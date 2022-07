Indicatori su TradingView: come fare per aggiungerne di nuovi

TradingView è una piattaforma di grafici con un sistema di indicatori flessibile che è familiare e migliore per i trader di oggi. Gli utenti possono facilmente utilizzare ulteriori indicatori tecnici disponibili o installare altri indicatori esterni sul grafico TradingView. Il seguente articolo mostra come aggiungere un indicatore al grafico Di TradingView in modo rapido e semplice.

Cosa sono gli indicatori tecnici?

L’analisi tecnica è utile per i trader per trovare opportunità di trading adatte in qualsiasi mercato, tra cui materie prime, azioni, valute, criptovalute … Uno strumento pratico che aiuta i trader a fare analisi tecniche sono gli indicatori tecnici. Gli indicatori tecnici sono costituiti da calcoli e presentati come grafici su un grafico dei prezzi, assistendo i trader nell’identificazione delle tendenze o nella conferma dei segnali di trading.

Esistono diversi tipi di indicatori tecnici. Tuttavia, è spesso diviso in indicatori di tendenza e indicatori di momentum. Gli indicatori di tendenza sono indicatori rapidi che segnalano di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Nel frattempo, l’indicatore di ritardo di solito guarda alle tendenze passate e mostra lo slancio del mercato per il trader per prendere decisioni di trading appropriate.

Vantaggi dell’utilizzo di indicatori tecnici su TradingView.

Gli indicatori tecnici su TradingView sono ricchi, flessibili e performanti.

Gli indicatori tecnici su TradingView aiutano i trader a controllare facilmente il mercato e le opportunità di trading attraverso qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Gli utenti possono impostare avvisi sui prezzi o visualizzare i segnali di trading inviati via e-mail, messaggi di testo o notifiche pop-up.

Poiché è facile abilitare più indicatori su TradingView e utilizzarlo, l’uso di indicatori su TradingView sta diventando sempre più popolare. L’utilizzo di indicatori più tecnici durante il monitoraggio dei grafici e l’aiuto ai trader a breve o lungo termine può aiutare a migliorare i risultati di trading.

L’utilizzo di indicatori tecnici per rilevare i segnali di trading aiuta i trader a vedere i segnali di trading senza essere influenzati dalle emozioni quando prendono decisioni. L’utilizzo di indicatori tecnici consente inoltre al trader di identificare diverse opportunità di trading per massimizzare e fornire profitti più stabili.

Attualmente, i professionisti del trading dipendono principalmente dall’analisi dei dati e dall’analisi tecnica. Inoltre, la maggior parte dei trader che utilizzano l’analisi tecnica utilizzano anche indicatori tecnici. Credono che l’utilizzo di indicatori tecnici su TradingView aiuti gli utenti ad essere più sicuri e ad aumentare il tasso di successo nel processo di trading.

Come aggiungere indicatori ai grafici di Tradingview?

Come ottenere TradingView Pro gratuitamente?

Per aggiungere un indicatore disponibile al grafico Di TradingView, gli utenti devono accedere ai propri account. Selezionare la scheda Grafico e aprire il grafico che si desidera monitorare sulla barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo, selezionare Indicatore.

Scegli il tipo di indicatore giusto (indicatore tecnico, finanziario o scritto dalla comunità o crea il tuo nuovo indicatore). Quindi, selezionare l’indicatore tecnico che si desidera utilizzare. Immediatamente l’indicatore tecnico selezionato viene visualizzato sul grafico.

Esiste un modo più semplice e gli utenti possono digitare il nome dell’indicatore che desiderano utilizzare nella casella di ricerca per cercare e attivare l’indicatore appropriato.

Apri il grafico e fai doppio clic sull’indicatore tecnico aggiunto per regolare le specifiche. Quindi fare clic su OK per confermare.

Ogni conto TradingView gratuito può aggiungere fino a 4 indicatori per grafico.

Conclusione

TradingView è famosa per il suo stock di indicatori tecnici disponibili con oltre 100 indicatori di analisi tecnica famosi e popolari. Inoltre, il facile utilizzo di oltre 5.000 indicatori disponibili condivisi dalla community rende TradingView ancora più potente grazie al suo vasto archivio di indicatori tecnici. Inoltre, gli utenti possono anche creare i loro indicatori quando utilizzano il linguaggio di programmazione Pine. Gli indicatori tecnici aiutano gli utenti a riconoscere rapidamente i segnali di acquisto e vendita. Gli indicatori tecnici aiutano i trader a prendere decisioni di trading più accessibili e accurate senza essere influenzati dalle emozioni. Pertanto, l’indicatore tecnico su TradingView è prevalente e spesso utilizzato dai trader quando si imposta un sistema di trading.