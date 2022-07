I 5 migliori film sul mercato azionario statunitense di tutti i tempi

in

Se stai imparando a conoscere il mercato del trading e senti un mal di testa con migliaia di numeri e concetti finanziari “dannosi per il cervello”, non preoccuparti perché puoi conoscere completamente meglio questo mercato in un modo semplice che è molto più interessante.

I film classici sul mercato azionario statunitense ti daranno una visione più chiara di questo mercato, ispirandoti e aiutandoti a trarre sangue dalle esperienze di investimento. Scopriamo i 5 migliori film d’azione americani che gli investitori non dovrebbero perdere.

The Wolf of Wall Street – Il lupo di Wall Street (2013)

In cima a questa lista c’è uno dei film stock più venduti. È un film poliziesco biografico americano diretto da Martin Scorsese e scritto da Terence Winter, basato su un libro di memorie con lo stesso nome.

Il film è basato sulla storia vera di Jordan Belfort, che racconta il periodo da quando è diventato un ricco agente di cambio, vivendo la vita alta, alla sua caduta sulla strada di un crimine che coinvolge la corruzione e il governo federale. Sebbene questa sia una commedia e puramente intrattenimento, può contenere molte immagini di droghe, sesso e nudità … che il pubblico possa prendere in considerazione.

Margin Call (2011)

Margin Call è una serie televisiva statunitense prodotta dal regista J.

C. Chandor. Il film ricrea ciò che accade in 24 ore in una banca d’investimento durante le prime fasi della crisi finanziaria del 2007-08. Il film ha molti thriller affascinanti che ruotano attorno alle azioni intraprese da un gruppo di dipendenti di fronte a un imminente collasso economico.

Wall Street (1987)

Next è una serie televisiva statunitense diretta da Oliver Stone. Il film racconta la storia di Bud Fox (interpretato da Charlie Sheen), un giovane agente immobiliare a Wall Street nei primi anni 1980.

A causa delle sue vaste ambizioni e del desiderio di fare rapidamente un sacco di soldi. Ben presto, Bud Fox si avvale dell’aiuto di un broker straordinariamente ricco ma notoriamente spietato e avido, Gordon Gekko (interpretato da Michael Douglas). Sotto le mani di Gordon Gekko e del suo motto “avido è sempre buono”, Fox ha portato avanti molti affari loschi per possedere un sacco di soldi, belle ragazze e disaccordi con suo padre. Fu solo con il suo arresto che Fox si rese conto che c’erano cose più importanti del denaro.

Questo film sui titoli ha una trama attraente e trasmette messaggi e lezioni preziose al pubblico.

Wall Street: Money Never Sleeps (noto anche come Wall Street 2: Il denaro non dorme mai)

È un film drammatico americano diretto da Oliver Stone e uscito nel 2010, sequel di Wall Street (1987). Questo film stock ha battuto molti altri concorrenti per diventare il film di maggior incasso. La sua trama si concentra sul ritorno di Gordon Gekko, che una volta era una leggenda sul mercato azionario di Wall Street. Dopo frodi finanziarie e sofisticati trucchi di riciclaggio di denaro, torna al suo stipendio. Tenta di riparare il suo rapporto con sua figlia Winnie (Mulligan) con l’aiuto di Jacob Moore (LaBeouf) – il suo fidanzato. Winnie.

Inside Job

Inside Job è un film documentario del 2010 diretto da Charles Ferguson, sulla crisi finanziaria della fine degli anni 2000. È stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2010 a maggio e ha vinto l’Oscar 2010 per il film. Miglior documento.

Sopra ci sono i primi 5 migliori film del mercato azionario statunitense di tutti i tempi. Speriamo che ti aiuti a capire meglio i mercati finanziari e ti ispiri a investire.