggrava le perdite commerciali su più mesi. Usando le stime degli autori, il deterioramento geopolitico a partire dal 2015 ha messo a rischio circa $334 miliardi di commercio bilaterale, con la coppia Usa–Cina che rappresenta circa la metà di questa cifra. Gli stessi autori stimano inoltre una riduzione effettiva degli scambi pari a $344 miliardi fino al 2026: si tratta di una valutazione in parziale equilibrio che non considera la deviazione del commercio e tende a sovrastimare le perdite di benessere, ma offre un ordine di grandezza significativo (circa 2,4% del commercio bilaterale mondiale del 2015).

Confronti, robustezze e implicazioni politiche

Nel confronto con l’indicatore più vicino esistente, IntenSE (Chevalier et al., 2026), la decomposizione proposta dagli autori mantiene rilevanza statistica ed economica. Poiché entrambi gli indici sfruttano GDELT, il raffronto mette in luce il valore aggiunto delle quattro scelte di disegno: Goldstein weighting, calibrazione supervisionata, struttura asimmetrica e riclassificazione nel contesto sanzionatorio. Sul piano politico, i risultati segnalano anche la crescente armazzabilità delle politiche economiche come strumento di coercizione internazionale.

Osservazioni finali

Un’osservazione interessante riguarda il ruolo delle democrazie: i dati suggeriscono che, almeno fino al 2026, le democrazie appaiono più limitate nell’uso della forza militare come strumento coercitivo. Gli autori lasciano aperta la questione se questa tendenza si manterrà negli anni successivi, e in particolare se resterà valida alla luce degli sviluppi politici più recenti. In ogni caso, l’approccio proposto offre una lente più nitida per quantificare come le tensioni geopolitiche trasformano il profilo del commercio mondiale e crea strumenti utili per analisi di politica commerciale e sicurezza economica.