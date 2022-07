Indicatori personalizzati mobili MT4: Come aggiungerli

Nel forex trading, per avere successo è necessario supportare strumenti come grafici, indicatori tecnici, ecc. Questi strumenti tecnici ti aiuteranno a prevedere l’azione futura dei prezzi e a trovare buone opportunità per fare trading e prendere decisioni di trading al momento giusto.

Oltre agli indicatori forniti su MT4 mobile, è possibile aggiungere altri indicatori personalizzati per migliorare l’efficienza dell’analisi e del trading. Questo articolo ti mostrerà come aggiungere indicatori personalizzati alla piattaforma MOBILE MT4 (iPhone, iPad e Android).

Quando è necessario installare indicatori personalizzati?

Un indicatore è uno strumento tecnico che fornisce stati di mercato cruciali su un grafico e aiuta a prevedere le future attività dei prezzi.

Quando fai trading su MetaTrader 4, ti verranno forniti diversi indicatori specifici preinstallati sulla piattaforma.

È possibile utilizzarli per eseguire l’analisi dei grafici. Tuttavia, tali strumenti non possono soddisfare in molti casi le esigenze di tutti gli investitori. Pertanto, è necessario sapere come aggiungere accuratamente indicatori personalizzati da fonti personalizzate per soddisfare le proprie esigenze.

Quindi, come si aggiungono indicatori personalizzati a MT4? È troppo complicato utilizzare indicatori personalizzati in combinazione con gli strumenti esistenti sulla piattaforma?

MetaTrader è programmato con il linguaggio MQL4 che ti consente di aggiungere liberamente qualsiasi indicatore compatibile MT4 alla piattaforma in meno di un minuto! Inoltre, è possibile installare tutti gli indicatori che si desidera per creare una nuova strategia o aggiornarne una esistente.

In questa guida, abbiamo spiegato a fondo come aggiungere l’indicatore a tutte le versioni del software MT4 mobile, inclusi iPhone (iOS) e Android.

Come aggiungere indicatori personalizzati a MT4 iPhone?

MT4 non consente l’aggiunta di indicatori personalizzati nella versione iOS. Tuttavia, puoi comunque installare indicatori personalizzati tramite iPhone o iPad tramite connessioni remote al PC. In particolare, i passaggi sono i seguenti:

Fase 1: Impostazioni dispositivo consente di connettere il dispositivo mobile al PC in remoto.

Quindi, collegandoti al tuo computer, avrai pieno accesso alla versione desktop di MT4 e sarai in grado di utilizzare indicatori MQL4 personalizzati da qualsiasi dispositivo iOS.

Le migliori app iOS che puoi utilizzare per la connessione desktop remoto sono:

TeamViewer

Desktop remoto

LogMeIn

GoToMyPC

JumpDesktop

Fase 2: Apri MT4 (desktop) > Vai a Navigatore > fai doppio clic su Indicatori per espandere l’elenco degli indicatori.

Passo 3: Fare doppio clic sull’indicatore che si desidera aggiungere al grafico e premere OK.

In questo modo, sarai in grado di aggiungere e utilizzare gli indicatori personalizzati MQL4 in entrambe le piattaforme MT4 e MT5 dal tuo dispositivo iOS.

Come aggiungere indicatori personalizzati a MT4 Android?

Come iPhone o iPad, anche MT4 non consente di aggiungere indicatori personalizzati ai dispositivi Android. Per aggiungere indicatori personalizzati a MT4 su Android, procedi nel seguente modo:

Fase 1: Collega il tuo telefono/tablet Android al PC utilizzando l’app desktop remoto.

Le app Android che puoi utilizzare per connetterti a un computer remoto sono:

Controllo remoto AnyDesk

Controllo remoto TeamViewer

Chrome Remote Desktop

Desktop remoto 8 (Microsoft)

Splashtop Personal Remote PC

Fase 2: Fare clic su Indicatori > Vai a Personalizzazione > Seleziona l’indicatore personalizzato che desideri aggiungere a MT4:

Passo 3: Se necessario, modificare le impostazioni personalizzate dell’indicatore nella finestra delle proprietà e fare clic su OK.

Vedrai che l’indicatore personalizzato è stato aggiunto al tuo grafico e inizia a funzionare contemporaneamente.

Si può dire che, in perfette condizioni di trading, puoi aver bisogno di uno degli indicatori disponibili su MT4 e fare trading sui segnali che l’indicatore dà. Tuttavia, la realtà è che il mercato ha sempre fluttuazioni inaspettate, quindi molti trader vogliono cercare indicatori personalizzati o combinare diversi indicatori per ottenere segnali di trading più accurati.