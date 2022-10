INDICATORI DI NEGOZIAZIONE AZIONARIA: cosa sono e come funzionano

Gli indicatori di trading azionario sono utilizzati da molti trader di azioni, dal principiante all’avanzato. Tuttavia, molti trader non capiscono il concetto di un indicatore di trading azionario e come influisce sui loro risultati di trading.

Iniziamo con la definizione di base di un indicatore di trading azionario.

Un indicatore di trading azionario è qualsiasi tipo di analisi che ti aiuta a prendere decisioni migliori sulle tue operazioni. Per essere più specifici, un indicatore è qualsiasi misura quantitativa in un momento che fornisce informazioni sullo stato attuale dell’economia, di un’industria, di un’azienda, di un titolo o di una merce.

Quando si tratta di negoziare il mercato azionario, il mondo online è pieno di consigli: grafici, indicatori e strategie.

Tutti pensano di poter prevedere i prezzi. Mentre alcune strategie sono valide, altre sono complete.

Questo elenco setaccia la lanugine e ti fornisce indicatori e strategie reali che puoi usare per prendere decisioni intelligenti sul tuo prossimo trade.

PREZZO MEDIO PONDERATO PER VOLUME (VWAP)

Per trovare i valori VWAP devi sommare “i dollari scambiati per ogni transazione (prezzo moltiplicato per il numero di azioni scambiate) e poi dividere per il totale delle azioni scambiate per il giorno”.

È importante ricordare che VWAP è una misura del prezzo medio che gli investitori stanno pagando nel corso di una sessione di trading, non una misura del valore, di per sé.

CHE COS’È VWAP?

Il prezzo medio ponderato per volume (VWAP) è un calcolo infragiornaliero utilizzato per confrontare dove un titolo è attualmente scambiato rispetto alla sua media ponderata per il volume per lo stesso giorno.

È un indicatore tecnico che può essere utilizzato come strategia di trading per i trader attivi.

Tuttavia, è utilizzato anche da fondi più grandi per valutare l’andamento dei prezzi dei loro investimenti.

È importante notare che questo indicatore sarà calcolato su base giornaliera. Ogni nuova sessione di trading reimposta la formula. Tuttavia, ci sono altri indicatori vwap “multi-day”.

STRATEGIA VWAP

Quando si sceglie una strategia di trading, è importante considerare molti fattori diversi quando si decide come negoziare un titolo. Le strategie VWAP (prezzo medio ponderato per il volume) sono alcune delle strategie più popolari utilizzate dai trader oggi.

Per capire VWAP è meglio avere una buona comprensione dei suoi componenti:

Volume – questo rappresenta il numero di azioni che sono state scambiate nel titolo in un dato periodo di tempo. Questo può essere misurato in base al volume totale per il giorno o per un determinato periodo di tempo che si desidera misurare.

Prezzo medio ponderato – questo rappresenta tutte le transazioni durante un periodo e calcola il prezzo medio al quale tali transazioni hanno avuto luogo. Non tiene conto di eventuali ordini aperti o in sospeso.

Prezzo – questo è semplicemente il prezzo del titolo basato sull’ultima operazione avvenuta sul mercato. Il prezzo è di solito quello che vedrai in una schermata di quotazione, ma poiché tiene conto solo dell’ultima operazione, potrebbe potenzialmente essere molto fuorviante su dove il prezzo è attualmente scambiato in relazione ad altre operazioni che potrebbero aver avuto luogo in precedenza nello stesso periodo di tempo.

COMMERCIO VWAP

Per i trader, VWAP può essere utilizzato come importante punto di riferimento per valutare se il prezzo di un titolo è scambiato al di sopra o al di sotto del fair value in base agli attuali livelli di volume.

Ad esempio, se stai guardando un titolo in cui hai un interesse, e attualmente è scambiato al di sotto del suo VWAP, potresti prendere in considerazione l’acquisto di quel titolo in quanto è stato scambiato a prezzi più bassi per tutto il giorno finora.

Di conseguenza, potresti essere in grado di approfittare di prezzi più favorevoli di quelli che otterresti se comprasssi al prezzo di mercato corrente. Se questa è la tua strategia, credi che il trend rialzista continuerà alla fine.

Al contrario, se sei un trader di slancio, VWAP può dirti chi ha il sopravvento: tori o orsi. A tal fine, si potrebbe considerare di andare in basso quando i prezzi sono al di sotto del vwap, o a lungo quando sono al di sopra.

VWAP BOULEVARD

VWAP Boulevard è un indicatore che utilizza il volume effettivo scambiato per un certo periodo di tempo (VWAP) per visualizzare dove si trova il prezzo medio originale degli acquirenti istituzionali o dei venditori.

Essenzialmente, identifichi il livello di vwap infragiornaliere per i precedenti giorni di volume più alto (o candele infragiornalieri significative) che il titolo correva. Traccia la tua linea lì, quindi attendi che l’attuale azione pre-commercializzazione o infragiornaliera raggiunga e reagisca a quel livello.

Quando il prezzo è al di sotto della linea VWAP, suggerisce che il mercato è in una tendenza ribassista.

Se il prezzo è superiore alla linea VWAP, suggerisce che il mercato è in una tendenza rialzista.

L’indicatore VWAP Boulevard è stato progettato per aiutare i trader a rimanere dalla parte giusta del mercato.